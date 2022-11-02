Заявление российского МИД о том, что Москва считает нерациональным вводить зеркальные ограничения в ответ на решение ряда стран Запада запретить въезд гражданам России, спровоцировало широкое обсуждение в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Конечно, пусть въезжают все — и диверсанты, и все, кому охота», — иронизирует Лейла Ярова.

«Просто запретить въезд тем гражданам, чьи страны ввели санкции», — предлагает Антон И.

«Гражданам стран НАТО не нужно быть здесь… Может, самолёты перестанут падать», — соглашается Игорь Севастьянов.

«Не, ну это уже маразм — запрещать людям посещать нашу страну… Не будем уподобляться Западу… Правда, если гражданин с Запада не будет вести шпионскую и подрывную деятельность против России, то добро пожаловать..» — считает Эдуард Бархатов.

«Боятся, что к нам поесть и заправиться поедут… Плюс у нас же печи есть и бани», — смеётся Ким Карих.

«На границе строим, пусть едут, везут свои денежки к нам, а то, глядишь, и помыться смогут в нормальной ванне с теплой водой и без ограничений», — соглашается Светлана.

«Так, наоборот, надо привлекать опытных специалистов, которые будут работать на укрепление нашей государственности», — считает Владислав Бадчев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опытно-пилотное производство. Реакторный зал

«Мы открыты для всех стран и всех народов. Не будет такого, что мы по паспорту не будем впускать те или иные категории людей к себе», — поделился мнением Святослав Соколов.

«РФ не придерживается западной санкционной политики, которая не отличается умом, от слова совсем», — соглашается Виктория Павловская.

«Само собой, незачем закрывать границы. Тот факт, что правительства этих стран утратили суверенитет и разум, не говорит о мнении самих народов. У меня жена — полька. Прекрасная хозяюшка, с твёрдыми моральными устоями — она с широко открытыми глазами наблюдает за тем, что чудят «лидеры» Польши», — поделился Иван Б.

«Опускаться до западной шизофрении не стоит. Мы должны быть самими собой, а не Европой в шкуре изгоя и стран Европы в стаде послушных овец, которые маршируют по указке Вашингтона», — считает Олег.

«Всех впускать, и никого не выпускать… пока не признают Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области Россией… под подпись и на камеру»: — предложил Сергей Серый.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Россия не видит смысла во введении запрета на въезд для граждан недружественных стран Запада, заявил замглавы российского МИД Евгений Иванов. По его словам, которые цитирует РИА Новости, победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает.

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