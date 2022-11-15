Указ российского президента Владимира Путина, согласно которому лицам с иностранным гражданством теперь разрешено служить в ВС РФ, активно комментируют в социальных сетях. Люди говорят, что привлечение иностранных граждан для службы в Вооруженных силах — нормальная, общемировая практика. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Нормальная практика, которая почему-то не применялась в России», — считает Сергей Власов.

«Давно пора. Все наёмники уже на территории б. УССР, а мы все спим в одном ботинке», — рассуждает Николай Пархоменко.

«Запаздываем. Но лучше поздно, чем никогда», — соглашается Светлана.

«Во французском легионе не только французы служат. Почему бы не быть русской дружине с монголами?» — рассуждает Борис Шелягин.

Некоторые пользователи высказали предположение: служба иностранцев в российской армии повлияет на сроки окончания российской военной спецоперации.

«Значит, есть вероятность встретить Новый год в Киеве», — считает Дмитрий Федяев.

«Не плохо бы провести парад Победы 9 мая в Вашингтоне», — заметил Игорь Хлебников.

«Всё будет Россия», — отмечает Евгений Смирнов.

Мужчины заинтересовались окладами для иностранных военных.

«И какая зарплата будет? Ну так, для интереса просто. Обычный сержант армии США обходится бюджету в 200 долларов в день и получает 140–160 долларов за день боевых действий (доплат, естественно)», — информирует Леонид Горшков.

«Такой же оклад, как у действующих бойцов, контратников и мобилизованных и статус ветерана боевых действий, если будет в зоне СВО», — считает Павел Ветров.

Министерство обороны Российской Федерации Солдаты ВС России

Часть комментаторов отмечает, что очень многие народы нас поддерживают и хотели бы помочь России.

«Многонациональная армия — это здорово. Путин молодец!» — похвалил Максим Петров.

«Сейчас приедет 500 миллионов китайцев, 500 миллионов индусов. И без оружия затопчут Киев под прикрытием наших ракет и самолетов», — развивает тему Алексей Петров.

Любопытно также мнение Людмилы Папановой о поведении Запада:

«Только слепой, глухой и претворяющийся таковым не видит, что США не успокоятся. Уничтожение России было у них в приоритете сразу после окончания Великой Отечественной войны — сколько уже можно говорить? Неужели непонятно, что ни о каком настоящем перемирии речь не идёт, США активизировались на всем протяжении границ России — все постсоветские республики именно сейчас «отрывают» от России, обрабатывают Китай. Штаты, как огромный кровожадный паук, все годы плетут паутину, и горе тому, кто в неё попадает. Пример Киева весьма нагляден».

Как сообщало ИА REGNUM, Указ президента РФ Владимира Путина, в котором говорится, что иностранцам разрешено служить в российской армии, опубликован 14 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

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