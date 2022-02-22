В обсуждениях в социальных сетях по состоянию на утро 22 февраля темой №1 стало признание Россией суверенитета республик Донбасса — ДНР и ЛНР.

Эжен Делакруа. Битва рыцарей. 1824

Посты с информацией об этом набирают тысячи просмотров и сотни комментариев. Не остались в стороне и сибиряки.

В частности, соответствующее обращение президента России Владимира Путина проанализировал автор телеграм-канала «Медиаархангел Хакасии» Михаил Верхотуров. По его словам, теперь Россия не даст в обиду ЛНР и ДНР в случае дальнейшей агрессии со стороны властей Украины.

«В итоге Владимир Путин навсегда войдёт в историю как собиратель земли русской и защитник наших людей. А западные марионетки — как предатели нашей совместной истории», — пишет Верхотуров.

«Финал Большой игры стартовал. Впервые за долгое время Россия весьма серьёзно и жёстко ответила Западу. Мы с вами становимся свидетелями большого исторического события», — комментирует подписчик красноярского паблика в соцсети «ВКонтакте» Сергей С.

Жёсткий ответ на заявления ряда пользователей о том, что России теперь «придётся кормить Донбасс», дал подписчик Алексей К.: «Донбасс сам себя прокормит. Дайте людям жить в мире и работать!»

Лейла В. считает, что Путин сказал всё чётко и по делу: «Он чётко всё сказал, это просто шах и мат… Украина пусть денег просит».

(сс) Администрация президента России Подписание документов о признании Донецкой и Луганской народных республик

"Со стороны России до последнего старались урегулировать всё мирно», — отметил Владимир А.

«Думаю, это правильное решение!» — пишет Анна А.

Тем, кого пугает возможное «падение рубля», ответила подписчица омского паблика Лена Е.: «Вас пугает рубль, но не НАТО у наших границ? Вы же понимаете, что сами по себе украинцы никому не нужны».

Также недовольным ответил Вачеслав Х.: «Забыли, как при Ельцине жили? Жрать нечего было! Путин страну из г**** вытащил».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в своём обращении к согражданам 21 февраля сделал заявление о том, что Россия признаёт суверенитет ДНР и ЛНР.

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