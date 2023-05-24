Якутия — самая большая административно-территориальная единица в мире и одна из самых холодных на планете территорий — за последние пять лет стала регионом, где развивают пчеловодство, круглогодично выращивают клубнику и зелень. В регионе, где расположен северный полюс холода, растут объемы выпекания вкусного и полезного хлеба, ежегодно ширятся стада лошадей и коров, а мелкие птичьи дворы превращаются в крупные фермы.

Old.sakha.gov.ru Посевная в Ленском районе. Якутия

Несмотря на то, что более 40% якутских поселений находится за Северным полярным кругом, а разница температур января и июля составляет 70–75 градусов по Цельсию, по объему валовой продукции сельского хозяйства республика занимает третье место среди субъектов Дальнего Востока, на ее долю приходится 12% от всего объема производства сельхозпродукции округа. Объем валовой продукции за 2022 год оценивается в 28,7 млрд рублей с ростом на 1,2% к 2021 году (к 2018 году на 0,5%). В 2022 году уровень самообеспечения населения республики мясом составил 26,6%, яйцами — 62%, молоком — 54,5%, картофелем — 61,5%, овощами — 35,7%. С 2022 года акцент сделан на поддержку заготовки мяса крупного рогатого скота и лошадей, а также картофеля, овощей, зерна. Увеличена ставка субсидии на молоко с 35 до 60 рублей за килограмм.

«Государственная политика в регионе направлена на повышение доходов селян, поддержку сельхозтоваропроизводителей, повышение конкурентоспособности местной продукции, создание комфортных условий жизни на селе. Мы из года в год наращиваем объемы поддержки сельского хозяйства, несмотря на объективные трудности. В этом году предусмотрено более 14,2 млрд рублей, что на 3,5 млрд рублей выше уровня 2020 года. В текущих условиях это большое достижение», — отметил глава Якутии Айсен Николаев. Ранее в своём послании он дал поручение правительству максимально насыщать региональный рынок местной продукцией.

Так, по предварительным итогам, за 2022 год Якутский хлебокомбинат, который на протяжении 80 лет является крупнейшим производителем хлебобулочной и кондитерской продукции, на 34 тонны увеличил объем продукции собственного производства. Стало выпекаться больше мелкоштучных хлебобулочных изделий, которые включают в себя линейку хлебов здорового питания, линейку слоёных и сдобных изделий. По предварительным итогам 2022 года объём производства таких изделий составит 2 398 тонн, что выше уровня прошлого года на более чем 11 тонн. Растёт и объём производства кондитерских изделий, который составит в этом году 512 тонн, это на 83 тонны больше, чем в прошлом году.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Якутский хлебокомбинат увеличил производство продукции

Коневодство, оленеводство и якутский скот

Республика Саха (Якутия) занимает лидирующую позицию среди субъектов Российской Федерации по табунному коневодству. За 5 лет поголовье лошадей возросло на 2,2% — с 178,2 до 189,3 тыс. голов. Важным событием в этой отрасли, впервые со времен распада СССР, стало присвоение в 2022 году федерального статуса «Конезавод по якутской породе лошадей» СХПК им. И. Я Строда Амгинского улуса. Если в 2019 году на развитие табунного коневодства республики было направлено 258,8 млн рублей господдержки, то в 2023 году по поручению Айсена Николаева её размер составил 569 млн рублей. Значительно вырос объем субсидии на содержание поголовья табунных лошадей — с 94 млн рублей до 331,2 млн рублей. В числе первых получателей в 2023 году значатся передовые племенные хозяйства республики — ООО «Конезавод Берте» и СХПК «Дьөһөгөй» из Хангаласского улуса, ООО «Комплекс» из Чурапчинского улуса, СХПК «Болугур» и СХПК им. И. Я. Строда из Амгинского улуса.

«Всего с 2017 по 2022 год господдержкой развития мясного табунного коневодства воспользовались 277 хозяйств республики. В этом году планируется строительство ещё 19 конебаз, на которые хозяйствам также будут предоставлены субсидии по 3 млн рублей. Всего в республике имеется 784 коневодческих баз, потребность в строительстве есть еще на 416», — сообщил замминистра сельского хозяйства республики Александр Атласов.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РС (Я) В Якутии 19 коневодческих хозяйств получат господдержку

Разведение уникальной якутской породы крупного рогатого скота (КРС) — особое направление в животноводстве. Якутский скот приспособлен к суровому северному климату, молоко якутских коров по уровню белка, жирности, лактозы и минералов занимает лидирующую позицию среди существующих пород. Всего за два года поголовье на созданном решением главы Якутии Айсена Николаева предприятии «Якутский скот» выросло до 1171 головы. По итогам 2023 года численность якутского КРС по предприятию планируется довести до 1345 голов, в том числе маточное поголовье увеличить до 442. В 2022 году на всероссийской аграрной выставке-ярмарке страны «Золотая осень» предприятие отмечено за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства. Хозяйство удостоено двух золотых медалей в номинациях мясное и молочное скотоводство.

По ведению оленеводства Якутия входит в тройку лидеров по России, поголовье домашних северных оленей увеличено с 146,6 до 168,7 тыс. голов, или на 14,8%. В целях модернизации производственных объектов отрасли за 5 лет возведены 25 единиц коралей, построено и приобретено 87 маршрутных, передвижных домиков, введены убойные пункты мощностью 25 голов в смену в Усть-Янском, Булунском, Томпонском районах. «В целом поддержку государства для нас, оленеводческих хозяйств, считаю ощутимой. А мы, в свою очередь, хоть и небольшими шагами, но ежегодно, шаг за шагом, с хорошей самоотдачей работаем на то, чтобы численность оленей в Якутии только возрастала», — подчеркнул руководитель родовой общины «Кочевник» из Эвено-Бытантайского национального улуса Альберт Колесов.

От семейного птичника до клубничной теплицы

Поголовье птиц в республике уже достигло 977,2 тыс. голов, а объем производства яиц за последнюю пятилетку возрос до 154,9 млн штук (120,6 млн штук в 2018 году). В 2019 году АО «Якутская птицефабрика» введен новый птицеводческий цех по содержанию родительского стада с последующей реконструкцией и модернизацией производственного цеха по выращиванию ремонтной молодки на 80 тыс. птицемест. Также была осуществлена модернизация инкубатора и запущен цех для кур-несушек, где количество птицемест увеличено в 4 раза — с 12 до 55 тысяч.

В то же время начинающим фермерам предоставлен 131 грант «Агростартап». Одним из самых успешных примеров того, как такая поддержка дала мощный толчок проекту по развитию птицеводства, стал проект птичьей фермы «Кынат» Марии Ивановой. Всего за два года небольшое сельское подворье в селе Кеданда (входит в состав МО «Чочунский наслег» Вилюйского улуса) превратилось в полноценную птицеферму, рассчитанную на 1500 бройлеров и свыше 1500 цыплят на продажу, и это далеко не конечная точка развития. В рамках данного проекта Ивановы получили льготный займ из «Фонда поддержки АПК» при АО ФАПК «Туймаада» и земельный участок на 1500 кв.

«В 2021 году получили грант «Агростартап», на его средства приобрели технику и начали строительство птичника. Далее благодаря поддержке минсельхоза и правительства Якутии в целях достижения намеченных планов приняли участие в проекте «Многофункциональная птицеферма». Сегодня мы уже начали реализацию населению яиц», — отмечает Мария Иванова. На сегодня в хозяйстве 500 голов гусей, уток, индюков, бройлерных кур и уток, ещё столько же вывели в инкубаторе. Все они размещены в 6 профессиональных и самодельных клетках. Также закуплены инкубационные и убойные цеха, оборудование. Семейная ферма будет реализовывать населению не только яйца и мясную продукцию, но и окажет «образовательную услугу», так называемую школу начинающего фермера, где желающие получат знания в сфере сельского хозяйства и закрепят их на практике. По словам министра сельского хозяйства республики Александра Атласова, благодаря господдержке хозяйство сможет возместить до 90% стоимости затрат на строительство фермы.

В селе Кеданда проживает почти 1000 человек. Расстояние от центра района составляет более 20 км, но, поскольку населенный пункт расположен недалеко от федеральной трассы «Вилюй», транспортная логистика считается идеальной для продвижения социально значимых проектов. Школа, больница, дом культуры, котельные — все соцобъекты работают в штатном режиме. Сельчане с гордостью рассказывают ещё и о круглогодичной теплице, где выращивают клубнику. Её на средства гранта «Агростартап» и собственные средства открыла Айталина Томская вместе с сыном Айсеном. Говорит, что по подсказке местного ягодника Кривошапкина построили зимнюю теплицу, чтобы каждый раз не покупать новые кусты. В мае уже сажали первую ягоду. «На самом деле, это крупноплодная земляника, клубникой ее называют в народе. Я выращиваю сорта Альбион, Сан Андриос, Капри, Вивара, Партоло, Моллинг чемпион. Считаю, что они все удачные. Ягоды вырастают очень сладкие и ароматные», — пояснила фермер.

Денис Абрамов ИА REGNUM Клубника

Помимо клубники Якутия в условиях вечной мерзлоты выращивает свежие огурцы, томаты и зелень. В 2021 году в республике завершен начатый в 2017 году уникальный для Крайнего Севера проект круглогодичного тепличного комплекса ООО «Саюри» на 3,36 га стоимостью 2 млрд рублей. Объем производства составляет 2 тысячи тонн в год.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в своем послании Государственному собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) особо акцентировал внимание на развитии скороспелых отраслей: «В целях улучшения самообеспеченности продуктами питания считаю необходимым поддержать развитие скороспелых отраслей. Уверен, при должной поддержке и должной организации можно достичь быстрого выхода качественной продукции, которая будет пользоваться спросом у якутян!»

Александр Погожев ИА REGNUM Редис в тепличном комплексе

Скороспелый агробизнес Якутии

Быстрому развитию сельскохозяйственной отрасли посвящён также проект Тимофея Григорьева. Выиграв грант «Агростартап» в размере 2,9 млн рублей на развитие скороспелой отрасли, он открыл универсальную семейную ферму «Мэнкэр» на 500 голов в селе Чапчылган Амгинского улуса. Средства в размере 2,9 млн рублей пошли на строительство птицефермы, вольера, а также на приобретение строительных материалов, мини трактора, морозильного оборудования. В 2021 году благодаря программе «Дальневосточный гектар» фермер получил земли для ведения коневодства. Построили жилой дом для работников, а также за счет заемных средств ФАПК «Туймаада» скотопомещение для молодняка КРС из сэндвич панелей и изгородь.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РС (Я) Открытие универсальной семейной фермы «Мэнкэр» Тимофея Григорьева

Всего за пять лет объем поддержки агропромышленного комплекса в Якутии возрос от 10,5 до 13,7 млрд рублей. На 2023 год запланировано финансирование в размере 14,2 млрд рублей. Субсидия на стимулирование производства и переработки сырого молока увеличилась на 43% с 35 до 50 рублей за литр. С 2023 года ставка установлена в размере 60 рублей с увеличением почти в два раза. Личные подсобные хозяйства начали получать субсидию за маточное поголовье по 35 тысяч за голову. Благодаря этому ежегодно более 9 700 селян получили поддержку на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РС (Я) Поставки в арктические районы Якутии

С 2023 года ставка субсидии на поддержку скотоводства в личных подсобных хозяйствах граждан увеличена с 35 тысяч до 37 тысяч рублей на одну корову. Также по сравнению с 2018 годом с 2023 года увеличены ставки субсидии на поддержку табунного коневодства с 1,5 тысячи до 5 тысяч рублей на одну кобылу, на поддержку северного домашнего оленеводства с 4 122,6 до 5 335,4 рубля на одного оленя. За 2018–2022 годы введено 24 сайылыка молочного и мясного направления, 17 животноводческих комплексов с мощностью 2 310 голов.

А в центре Тёхтюрского наслега Хангаласского улуса Якутии — Техтюре — грантовые средства были направлены на строительство цеха по переработке мяса и приобретение оборудования. Первую пробную партию мясной продукции сельскохозяйственный кооператив «Хаксык» запустил в ноябре 2022 года. Цех производит мясные полуфабрикаты из натурального сырья: фарш, котлеты, гуляш, потроха, тефтели, фрикадельки. Местная продукция очень понравилась сельчанам. Секрет ее успеха — ингредиенты для производимой продукции только натуральные и высокого качества. Все процессы мясопереработки — от разделки туш до упаковки готовой продукции — выполняются самостоятельно. «В дальнейшем планируем значительно увеличить объемы переработки и товарный ассортимент, закупить холодильные камеры и дополнительное оборудование: пельменный и котлетоформовочный аппарат. Не менее важно и то, что у селян появляется дополнительный стимул для развития своего хозяйства. Ведь цех по переработке мяса — это не только качественный продукт, но и дополнительный рынок сбыта для сельхозпроизводителя», — отметила руководитель СХПК «Хаксык» Тамара Осипова.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РС (Я) Обитатели универсальной семейной фермы «Мэнкэр» Тимофея Григорьева

Потребкооперативами в целях консолидации поголовья крупного рогатого скота для населения введены 14 коровников общей скотоёмкостью 1400 голов, ведется строительство 4 коровников. В районах создаются универсальные семейные фермы для скороспелых животных. Для жителей арктических районов Якутии в целях укрепления продовольственной безопасности в Арктике проводится работа по поставке скороспелой живности с 100% возмещением транспортных затрат. В 2023 году туда поставят 4 986 кур-несушек, 245 голов поросят и 3 219 тонн комбикорма.

«В ряд районов поставка уже началась. Так, в Абыйский улус поставили 270 голов кур-несушек и 27 голов поросят. В арктические районы Якутии поставка скороспелой живности производится c 100% возмещением транспортных затрат. С учётом того, что саму стоимость животных зачастую возмещают муниципальные районы, это хороший вклад в укрепление продовольственной безопасности в Арктике», — сообщил руководитель департамента животноводства, племенного дела, кооперации и фермерства министерства сельского хозяйства РС (Я) Николай Питимко.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РС (Я) Продукция АО «Якутская птицефабрика»

Пчеловодство за Северным полярным кругом

Несмотря на то, что лето в Якутии достаточно короткое, те растения, которые цветут в короткий летний период, максимально отдают полезные вещества. Поэтому новым успешным направлением в агропромышленном комплексе республики стало пчеловодство: объем производства меда возрос от 1 до 15 тонн с расширением географии производителей меда до 19 хозяйств в 9 муниципальных районах и 2 городских округах. В 2022 году первые четыре якутских предприятия впервые получили субсидии на возмещение части затрат на поддержку развития пчеловодства.

«Из регионального бюджета было направлено свыше 20,2 млн рублей. Данную субсидию получили четыре пчеловодческих предприятия, ведущие свою деятельность на территории городского округа «Город Якутск», а также в Амгинском, Намском и Хангаласском районах. Так, за счет развития этих четырех хозяйств производство меда должно вырасти еще на 14–15 тонн», — рассказал руководитель департамента животноводства, племенного дела, кооперации и фермерства министерства сельского хозяйства Якутии Николай Питимко. По его словам, работа в данном направлении в 2023 году будет продолжена. Более того, в перспективе одной из целей племенного репродуктора станет работа по выведению якутской породы пчел, максимально адаптированной к климату республики. Репродуктор планируется создать на базе одного из действующих пчеловодческих хозяйств, возможно, из числа тех, которые получили в 2022 году субсидию.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пчела на цветке

Комфорт, достойный якутских аграриев

Развитие агропромышленного комплекса способствует улучшению жизни даже в отдалённых населенных пунктах Якутии. Так, в селе Туора-Кюёль Чурапчинского района осенью 2022 года открыли школу-сад — новое современное двухэтажное здание. Местные жители ждали это событие более 20 лет. Объект построен по целевой программе «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

«Мы благодарны президенту страны Владимиру Путину, министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву, по инициативе которых действует эта целевая программа. Она очень востребована у нас в республике, в ней активно участвует и Чурапчинский улус по всем направлениям. Пусть ваши дети развивают наслег, улус и республику», — отметил министр сельского хозяйства Александр Атласов.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) В Якутии по программе комплексного развития сельских территорий вводят новые социальные объекты

Сильные люди в суровом климате — главное богатство Якутии. В 2022 году доярке СХПК «Бетюнь» Амгинского района, старейшему работнику агропромышленного комплекса, кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени», матери-героине Аграфене Егоровне Сутаковой присвоено звание «Почетный гражданин Республики Саха (Якутия)». Знаковым событием в вековой юбилейный год республики и министерства сельского хозяйства республики явилось вручение российским президентом Владимиром Путиным золотой медали «Герой Труда Российской Федерации» заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), полному кавалеру ордена Трудовой Славы, ордена «Полярная звезда» Владимиру Африкановичу Михайлову.

Как сообщало ИА Регнум, в своем послании Государственному собранию (Ил Тумэн) глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев обозначил основные направления развития региона в 2023 году и объявил 2023-й Годом труда в республике. Основная задача, по словам главы, — планомерное развитие, фундамент для которого заложен за последние четыре года.