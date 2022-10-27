Заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича по поводу того, что ситуация на херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону, не осталось без внимания общественности. Люди отмечают, что вранье — самое обычное состояние киевских террористов, опять спектакль в СМИ закатили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Разбег

«Пусть у них по всей линии фронта будет ужасная ситуация, на уровне катастрофы», — пожелала Марина.

«Самое последнее — верить человеку, у которого главное жизненное кредо: врать», — отметила Марина Терентьева.

«Люся, у нас ракеты в марте закончились, снаряды на исходе, о которых ты пять минут назад пел. Что за пессимизм с перемолом 30 батальонов?» — обращается к Арестовичу Ольга Рязанова.

Напомним, Арестович действительно заявил, что у России не осталось артиллерийских снарядов для защиты Херсона.

«Блин, вот мне реально интересно, а с кем они вообще воюют сейчас? У нас же ракеты ещё в марте закончились, нашу профессиональную армию уничтожили в сентябре, вот теперь и снаряды закончились. Вот террористы киевские и сами пришли к тому, что они сами себя обстреливают», — смеётся Мария.

«Кокаиновая Люська опять несёт пургу. Эти идиоты не могут понять — мы ракеты и снаряды сами делаем, каждый день! Как они могут кончиться? Это они клянчат всё по миру», — отметил Дмитрий Клитин.

«Сдавайтесь», — предлагает киевским террористам Егор Панкратов.

«Капитуляция! Оружие сдать. Получить сухие пайки и мыло», — поддерживает Борис Журбин.

«Очень скоро Зеленский капитулирует, мы не остановимся!» — подчёркивает Владимир Аксёнов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Позиция

«Ну если даже Арестович так запел, то там, наверное, даже Бандера в него тапком бросил», — смеётся Татьяна Костюнина.

«Понятно теперь, почему с грязной бомбой торопятся. Фронтовую ситуацию она не изменит, зато изменит политическую… Которая изменит фронтовую. Как с «Боингом» и санкциями», — рассуждает Сергей Шестаков.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что ситуация на херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович известил в YouTube-канале. По его словам, на это направление дополнительно переброшено около шести батальонно-тактических групп. Всего их там примерно 30.

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