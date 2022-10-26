Mercedes-Benz уходит из России. Сеть: «Тачка — и точка»
Известие о том, что Mercedes намерен уйти с российского авторынка и продать доли в своих «дочках», включая завод в Подмосковье, не слишком расстроило пользователей соцсетей. Но есть и те, кто негодует: Россия продолжает быть добренькой с врагами, которые хотят попросту присвоить себе российские активы.
«В Европе евроскоты запустили уже процесс конфискации российских резервов (считай, банальное воровство), а в России позволяют их активам спокойно уходить. … соплежуи и кукловоды у власти, которые продолжают действовать по правилам скотозапада. Продолжайте в том же духе, победа будет за вами», — негодует Валентин Платонов.
«Будем собственные машины строить. А то наш автопром расслабился. Сколько можно кормить немецко-фашистскую экономику?» — спрашивает А. в телеграм-чате ИА REGNUM.
«Будем выпускать «Волгу», — отметила Татьяна Соколова.
«И «Победу»!» — предлагает Лилия Смехова.
«Аурус» — в массы! Каждой российской семье — по бюджетному «Аурусу»!» — предлагает Ольга.
«А может, наши заводы начнут вкладывать в создание и развитие собственных брендов? И может, в нашей стране наконец перестанут выпускать жестяные банки на колесах?» — спрашивает Александр Обелец.
«Тачка — и точка», — предложил название для нового автоконцерна Александр Шилов.
«С Угандой договорились о поставках электромобилей. Да здравствует «братский» народ Уганды и их автопром», — заметил Константин Приченко.
«Очень бы хотелось полноценную автомобильную промышленность, а не очередное сборочное производство — одна имитация получается, а не автозаводы», — пожелал Михаил Терентьев.
«При таких ценах на энергоносители в Германии, Mercedes и оттуда уйдет скоро!» — рассуждает Екатерина.
«Не проспите всё, ребята! Такой шанс выпал быть лучшими!» — напутствовала представителей отечественного автопрома Елена Поздеева.
Как сообщало ИА REGNUM, после того, как появилась информация о том, что Mercedes намерен уйти с российского рынка и продать доли в своих «дочках», включая завод в Подмосковье, Минпромторг заявил, что поможет новому владельцу активов подобрать технологического партнёра для налаживания производства.
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