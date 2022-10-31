Известие о том, что после возобновления осмотров в рамках «зерновой сделки» первое судно продолжило путь, а Турция, Киев и ООН согласовали движение ещё двух судов, всполошило общественность. Впрочем, некоторые люди говорят, что теперь у России нет никаких обязательств и можно нанести удар по порту Одессы, выведя его инфраструктуру из строя.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган и Путин

«Очередной плевок в Россию? Ничего удивительного, сами позволяем о себя ноги вытирать. Интересно, доколе?» — спрашивает Елена С.

«Вот это поворот будет, если наши ничего не предпримут…» — отметил Игорь.

«Милосердная Россия, ответь этим ублюдским странам! Не хавай этот унизительный жест в нашу сторону», — призывает Вероника Попова.

«Блин, Россия! Хватит кормить Турцию и Европу! Диктуй свои условия! Хватит быть хорошими! Эти придурки уважают только силу», — соглашается Иван Сергиевский.

«Действие «зерновой сделки» в рамках подписанных договорённостей заканчивается первого числа, то есть 31 октября ещё легитимно», — считает Марина Трунова.

«Почему инспектирует и пропускает только Турция, а Россия терпит? Это в первую очередь наш интерес», — рассуждает Евгений Беспалов.

«Каждый корабль, идущий без разрешения России, должен быть потоплен!» — считает Марат Тифлисов.

«СМИ вводят народ в заблуждение. В данном случае речь идёт о тех судах, что уже ушли из Одессы и стоят около Стамбула», — считает Юрий.

(сс) Mark Ahsmann Стамбул

«Вот мы гордо вышли из продуктовой сделки, и дальше что? Это как вообще на вывозе зерна скажется? Вероятно, его продолжат вывозить, просто без нашего контроля. Так, может, надо тогда заблокировать киевские порты, чтобы туда ни зайти, ни выйти никто не мог?» — спрашивает Павел Козырев.

«А Турции пора уже намекнуть, что невыгодно ради нескольких вывозов зерна распрощаться с мечтой о газовом хабе. Да и России нет экономического смысла поставлять энергоносители в Европку потому, что там скоро начнутся массовые беспорядки и обрушение местных валют. Поэтому и Турция России не очень-то нужна. Вот и надо это до Эрдогана донести», — предлагает Сергей Кретинин.

«Есть предчувствие, что какое-то судно нарвётся на мину…» — отметил Олег.

«Внезапно всплывающие минные поля вполне могут урезонить излишнюю пылкость самонадеянных особей», — соглашается Семен Худяков.

«Главное, чтобы наши опять не заявили про «красные линии» и про готовность к переговорам», — считает Дмитрий.

«В очередной раз сглотнули? Нефиг тогда трендеть про «красные линии» и отказ от «зерновой сделки». Ибо все адекватные люди отказ поняли так: никто и ничто не может теперь плавать без проверки/допуска кораблями Черноморского флота. Но, походу, будем и дальше сопли жевать. А англосаксы и их шестёрки будут продолжать повышать ставки. А мы всё и дальше будем «отвечать»? То есть играть в их повестку? Пора переходить в нападение. Потопить какое-нибудь судно. И пусть думают, как дальше действовать. Война с НАТО? Так она неизбежна. Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор», — поделимся мнением Сергей Тишин.

Как сообщало ИА REGNUM, о решении продолжить осмотр судов после выхода России из «зерновой сделки» заявили в ООН. Уже 31 октября после возобновления осмотров первое судно продолжило путь, сообщило американское агентство Reuters. План по движению 16 судов 31 октября в рамках черноморской зерновой инициативы был согласован Турцией, Киевом и ООН, заявлено Совместным координационным центром.

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