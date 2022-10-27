В соцсетях 27 октября обсуждают историю с передачей устного послания лидеру киевского режима В. Зеленскому через президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Люди предполагают, что предводителю киевских террористов под кайфом и не такое могло почудиться.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пёс. Зеленский

«Зачем Путин будет кого-то просить? Пусть Зеля на коленях ползет в Россию, у Путина прощения просить», — считает Владислав.

«Дурачки (хохлы) думают, что ВВП такой же, как и их клоун. Путин — серьёзный политик, а эти бредовые истории с записками и прочим говном — для киевских свидомых», — считает Елена Минакова.

«Так и ёжику было понятно, что всё это — плод больного воображения отдельных деятелей», — считает Ольга Малышева.

«Президент Гвинеи-Бисау не голубь почтовый, чтобы через него сообщения отправлять», — иронизирует Григорий Марикин.

«Еще бы придумали, что через папуасов», — смеется Александр.

«Любые слова Зеленского — это либо вброс, либо дешёвый пиар», — заметил Алексей Черных.

«Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому букеты герани», — иронизирует Иван Татарских.

«Ублюдкам передают молчаливое: «Сдохни, мразь», — считает Михаил Евдокимов.

«Наркоман Зеля: что ему только не мерещится под кайфом», — замечает Ирина.

Интернет-представительство Киевского террористического режима Зеленский

«Хозяйке на заметку. Главной отраслью и основной статьёй экономики Гвинеи-Бисау является наркотрафик. Ежегодный доход от наркотрафика во всей стране грубо оценен в сумму около двух миллиардов долларов (что в два раза больше ВВП страны). Дурь из Южной Америки гонят в Европу, через Киев в том числе», — смеется Алексей Бахмутов.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Владимир Путин просил президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало передать Зеленскому устное послание, было заявлено накануне, 26 октября. Послание якобы заключается в том, что переговоры необходимы. Президент Гвинеи-Бисау подчеркнул, что диалог в особенности нужен для продолжения поставок продовольствия в Африку.

О том, что Путин не передавал Зеленскому специального послания, заявил 27 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, коллега российского президента из африканского государства изъявил желание донести позицию Путина до киевского режима. Эмбало объяснил, что у него будут контакты с Киевом.

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