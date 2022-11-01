Варшава, 1 ноября, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Эксперт Станислав Стремидловский — на связи. В центре его внимания — Польша, а конкретнее — выбор ею подрядчиков для строительства своих двух АЭС. Такая краткая характеристика: «США и Южная Корея — в выигрыше, Франция — в пролете». А теперь — к подробностям.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Варшава заявила о подписании контракта с американским концерном Westinghouse. После чего было подписано письмо о намерениях по строительству АЭС и с южнокорейской компанией Korean Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). Таким образом, из польского атомного уравнения выведен французский концерн Électricité de France (EDF), также претендовавший на эти контракты.

Почему так? На первый взгляд, подобные решения Польши можно было бы объяснить экономическими соображениями. Особенно, если говорить о партнёрстве с Южной Кореей. Однако очень-очень важны политические мотивы. «Если с Вашингтоном и Сеулом Варшава укрепляет сотрудничество и в военном плане, то с Парижем у нее нет дополнительных стимулов, — пишет газета Rzeczpospolita. — Варшава считает, что Париж должен больше стараться и сделать лучшее предложение в следующей сделке».

Не слишком ли осмелела Варшава? Правящая польская партия PiS готова рассмотреть все сценарии, вплоть до полного пересмотра спорной судебной реформы, лишь бы добиться разблокирования грантов, предназначенных Польше из средств европейского Фонда восстановления экономики. И вот тут слово может сказать не только Брюссель, но и Париж. К «атомной» Польше с настороженностью относятся и в Берлине.

Да, Варшава делает ставку, похоже, на центры силы вне Европы, но и Евросоюзу такая Польша не слишком удобна. Так что посмотрим, куда вывернет ситуация.