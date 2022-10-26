Москва, 26 октября, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Евгений Цоц глаголом жжёт и напоминает в материале для ИА REGNUM от 25 октября о столетии окончания Гражданской войны в России. Последний этап окончания той войны — окончание Приморской военной операции. Да, это было 25 октября 1922 года.

Флаг России

Только ли это история? Только ли прошлое? Нет, безусловно. Это напоминание, это завет. Ведь тогда Запад решил воспользоваться внутренними неурядицами в России. Одна только Германия тратила на то сотни миллионов марок.

Сначала была «мягкая сила», а после случилось и вооружённое вторжение. «Против молодого советского государства объединились страны Антанты и их недавние соперники из Четверного союза. И хотя формально интервенты поддерживали Белое движение, действовали они самостоятельно».

Но не только лики прошлого. Запад по-прежнему пытается расколоть Россию. А территория б. УССР стала одновременно и русофобским плацдармом, и зоной для проходимцев, замышляющих козни против России. И в перечне наших врагов — те же страны, что и были век назад. У них поменялись лидеры, да, но страны те же. Они по-прежнему мечтают расчленить Россию.

Но — это им не удастся. Если, конечно, мы будем учитывать уроки истории и будем едины.