Светлана Шаповалова

Автор

Родилась в селе Лаврентьевка Топчихинского района Алтайского края. Окончила «Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы». Более 15 лет возглавляла один из самых посещаемых на Алтае новостных сайтов ИА «Амител». За годы работы в ИА REGNUM трижды становилась победителем журналистского конкурса «Правда и справедливость» (2015, 2017 и 2020 годы). Лауреат XVII международного конкурса МВД России «Щит и перо» (2018 г.). Приказом министра РФ по делам гражданской защиты, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова награждена медалью «За пропаганду спасательного дела».