1 июня в России проходят десятки мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей. С каждым годом в нашей стране появляется всё больше возможностей для развития детей и талантов молодёжи. Открываются новые детские сады и школы, расширяются возможности для занятий спортом, творчеством и для обучения перспективным профессиям. А семьи с детьми получают финансовую поддержку от государства.

Пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья День защиты детей в Забайкалье

Нацпроекты «Демография» и «Здравоохранение» помогают россиянам с самого раннего возраста. Развитию детей содействуют нацпроекты «Образование», «Культура» и «Цифровая экономика». О детской безопасности и комфортных условиях проживания заботятся нацпроекты «Экология», «Жильё и городская среда», «Безопасные качественные дороги». Подрастающему поколению оказывает поддержку нацпроект «Наука и университеты». Даже нацпроекты «Производительность труда» и «Международная кооперация и экспорт» работают на благо детства: с их помощью растёт импортозамещение детских товаров, а дети из других стран все больше пользуются товарами российского производства.

Забота с рождения

Благодаря национальному проекту «Демография», все семьи при рождении детей проактивно получают материнский капитал. Сейчас его размер на первого ребенка составляет 586,9 тыс. рублей, а на второго — 775,6 тыс. рублей.

С помощью маткапитала семьи улучшают свои жилищные условия, оплачивают образование детей и получают ежемесячную поддержку в виде выплат. Средства сертификата можно также направить на социальную адаптацию детей инвалидов или накопительную часть пенсии мамы.

Год назад в семье Богдановых родилась сразу тройня. Помимо новорождённых Богдана, Ивана и Степана, супруги Сергей и Валентина воспитывают ещё двоих старших сыновей — Александра и Павла. Материнский капитал решили направить на ежемесячные выплаты на детей до трех лет. «У нас есть возможность надежно и спокойно планировать свои расходы, получая гарантированные выплаты. И это так здорово, что президент РФ проявляет такую большую заботу именно по поддержке молодых и многодетных семьей, мы очень рады, что есть такой нацпроект «Демография», — отмечает Валентина Борисова.

С 2020 года электронный сертификат приходит в личный кабинет мамы ребенка на портале Госуслуги после регистрации рождения в ЗАГСе или на этом же портале. Здесь же семья может подать заявление, чтобы воспользоваться средствами материнского капитала. А благодаря стратегической инициативе «Социальное казначейство» семьи могут подключить уведомления на портале Госуслуги и получать информацию о том, какие выплаты и льготы им доступны в зависимости от жизненной ситуации.

Кроме того, по нацпроекту «Демография» строятся новые детские сады с ясельными группами. Доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев до семи лет уже достигла 99,4%, а с открытием до конца 2023 года более 100 детских садов этот показатель достигнет 100%. Наиболее высокие темпы строительства детских садов отмечены в Калмыкии, Татарстане, Чечне, Камчатском крае, а также в Белгородской, Вологодской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Пензенской, Саратовской и Тюменской областях.

Недавно новый оснащённый всем необходимым детский сад заработал на правом берегу Невы в Санкт-Петербурге. Большая часть групп работают в 12-часовом режиме, одна группа рассчитана на кратковременное пребывание до четырёх часов. Жители близлежащих домов уже оценили удобства. «Отличный сад! Современный, с большим количеством развивающего пространства, красивый, уютный», — комментирует местная жительница Светлана

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга На правом берегу Невы работает новый детский сад

В детское воспитание активно вовлечены люди старшего возраста. Многие из более 164 тысяч «серебряных» волонтеров, принявших участие в социальных проектах в 2022 году, оказывали помощь детям. По оценке младшего научного сотрудника Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы Анны Хоружей, общение пожилых людей с детьми на 15% помогает повысить продолжительность жизни. «Важно, чтобы пожилому человеку было о ком заботиться. Эти позитивные эмоции, которые дает общение с детьми, помогают значительно улучшить и ментальное здоровье, и продолжительность жизни», — пояснила эксперт.

Так, во Владимирской области активная группа дедушек и бабушек каждую неделю выезжает прямо на дом к семьям с особенными детьми. В рамках проекта «Внуки деда» они играют и гуляют вместе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Забота о здоровье

Здоровье маленьких пациентов находится в приоритете национального проекта «Здравоохранение». Благодаря нацпроекту модернизируют и оснащают новым оборудованием детские больницы и отделения в поликлиниках. За последние 2 года в регионах страны открылось 13 обновленных детских больниц — к 2025 году построено и реконструировано будет 35.

Заботиться о появлении новой жизни начинают загодя. Так, с приобретением для отделения женской консультации городской поликлиники № 2 города Ставрополя автоматизированного кардиотокографа, у докторов появилась возможность измерять частоту сердечных сокращений и движение сердечного клапана плода, находящегося в материнской утробе.

«Методика обследования абсолютно безопасна, при этом информативность показаний намного выше, чем у простых стетоскопов», — пояснила главный врач городской поликлиники № 2 Ставрополя Елена Инютина. По её словам, аппарат позволяет своевременно выявлять даже незначительные отклонения в развитии эмбриона.

Более 200 единиц медоборудования закуплено по нацпроекту для нового отделения детской поликлиники №17 — одной из самых больших в Хабаровске. В этой поликлинике теперь получают помощь 28 тысяч окрестных жителей. По словам главврача Натальи Ершовой, благодаря нацпроекту появились отделения рентгенологической неотложной помощи, лечебной физкультуры, групповых и индивидуальных занятий, реабилитации. «Сейчас мы готовы к максимальным нагрузкам. Открытия нового здания детской поликлиники № 17 в Хабаровске ждали десятки тысяч человек, и мы стараемся качественно представлять необходимые услуги нашим гражданам», — отметила Наталья Ершова.

О здоровье подрастающего поколения, формировании здорового образа жизни заботится федеральный проект «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Накануне Дня защиты детей в Федеральном методическо-выставочном центре Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошло мероприятие, в ходе которого школьники смогли сдать нормативы ГТО. А в день праздника в Лужниках возможность сдать нормативы ГТО предоставили всем желающим.

gto.ru Акция «Крошка — ГТОшка» в Петропавловске-Камчатском. 31 мая 2023

В Кемерове 1 июня состоялся турнир по вольной борьбе, посвященный Дню защиты детей, за свои первые медали состязались ребята 10-12 лет. Главная цель — популяризация здорового образа жизни, физической активности среди детей, — отметили организаторы. В Ленинске-Кузнецком с 1 по 3 июня состоится турнир по спортивной гимнастике. В Петрозаводске 3 июня пройдет акция для детей 6-7 лет «Спорт начинается с ГТО!» — она также посвящена Дню защиты детей. В Хакасии на 1 июня наметили фестиваль уличного спорта «Сила молодых».

В Самаре посвященные Дню защиты детей легкоатлетические соревнования 1 июня проводят на стадионе «Орбита», построенном по федеральному проекту «Спорт — норма жизни». А в Приморье на спортивном празднике ребята смогут познакомиться и позаниматься в одной компании с олимпийской чемпионкой Токио-2020 по гимнастике Лилией Ахаимовой.

Забота о будущем

Дети — наше будущее, но каким оно будет уже сейчас заботится нацпроект «Образование»: для ребят по всей стране работают более 14,5 тыс. центров дополнительного образования, которые можно посещать бесплатно. Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в каждой школе до 2024 года должны быть созданы театральный кружок и спортивная секция.

С созданием детских технопарков «Кванториум» возможности для научно-технического творчества открылись не только перед одаренными детьми, проживающими в мегаполисах. Современные лазерные технологии, нейротехнологии и искусственный интеллект, беспилотная авиация, программирование, 3D-моделирование — это лишь часть того, что уже доступно ребятам от 10 до 18 лет в 232 таких центрах по всей стране.

К примеру, во владимирском «Кванториумае» воспитанник Кирилл Астафьев под руководством наставника Валентина Пономарева написал управляющую программу для промышленного двурукого робота Yumi, который «научился» не только забирать биологическую жидкость из стаканчика автоматической пипеткой-дозатором, но и разливать содержимое по пробиркам. «Сначала рука робота берет дозатор, потом заполняет его жидкостью и потом подводится к пробиркам и начинает разлив», — рассказывает Кирилл. Элементы-ограничители, как и подставку под пипетку, Кирилл напечатал из пластика на 3D-принтере.

Помимо «Кванториумов», число которых к концу 2024 достигнет 496, в России созданы и работают более 190 центров цифрового образования «IT-куб». В 2024 году их число достигнет 340. В таких центрах школьники под руководством наставников знакомятся с программированием, разработкой приложений для мобильных устройств, виртуальной и дополненной реальности, учатся программировать роботов.

Константин Михальчевский/РИА Новости Школьники во время занятий в детском технопарке «Кванториум». Ялта, Республика Крым, Россия

В малых городах и селах раскрывать детские таланты помогают центры «Точка роста». Более 14 тысяч таких точек уже действуют либо на базе существующих школ, либо в дополнительных пристройках или зданиях. Занятия проводятся по направлениям «Технология», «Информатика», «ОБЖ», а после уроков организуются кружки дополнительного образования детей. На уроках технологии ребята работают шуруповертами, а на уроках ОБЖ учатся оказывать первую помощь с помощью специальных тренажеров и манекенов.

Также благодаря нацпроекту «Образование» по всей стране на базе вузов работает 30 центров научного образования детей «Дом научной коллаборации» (ДНК). Они помогают школьникам получить опыт работы над научными задачами вместе с настоящими учеными и внести собственный вклад в проводимые исследования.

Определиться с профессией, выявить и развить талант в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и техническом творчестве, призвана сеть центров развития талантов детей и молодежи «Мини-Сириус» — их уже 60. Региональные площадки работают по технологиям образовательного центра «Сириус» и будут созданы во всех субъектах России.

Весомый вклад в детство призваны внести и другие национальные проекты. Благодаря национальному проекту «Культура» по всей стране ремонтируются детские школы искусств, приобретаются музыкальные инструменты, необходимое оборудование и учебники. Нацпроект «Цифровая экономика» со школьной скамьи знакомит учеников с цифровыми технологиями, программированием и искусственным интеллектом. По национальному проекту «Наука и университеты» на базе ведущих университетов развивается сеть специализированных учебных научных центров (СУНЦ), которые позволяют создать цепь непрерывного обучения школа-вуз. Бесплатные обучение, проживание и питание учеников СУНЦ вуза обеспечивают на средства субсидии. Уже создано 10 таких специализированных учебно-научных центров в крупных городах.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» также позаботился о детях. Для того, чтобы на практике научить их правилам поведения на дороге и предупредить травматизм, в России созданы передвижные «Лаборатории безопасности».

Как сообщало ИА Регнум, национальные проекты России установлены указом президента Владимира Путина от 7 мая 2018 года. Они должны обеспечить прорывы в научно-технологическом и социально-экономическом развитии России, повысить уровень жизни каждого гражданина, а также создать возможности для его самореализации.