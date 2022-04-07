Жуткие видеокадры с шоссе под Киевом разлетаются по соцсетям. На них запечатлена расправа украинских националистов над российскими военнослужащими.

Андрей Мыльников. Клятва Балтийцев. 1946(фрагмент)

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

По имеющейся информации, взятым в плен российским солдатам, покидающим после переговоров в Стамбуле Киевскую область, перерезали горло. Затем лежащих в крови военных, тех, кто был ещё жив, расстреляли в упор, сопроводив это циничными комментариями и угрозами.

Это жестокое видео пользователи обсуждают в соцсетях. Например, в телеграм-канале, посвящённом спецоперации на Украине, пишут, что Запад, занятый обсуждением фейков из Бучи, даже не обратил внимания на расправу над российскими военными.

«Вопрос один, когда сотрём в порошок укронацистов?!! Сколько можно в хороших играть!!!» — комментирует видео пользователь mpro.

«Нужно, чтобы Путин обратился к народу и поднял боевой дух, ответил Зеленскому и сказал: «Залп из всех орудий!» — пишет Максим.

Vitaly V. Kuzmin Стрельбы тяжелой огнеметной роты ТОС-1А «Солнцепёк»

«Пора завязывать с переговорами и переходить к крайним действиям», — считает Елена.

«Не переживайте! Дадим ответ! Мало не покажется!» — отметил Виталий.

«Тут не заявления нужны, а кое-что посерьёзнее», — убеждён Иван П.

«Может, надо с фашистами ещё один раунд переговоров по этому поводу провести? Попросить их как-то чуть мягче быть…» — иронизирует Евгений В.

«Ребята, наш президент в курсе всего! В нужный момент он выступит, не сомневайтесь, всё будет чётко по плану!!!» — уверен Алексей Л.

«Нужно искать садистов и нацистских убийц и избавлять этот мир от этих бешеных собак. Никаких вопросов тут и быть больше не может», — высказался пользователь 111 222.

«Бойцы наши… Понятное дело, во время военных действий погибают, но тут совсем другой момент. Горло перерезали живым нашим бойцам… Мы это пропускаем через себя, эту боль. И ждём ответа государства», — пишет ещё один пользователь.

Читайте также: Компромисс с Западом будет равен капитуляции России, то есть самоубийству