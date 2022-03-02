На Украине продолжается спецоперация России по защите Донбасса и установлению мира. Параллельно продолжаются обсуждения ситуации в социальных сетях. В числе прочего можно увидеть множество слов поддержки спецоперации, призывов к патриотизму.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Активные обсуждения ведутся и на страницах сибирских пабликов в соцсети «ВКонтакте».

«Пока каждый из людей эгоист, нет сплочённости!!! За финансовые выгоды готовы на всё глаза закрыть!!! Жить под шантажом Запада?! С чего это!!! Кто эту Европу от фашистов освободил!!! Очнитесь, люди!!!» — призывает противников спецоперации подписчица красноярского паблика Светлана У.

Комментарий Виталия Б. также адресован тем, кто выступает против спецоперации: «Эй, народ, где ваш патриотизм?!»

Michał Zieliński Солдаты НАТО

Развёрнутый комментарий по ситуации дал Владимир А. По его словам, Россия борется за историческую справедливость и собственную безопасность. Он напомнил, что Россия всегда была дружественной к Украине, помогала этой стране после распада СССР: «Льготы, преференции, ресурсы продавала дешевле, чем другим странам, давала выгодные кредиты. Россия относилась к Украине как к братской стране. А чем Украина отплатила? Тем, что что захотела вступить в НАТО — военную организацию, весь смысл существования которой направлен на противостояние сперва с восточным соц. блоком, а потом с Россией. Это настоящее предательство, это удар в спину».

«Тут не всё так очевидно, как кажется на первый взгляд. Всё шло к тому, что через несколько лет НАТО разместило бы свои войска на Украине и в целом бы полностью перекрыло западную границу РФ. Просто так такие дела не делаются, отсюда вывод, что НАТО готовилось к войне с РФ, и они хотели за счёт Украины увеличить фронт. Получается, что Путин действует на опережение. И, наверное, все знают, как НАТО ведёт войну? Они утюжат города без оглядки на потери мирных, наши в этом плане в ходе спецоперации действуют гораздо человечнее на Украине», — рассуждает Александр Б.

Ian Houlding Поднятие флага НАТО

«Нас зажали уже внаглую со своим альянсом, у границ наших стоят, так сказать, у порога нашего дома. У нас выхода не было, если начали спецоперацию, то до конца надо!» — пишет Игнат С.

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