Частичную мобилизацию, объявленную 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным, активно обсуждают в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция России

Пользователи считают, что частичная мобилизация — это верное решение. Она поможет защитить Донбасс, одержать победу и разгромить нацистский киевский режим.

Напомним, частичной мобилизации подлежат лица, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

«Мы с тобой, наш президент!» — комментирует подписчик новостного телеграм-канала O. F.

«Я поддерживаю президента!» — пишет пользователь с ником ZOV.

«Разобьём укронацистов при должной поддержке!» — считает Мак Г.

«Я тоже иду в военкомат», — отметил А.

«Давно пора…» — подчеркнула Ольга.

«Объявил о частичной мобилизации. Наконец то!!! Ну всё, сдавайтесь сразу, нацисты!» — оставил комментарий Николай.

«Наши мужчины никогда не прятались, поэтому мы непобедимы!» — рассуждает Младшая.

mil.ru Российские солдаты

«Это жизненно необходимо. Нужно. Ни шагу назад», — констатировал Alan B.

«Сейчас мы узнаем, кто настоящие патриоты. Жду повестки. Слава России и её Героям!» — отметил пользователь с ником Живой.

«Доплясались, укронацисты!» — сделал вывод Дмитрий.

«Обращаюсь к тем, у кого нет желания идти на защиту нашей страны. Вы хотите подчиниться англосаксам, европейцам, быть их рабами и подносить тапки?» — спрашивает Алек С.

«Давно пора! А то России решили поугрожать!» — высказалась Галина Г.

«Я правнучка, внучка, дочь военных офицеров, и мои близкие выбрали себе профессию защищать свою Родину!!! Я горжусь ими… Россия, вперёд!!!» — пишет Мария.

«Слава богу, что мы проснулись! Пора отогнать от наших земель всю нечисть! Дай бог сил и здоровья нашему президенту и всем тем, кто защищает нас сейчас! Всё будет хорошо! Все вместе мы непобедимы», — подытожила обсуждение Настасья.