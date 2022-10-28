Заявление американского президента Джо Байдена о том, что упоминание Путиным ядерного оружия идет вразрез с обещанием не применять его, рассмешило пользователей в соцсетях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Байден как всегда. На своей искажённой волне. Даже вникнуть не попытался», — отметила Людмила Бакулева.

«Они там, в США вообще нормальные? Умеют слушать и адекватно воспринимать то, что услышали? Их призывают забыть про ядерное оружие, а они всё вверх дном переворачивают», — заметил Антон Ястребов.

«Такое чувство, что они на Западе все или глухие, или переводчики всё криво переводят. Им говорят одно, а они всё с ног на голову переворачивают и утверждают обратное», — соглашается Анна Яковленко.

«Лечите дедушку! Ему что-то слышится, и он кого-то видит. Спасайте старичка!» — призывает Владимир.

«Дайте деду пургену. Мысли застоялись», — смеется Василий.

«Думай, башка, думай», — призывает Байдена Михаил Мальцев.

«Да где же понять-то маразматику? В дурку ему нужно на лечение», — предлагает Татьяна Некрасова.

«Старость не радость…» — иронизирует Антон Назаров.

«По той же логике Байден очень часто говорит про ядерное оружие», — напоминает Мария Турецкая.

«Американский президент вообще ничего не понимает, чему удивляться!» — заметила Людмила Королевская.

«Белый дом — дом престарелых!» — замечает Татьяна И.

«Байден уже многое чего не понимает: куда идти, кому пожать руку, как ответить на вопрос журналиста, ужас», — иронизирует Зоя.

Цитата из видео «Байден поздоровался с невидимкой» Байден и невидимка

«Он осознаёт, что не понимает, значит, спрос как со здорового», — рассуждает Михаил.

«Отстаньте от деда Байдена! Ему не в радость самому там рулить, его назначили и рулят им, как Зелебобой. Жертвы», — считает Максим Киреев.

«В каком месте Путин сказал о способности применения ядерного оружия? Лучше давайте спросим этого старого ублюдка, зачем он притащил свои ядерные авиабомбы в Европу?», — предлагает Наталья Сидорова.

«Нужно ради эксперимента посчитать количество фраз «ядерное оружие» со стороны РФ и остальных. Кто больше про него говорит», — предлагает Дарья Синявина.

«Может, Байдену вообще всё неверно переводят? Специально. Может, ему вместо выступления Путина подсовывают перевод сказки «Колобок», — смеется Алексей.

«Я, конечно, уважаю старость, но человек со старческим маразмом — президент ядерной державы, это уже перебор», — считает Игорь Рогатин.

«Жаль, что матом писать нельзя: пора уже пересмотреть политику по отношению к таким персонажам», — отозвался о Байдене Сергей Уткин.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 октября, в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» российский президент Владимир Путин заявил, что Москве не нужен ядерный удар по территории б. УССР. Глава государства призвал тех, кто утверждает, что РФ может применить ядерное оружие, прочесть военную доктрину России.

На что президент США Джо Байден заявил, что продолжающиеся упоминания ядерного оружия российским лидером Владимиром Путиным идут вразрез с заявлениями об отсутствии намерений применять его. Также глава Белого дома отметил, что он считает Путина «очень опасным» в подходе к этому вопросу.

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