Известие о том, что США решили ускорить размещение модернизированных термоядерных бомб B61-12 в Евросоюзе, спровоцировало массовое обсуждение в социальных сетях. Не обошлось и без иронии по поводу американского лицемерия и умственных способностей.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие США

«Но нагнетает ядерную повестку при этом именно Россия, да?» — смеется Олег Ковальчук.

«Подписали договор о том, что не будут размещать своё ядерное оружие в третьих странах, но «для защиты друзей» — размещают. Плевали они на все эти договоры. Как создать угрозу противнику? «Подружиться» с его соседом, наплести ему байки про грозного соседа и установить у него во дворе свой пулемёт», — рассуждает Виктор Ц.

«Если говорят, что надо срочно что-то поставить в ускоренном режиме, значит, это уже находится там, ибо это излюбленная тактика американцев», — считает Игорь Цернтровский.

«Видимо, забыли, что есть Куба. Пусть вспоминают, наше возмездие уже очень скоро состоится», — считает Ксения Верховская.

«Как это обезопасит Европу — непонятно, они реально становятся целью, и, учитывая плотность населения в Европе, шансов выжить там нет даже в теории …» — поделился мнением Дмитрий Донской.

«Какое мирное и дружелюбное государство — раскидывает по планете ядерные бомбочки, подальше от своих берегов… А кто-то проверял их на предмет радиоподрыва? А что? Удобно. Р-р-р-р-раз — и никого вокруг…» — иронизирует Юлия Балашова.

geralt Ядерный взрыв

«Вот как не вспомнить Вангу: «В 2024-м Европа будет холодной и пустой», — отмечает Марина Кипелова.

«США — страна террорист. Все войны на планете происходит или при их непосредственном участии, или были ими спровоцированы. Представляю, какой бы визг подняли англосаксы, если бы мы разместили наши боеголовки в Мексике или в Канаде. Надеюсь, с Венесуэлой удастся договориться на эту тему», — отметил Александр.

«США — это реальная империя зла», — поддерживает Александр Юсупов.

«Это от бессилия, от невозможности противостоять ядерной триаде… Так, успокоить своих подопечных в Европе. Никакого стратегического перевеса это размещение не принесёт», — считает Евгений Кириллов.

«Старый Свет загибается. И, судя по всему, нового тоже не будет. Надо будет потом гейропе радужный памятник поставить. Хотя можно просто пустой камень в эпицентр сбросить, он сам засветится разными красками», — смеется Евгений Беспалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что уже в декабре 2022 года США планируют доставить на европейские базы НАТО модернизированные термоядерные бомбы B61-12, известило издание Politico. Также отмечается, что такое решение по модернизации старых видов вооружений было принято Вашингтоном из-за роста напряжённости в отношения стран Запада с Россией.

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