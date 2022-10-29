Ереван, 29 октября, 2022, 20:13 — ИА Регнум. По инициативе Армении, которая в настоящее время председательствует в ОДКБ, в онлайн-режиме состоялась внеочередная сессия Совета этой организации. Она была целиком посвящена проблемам азербайджано-армянских отношений. А впереди, как известно, встреча лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи. Кейс разбирает Станислав Тарасов

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Ранее лидеры Армении и Азербайджана рисовали радужные перспективы мирного разрешения конфликта на границе двух стран. Однако всё чаще ситуация начала скатываться в военное противостояние. И стало, что называется, жарко. Москва тушила конфликт.

При этом появляются западные интересы, западные наблюдатели. «И теоретически предполагаемое появление в Армении и наблюдателей от ОДКБ переводит тогда ситуацию в зону противостояния в регионе по линии Россия — Запад. И не только это. Появление ОДКБ в Армении без согласия Баку ставит Россию на сторону Еревана и ведет к утрате Москвой нейтралитета в конфликте». Ереван идёт своим путём и играет в свою игру.

Так что очень много решится в Сочи. Там состоится схватка ближнего боя. Ждём.