Губернатору Томской области Сергею Жвачкину 20 января исполнилось 65 лет. Достиг пенсионного возраста, шутят томичи в соцсетях.

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

Пользователи напомнили, что в 2022 году у Жвачина ещё один юбилей — 10 лет в губернаторском кресле.

«Так и это, пусть на пенсию идёт», — комментирует подписчик паблика «Регион-70 | Томск» в соцсети «ВКонтакте» Олег Г.

«Такой радостный всегда, как будто область процветает», — иронизирует Карп К.

«Он процветает», — ответил ему Константин А.

Tomsk.gov.ru Сергей Жвачкин

«А что хорошего он сделал?» — задаётся вопросом Андрей Е.

«Пора на этой дате сложить полномочия и дать поуправлять другому», — считает Михаил Н.

«Дорогу молодым», — пишет Евгений Г.

«А чего не на пенсии?» — спрашивает Макс В.

«Ну вот… Постарался для области, можно и отдохнуть…» — отправляет губернатора на пенсию Тахир К.

«На отдых пора!!! Если хочет работать, то можно и нужно профессию поменять. Сейчас же пенсионеров обучают», — рассуждает Игорь С.

«Щас ему первая выплата пенсии придёт, он будет долго смеяться», — иронизирует Сергей К.

«С Днём рождения, Сергей Анатольевич! Успехов вам!» — искренне поздравила губернатора Людмила Г.

«На пенсию. Пусть отдохнёт. А то устал бедолага. Лицо вон какое — измученное тяжкой работой», — оставил саркастический комментарий Александр Р.

«На пенсию, дай дорогу молодым!!!» — призывает Ден Э.

Bogdanov-62 Законодательная дума Томской области

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Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Жвачкин — губернатор-долгожитель. Он руководит Томской областью с 2012 года.

21 января стало известно, что президент РФ Владимир Путин наградил Жвачкина орденом Александра Невского — «за большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области и многолетнюю добросовестную работу».

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