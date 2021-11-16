В соцсетях не утихают споры по поводу повсеместного введения QR-кодов. Власти на местах позволяют себе публичные высказывания в духе «QR-коды с нами надолго». Очевидно, что многие чиновники эту систему поощряют и оправдывают.

Пьер Пюви де Шаванн. Одиночество

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А что же простые граждане? Им только и остаётся — высказывать своё мнение на этот счёт в соцсетях. Принимают участие в обсуждении и сибиряки. Например, жители Омской области опасаются возможного введения QR-кодов на транспорте.

«QR — не про здоровье. Это часть плана по контролю и порабощению, и (судя по комментариям) это становится очевидным фактом для всех», — комментирует подписчик паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте» Василий Б.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

«Как бабушке 80 лет объяснить, что за QR-код?» — задаётся вопросом Дмитрий Ю.

«Можно не вакцинироваться, просто быть изгоем», — иронизирует Serg G.

Александр А. считает, что власти посредством введения QR-кодов «раскалывают народ».

»Медицину надо с колен поднимать, а не коды вводить», — призывает Галина П.

«А если человек не хочет прививаться, что, насильно заставлять будете? Ваши эти коды вообще никому не нужны! Раньше же как-то жили без этих кодов! Давайте ещё в автобусы сделайте, вообще весело будет!» — пишет Диана Е.

«Из людей делают вакцинированных рабов», — заявил Азиз К.

«Дискриминация в чистом виде!» — считает Виталий Р.

«Почему на заправках QR-код не вводите? Себе в карман залезть боитесь?» — возмущён Михаил И.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация граждан от коронавируса

«Ребята, QR-коды — это не вакцинация. Это замена паспорта на электронный документ, где не только ваши персональные данные, но и медицинские и, думаю, в скором времени банковский счёт, пенсионный и прочее. То есть малейшее неповиновение системе — и вы отключаетесь от общества. Что будет неповиновением, решать будем не мы», — комментирует Илона М.

Слава М. назвал происходящее «Ку-разделением» народа.

«То есть в продуктовых магазинах нет вируса? Придумали в очередной раз, за что штрафовать людей», — подытожил обсуждение Сергей С.

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