Сибирская редакция ИА REGNUM

Сибирская редакция ИА REGNUM освещает события, происходящие в Сибирском федеральном округе. Территория СФО составляет 25,5% территории России. В состав округа входят десять субъектов Российской Федерации: три республики (Алтай, Тува, Хакасия), два края (Алтайский и Красноярский) и пять областей (Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская). Сибирская земля по праву называется кладовой природных ресурсов нашей страны. Здесь сосредоточены лесные и топливно-энергетические богатства России. Однако – парадокс – немалая часть населения округа при этом проживает за чертой бедности. Актуальны для Сибири проблемы коренных малочисленных народов, отдалённых территорий, экологические проблемы. Сибирский лес не раз становился объектом преступных посягательств, а политические конфликты округа выходили на федеральный уровень. За обстановкой в СФО следит Сибирская редакция ИА REGNUM.