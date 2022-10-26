Известие о том, что российское правительство поддержало законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам, принимающим участие в специальной военной операции, наряду с военнослужащими Вооруженных сил России, обрадовало людей в соцсетях. Но были и те, кто напомнил: пособия слишком уж маленькие у ветеранов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Замечательно. И сядут новые ветераны на прежние нищенские пособия в размере 3400 рублей. Так страна оценила заслуги ветеранов афганской и чеченской войн. Но это другая история, им потом скажут, мы вас туда не посылали. История повторяется», — считает Валерий Исмаилов.

«Правильно, надо ценить наших воинов и не жмотиться на них», — считает Марина Гусева.

«Они вообще Герои изначально. Они Добровольцы!» — считает Олеся Воронкова.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция

«А добровольцы, которые погибли?» — интересуется Сергей Александров.

«Все, кто участвует в боевых действиях, должны иметь статус ветерана боевых действий. Это логично», — считает Наталья Галактионова.

«Вполне оправдано. Более того, в некоторых регионах главы сразу же сделали условия для добровольцев такими же, как и для остальных участников СВО», — отмечает Генрих Бочков.

«Это правильное дело. Все защитники страны должны чувствовать себя защищёнными», — соглашается Олег Борисов.

«Давно бы так, может, и добровольцев прибавится», — считает З.

«Молодцы, очень своевременное решение. Люди должны понимать, что их государство ценит и будет поддерживать, даже когда все военные действия закончатся, это вселяет уверенность в завтрашнем дне, это очень важно!» — считает Сергей Новоселов.

«Пока это красиво выглядит на бумаге, посмотрим, что реального будет сделано для защитников страны», — рассуждает Светлана.

Как сообщало ИА REGNUM, российское правительство поддержало законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации. Кроме того, те из добровольцев, кого ранят во время участия в СВО, смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.

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