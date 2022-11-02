Известие о том, что сухогрузы под флагом Турции продолжат вывоз агропродукции по зерновому коридору с территории б. УССР, спровоцировало широкий общественный резонанс.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбор зерна

«Они особенные, что ли?» — спрашивает Михаил.

«Ага. Они особенные, у них флот на Чёрном море в семь раз больше нашего», — отмечает Виталий.

«А у нас ракеты и «Герань-2», — замечает Леонид.

«Россия выразила свою озабоченность, как обычно. Остальные не слышали про озабоченность, поэтому продолжат делать свое дело, а Россия пусть стоит в сторонке и возмущается», — иронизирует Роман.

«Наши «надежные партнеры» всегда готовы предать и подставить… Можно сколько угодно обниматься с Эрдоганом и жать ему руку… а воз и ныне там», — считает Евгения Климович.

«Молодцы турки! Ни с кем не ссорясь и положив на всех, тихой сапой делают свои дела на благо государства!» — иронизирует Виталий Стариков.

«Значит, нужно раздолбить киевские порты и зернохранилища», — считает Юрий Каверин.

«Россия быстро объяснит, сровняв с землей порт, который, скорее всего, использовали для организации недавней атаки на Севастополь. Так что Одессе нужно приготовиться к продолжительному грохоту. Через день все забудут про это зерно», — считает Сергей Икрецкий.

«Мне вот интересно, а что в Киеве зимой кушать будут? Вряд ли летом у них было время и возможности заниматься сельским хозяйством. Или мы их зимой кормить будем?» — спрашивает Анастасия Коломова.

«В рамках «зерновой сделки» Россия гарантировала безопасность для этих судов, а также, что не будет мешать работе Одесского порта. Теперь, когда наша страна вышла из этого лживого договора, хочется спросить — а так ли нужен Одессе порт?» — поделилась мнением Галина Головина.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Зерно

«Пусть идут куда хотят по «зерновой сделке», но мы уж точно с такими террористическими условиями не будем ничего делать», — заметила Виктория Ман.

«У приостановки «зерновой сделки» есть еще один очень важный аспект. На панике растет цена пшеницы, это России на руку, и, наверное, сейчас постоянно будет разжигаться тема зернового коридора — это и Турции выгодно. А делается это все, чтобы западноевропейские эльфы заплатили подороже и думали только о жратве, а не о «европейских» ценностях и передаче оружия хохлам», — считает Сергей Фомин.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что Россия приостановила участие в «зерновой сделке» после атаки на Севастопольскую бухту 29 октября, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что сухогрузы под флагом Турции продолжат вывоз агропродукции по зерновому коридору. По его словам, Анкара заинтересована в продолжении поставок зерна, он подчеркнул, что достигнутое соглашение выгодно для всех сторон.

Министерство национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар

В свою очередь, российский президент Владимир Путин пояснил, что рассмотрение вопроса о возвращении к «зерновой сделке» в рамках «Черноморской инициативы» возможно только после расследования атак на инфраструктуру и корабли Черноморского флота в Севастополе и получения от Киева реальных гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях.

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