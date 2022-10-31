Москва, 31 октября, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Платон Беседин на страницах ИА REGNUM публикует очерк о некоторой раздвоенности общества. В частности, автор описывает, как наблюдает за госпиталем, где на лечении находятся российские воины, а в это же время толпа веселится по случаю Хэллоуина.

Николай Пимоненко. Тыквы. 1890-е

«Что это?» — задаётся вопросом автор, говоря о приведении идей и ценностей в стране к единому знаменателю.

Это началось давно, делает автор отсылки к классике, но это лишь отягчает проблематику. «Подлинная катастрофа незаметна — она начинается с падения образования и культуры, а после разрушается всё. Победа же начинается с того, что нация становится независимой прежде всего с точки зрения идей и смыслов», — заключает Беседин и говорит о том, что необходимо обновление и кадров, и смыслов.

Что ж, с этим трудно не согласиться.