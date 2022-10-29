Пекин, 29 октября, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Александр Савельев подводит исторические итоги XX съезда Коммунистической партии Китая, чьи результаты будут анализироваться ещё долго и усердно по всему миру.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Си Цзиньпину удалось не только впервые со времен основоположника КНР председателя Мао Цзэдуна в третий раз переизбраться на пост высшего партийного лидера, но и значительно обновить высшее руководство. От «века унижений» есть переход к «эпохе великого возрождения».

Китай бросил вызов США. «Пекин не намерен отказываться от мирной экономической конкуренции с США в борьбе за мировое лидерство, но готов к военной защите своей территориальной целостности и жизненно важных интересов». При этом Китай высказал поддержку внешнеполитическому курсу России. «Российско-китайские отношения находятся на подъеме, но пока КНР ограничивается в основном политической поддержкой РФ. Экономические отношения успешно развиваются, но в основном за счет экспорта российских энергоносителей».

Пока Поднебесная сосредотачивается на достижении решающего превосходства в экономике и вооружениях, максимально сохраняя торговые связи с США и Евросоюзом. Да, прямо сейчас идёт сосредоточение колониальных и антиколониальных сил перед решающей схваткой. Мы все ожидаем её.