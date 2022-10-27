Заявление о том, что Россия считает коммерческие спутники США законной целью для удара, если они используются в военной операции на территории б. УССР, озадачило общественность: почему удара до сих пор нет?

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

«Парочку бабахните, чтобы призадумались», — предлагает Галина в телеграм-чате ИА REGNUM.

«Старлинк, система GPS — всё работает на ВСУ, а тут такое предостережение с формулировкой «если»… Мда», — рассуждает Дмитрий Строитель.

«Опять грозимся. Опять драконим. И как же мы спутники достанем? Рогозин лично на батуте подпрыгнет? Может, стоить подумать о защите наших городов, а то летают каждый день вражеские ракеты, а мы отбить атаку не можем…» — поделился мнением Евгений Федоров.

«Их не предупреждать сейчас надо, а сбивать надо было полгода назад ещё. Но что Вы! Как же мы потом мириться будем после таких агрессивных действий, когда вернёмся к процессу вхождения в Европу. Продолжаем жевать сопли», — иронизирует Николай Сазонов.

«Надо не говорить, а делать. Если есть возможность сбивать или глушить спутники пиндосов, надо молча делать это. «Северный поток» когда взрывали, нас никто не предупреждал. Так и мы должны уничтожать всё возможное молча», — рассуждает Геннадий.

Nasa. gov Спутник

«Нам рассказывают про космические войны, а в это время у простых солдат нет достойных касок. Сколько можно рассказывать сказки? Ну давайте потратим пару миллиардов на то, чтобы сбить Маску спутники, но что это поменяет? Собьют наши, или у нас есть чем их защитить?» — спрашивает Дмитрий Попов.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что коммерческие спутники США могут стать законными целями для удара со стороны России в случае их задействования в рамках конфликта на территории б. УССР, заявил 26 октября заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

В ходе выступления на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН он призвал обратить внимание на эту чрезвычайно опасную тенденцию, которая отчётливо проявилась в ходе событий на территории б. УССР.

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