Действия и слова «пианиста» и юмориста, а ныне президента Украины Владимира Зеленского активно обсуждаются в соцсетях в свете последних событий.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Зеленский — Наполеон

Реагируя на специальную военную операцию России, Зеленский заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с РФ. Отдельно на себя обращает внимание его призыв к гражданам России «выйти на антивоенный митинг». Его очередное выступление активно обсуждают в соцсетях, в том числе в сибирских пабликах.

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«Сразу по-русски заговорил и деда вспомнил воевавшего», — пишет No N. на странице красноярского паблика в соцсети «ВКонтакте». «И никто им не рискнул даже помогать. Никому они не нужны, кроме нас. Может, поймут наконец-то», — добавляет пользователь.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Как с русскими разговаривать, он из себя европея строил, свысока по-англицки говорил, а когда за преступления могут наказать, так сразу и русский языки вспомнил, и я не я, и стрельба по Донбассу не с моего приказу, и русские, спасите», — иронизирует Михаил К.

«Придумал клоун. Ответить придётся за все», — комментирует Анатолий Л.

«Байден не помог, теперь к «москалям» решил обратиться, клоуууун», — высказал своё мнение Владимир И.

«Где же твои дружки из США?» — спрашивает Алексей Ч.

«Быстренько переобулся. И такой пушистенький стал, одно слово — комедиант», — оценила обращение Зеленского Татьяна Д.

«Какой ему ещё митинг, он там что курит что-то? Как свой народ истреблять, у него духу хватало, а тут понял, что его ***, так решил переобуться. Пусть оружие сложат и сдаются все его прихлебаи», — пишет Николай К.

«Кто эту подстилку американскую вообще всерьёз воспринимает?» — задаётся вопросом Андрей Г.

President.gov.ua Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский

«Пускай украинские граждане выходят на митинг против своего «зелёного», почему мы должны выходить? Мы, что ли, Донбасс восемь лет бомбили?» — комментирует Ирина С.

«Более тупой мысли Зеленского я не слышала… Выйти и поддержать? Кого? Бандеровцев? Иди ты…» — подчёркивает Ольга Р.

«Какой ты, Зеленский, умненький. Сразу видно, что из комиков», — иронизирует Ольга Ч.

«Байден трубку не берет больше, походу, теперь про нас, мирных жителей, вспомнил», — подытожила Ольга Б.