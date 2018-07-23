До единого дня голосования — 2018 времени остаётся всё меньше. Предвыборная гонка — в самом разгаре. Только в Сибири 9 сентября выберут глав нескольких регионов — Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской, Омской областей, а также Хакасии. И уже сейчас выборы губернаторов как минимум в трёх сибирских регионах называют предсказуемыми — от борьбы за пост главы региона отказались новосибирские, красноярские и омские коммунисты. Ещё один регион — Алтайский край — на подходе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Миротворцы»

Не секрет, что политологи и различные политаналитики периодически причисляют сибирские регионы к регионам «красного пояса», где сильны позиции коммунистов. В числе таковых в разное время назывались Омская, Новосибирская области, Алтайский край и другие. В Иркутской области коммунисту Сергею Левченко удалось в 2015 году выиграть выборы губернатора. Мэром Новосибирска с 2014 года является коммунист Анатолий Локоть.

Однако нынешние губернаторские выборы уже как минимум в трёх регионах пройдут без представителей КПРФ.

Начало этой тенденции было положено в Новосибирской области, где 8 июня Анатолий Локоть заявил, что в выборах губернатора участвовать не будет — в обмен на поддержку со стороны руководства области на выборах мэра Новосибирска в 2019 году.

Читайте также: «Единая Россия» намерена выиграть выборы губернаторов в Сибири

Выступая на XVI пленуме обкома КПРФ 16 июня, Анатолий Локоть сказал, что Новосибирская область попала в федеральную повестку и ей была обещана помощь в реализации масштабных проектов. Однако «этому могла помешать политическая нестабильность в Новосибирской области, усилившаяся с началом избирательной кампании по выборам губернатора». В связи с этим местные коммунисты приняли решение о неучастии партии в выборах губернатора Новосибирской области.

Читайте также: КПРФ решили повторить на новосибирских выборах сценарий Марий Эл?

Антон 48048 Анатолий Локоть

Комментируя это решение, Локоть заявил, что коммунисты ни больше ни меньше — миротворцы:

«Миротворцы — это не те, кто отступают, а те, кто оставляют после себя мир и покой. В России нет таких прецедентов, чтобы исполняющий обязанности губернатора (Андрей Травников — прим. ИА REGNUM ) и мэр областного центра, возглавляющий отделение крупнейшей оппозиционной партии, совместно выступили с публичным заявлением. Мы подтвердили силу и влияние. Именно мы сохранили институт избрания мэра Новосибирска, что придает нам авторитет не только в левом спектре политических сил. Очень важны соглашения о возможности достижения финансовой самостоятельности города, о финансовой поддержке федерального центра в реализации масштабных проектов».

Читайте также: Глава Новосибирска Локоть поступился губернаторскими амбициями ради мэрских

При этом секретарь по организационной работе областного комитета КПРФ Алексей Русаков подчеркнул, что в Новосибирской области 9 сентября пройдут выборы в 16 районах и городах, будет замещаться 60 мандатов, и коммунистам предстоит бороться за них.

Читайте также: КПРФ «сдала» область в обмен на город? Выборы новосибирского губернатора

«За нашего, за красноярца»

Не прошло и двух недель, как коммунисты «сдали» и Красноярский край.

Это стало окончательно ясно 23 июня в ходе отчётно-выборной конференции краевого отделения КПРФ.

«Мы поддерживаем программу врио губернатора Красноярского края Александра Усса в большей её части. И мы участвовать в выборах главы региона не будем», — сказали тогда корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе крайкома.

Читайте также: Леса горят, предвыборные страсти — тлеют: Красноярский край за неделю

Позже коммунисты провели пресс-конференцию, где попытались разъяснить свою позицию.

«В течение 25 лет Компартия Российской Федерации и её Красноярское отделение активно участвовали в выборах разных уровней. Для нас, единственной оппозиционной партии страны, такое участие — форма борьбы за интересы народа. Мы немало думали на тему участия в губернаторских выборах, советовались с партийным активом. Но мы ясно отдаём отчёт в том, что многие выборы в стране превращаются в фарс», — заявил первый секретарь крайкома партии Пётр Медведев.

Kprfkrsk.ru Петр Медведев — Первый секретарь краевого отделения КПРФ

По его словам, коммунисты края «проявляют большой интерес к губернаторским выборам». И именно поэтому перед партийной конференцией прошла встреча делегатов с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом, выдвинутым на пост главы региона «Единой Россией».

Красноярские коммунисты сетуют, что в последние годы регионом руководили «варяги» — Александр Лебедь, Александр Хлопонин, Лев Кузнецов, Виктор Толоконский:

«Вот почему позиция коммунистов отражает мнение большинства: мы — за нашего, за красноярца, за патриота родной земли».

То есть за Усса.

«Почему же мы не выдвигаем кандидата от КПРФ? Потому что при существующей системе нет шансов на прохождение через все законодательные препоны», — говорится в сообщении крайкома КПРФ.

В итоге представители партии подчеркнули, что главные усилия в ходе предстоящей избирательной кампании направят на выборы в органы местного самоуправления. В частности, КПРФ выдвинула кандидатов в депутаты горсовета Красноярска.

«Самостоятельное решение» омских коммунистов

Вскоре пришёл черёд «сдаваться» омским коммунистам. Своё заявление они сделали 26 июня в ходе пленума комитета обкома.

Первый секретарь обкома Александр Кравец заявил, что ЦК КПРФ разрешил омским коммунистам принимать самостоятельное решение о варианте своего участия в кампании по выборам губернатора. В связи с этим Кравец предложил поддержать врио губернатора Омской области Александра Буркова. Он является справороссом, но на выборы идёт как самовыдвиженец.

Читайте также: Выборы в Омской области: коммунисты поддержали врио губернатора

В пресс-службе омского обкома ИА REGNUM сообщили, что были и несогласные с таким предложением. В частности, коммунисты Николай Коровин и Николай Иванов напомнили, что КПРФ является оппозиционной партией. Однако депутат Госдумы Олег Смолин подчеркнул, что «компромиссы допустимы, когда не сдаются принципиальные позиции партии», а позиции Буркова в вопросе управления регионом не вступают в противоречие со взглядами коммунистов. При этом Смолин сослался на статью Владимира Ленина «О компромиссах».

Читайте также: «Компромиссы допустимы»: коммунисты о поддержке омского врио губернатора

Omsk-kprf.ru Александр Бурков на XVI Пленуме Комитета Омского областного отделения КПРФ

В итоге за поддержку Буркова высказались 43 делегата, против — 12. Трое воздержались.

Итак, коммунисты перед губернаторскими выборами один за одним «сдали» несколько сибирских регионов. Судя по всему, на очереди ещё один регион — Алтайский край, где недавно врио губернатора был назначен выходец из Красноярского края Виктор Томенко.

Вопрос об участии кандидата от КПРФ в губернаторских выборах в Алтайском крае должны обсудить на этой неделе. И вариант «капитуляции» не исключён.

Тем более есть предпосылки. Сегодня, 27 июня, стало известно, что один из старейших коммунистов Алтайского края — Сергей Юрченко — вышел из КПРФ.

Читайте также: «Надо уметь проигрывать»: экс-лидер алтайских коммунистов вышел из КПРФ

Бывший лидер алтайских коммунистов отметил, что не считает правильным, когда коммунисты пытаются занять какие-то высокие посты в исполнительной системе власти. А про российских губернаторов-коммунистов он и вовсе высказался достаточно жёстко: «Были бойцы, а стали никто».

Читайте также: Алтайские коммунисты не справились с расколом в партии?

«Поскольку в региональном отделении КПРФ наблюдается ощутимый кадровый голод, не исключено что алтайским коммунистам будет выгодно именно так и пояснять неучастие «красного» кандидата в губернаторских выборах. В отсутствии «настоящих буйных» проще сосредоточиться на митингах и протестах, чем показать на выборах неубедительный результат», — подчёркивает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Планка — горсовет

Пожалуй, самой интересной можно назвать ситуацию, сложившуюся в Омской области.

Ведь Александр Бурков, которого решили поддержать омские коммунисты, является справороссом, но на выборы идёт как самовыдвиженец. Также Буркова, назначенного на пост врио главы региона президентом РФ Владимиром Путиным, в его стремлении стать губернатором уже подержали единороссы и справороссы.

Итого на сегодняшний день кандидатов в омские губернаторы, прямо скажем, не густо. Это самовыдвиженцы Александр Бурков и Анатолий Соловьёв, а также Алексей Ложкин, выдвинутый ЛДПР.

«По всей видимости, решение о пропуске губернаторских выборов в Омской области было согласовано и утверждено президиумом ЦК КПРФ. Кроме того, такие решения всегда согласовываются с лидером партии Геннадием Зюгановым. Полагаю, решение «слиться с выборов» было согласовано и с администрацией президента», — рассуждает омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков.

По его мнению, коммунистам нет смысла участвовать в выборах с предсказуемым результатом:

«Давайте же честно скажем, что это не выборы, а плебисцит, референдум, игра по навязанным нам правилам. Да и какой смысл для КПРФ участвовать в выборах, где по всем правилам побеждает Александр Бурков? Других выборов у нас сегодня нет. Нельзя же всерьёз воспринимать смешные проценты, которые получат кандидаты на выборах, как отражение реальной политической конкуренции».

Omsk-kprf.ru Александр Кравец — Первый секретарь Омского областного комитета КПРФ

Омский общественный деятель Татьяна Шнейдер выразила сомнение в том, что коммунистам вообще нужна победа на этих выборах:

«Если говорить честно, то я сомневаюсь в том, что коммунистам нужна победа на этих выборах. Хороший процент на выборах в горсовет Омска — да, но не более того. Достаточно, что представители партии обосновались в местных управленческих органах. И это с учётом того, что в Омске коммунисты имеют сильные позиции и не безосновательно могли бы рассчитывать на победу. Создается впечатление, что подобного рода выборные кампании, такие как губернаторские, просто сливаются. И это происходит из года в год с формулировкой «Мы боролись, но чуть-чуть не хватило. А вот в следующий раз мы покажем!». При такой позиции, всегда можно оставаться непримиримым борцом с несправедливостью, сохраняя свой электорат. Что касается выборов в целом, то это, на мой взгляд, чистая формальность».

Татьяна Шнейдер отметила, что в Омской области уже активно включились в предвыборную кампанию представители элит.

«Каждый клан пытается оказать максимальную поддержку врио губернатора Александру Буркову, разумеется, исходя из своей выгоды. И здесь все средства идут в ход. В целом, это напоминает борьбу за лакомый кусок. Выборы, безусловно, состоятся, но процент явки не будет высоким», — резюмировала собеседница ИА REGNUM.

Исходя из вышесказанного, пожалуй, не стоит ожидать острой борьбы и интриг на выборах губернаторов Новосибирской, Омской областей, Красноярского и Алтайского краев в сентябре 2018 года. Однако напрашивается вопрос, как «капитуляция» КПРФ будет воспринята населением, и как это повлияет на результаты коммунистов на всех будущих выборах. А в том, что повлияет, сомневаться уже не приходится.