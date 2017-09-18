Тувинский общественный деятель Игорь Иргит выступил с инициативой переименовать Туву в Урянхай, а тувинцев впредь называть урянхайцами, поскольку это, дескать, историческое наименование данной территории и населяющих ее людей. «До сих пор так называют нас и китайцы, и монголы, почти все народы, которые когда-либо общались с нашими предками. Называют уважительно, хотя бы за то, что со времен Чингисхана за нами закрепилась слава грозных воинов, составлявших костяк элитного отряда великого завоевателя», — пишет Иргит в «Тувинской правде».

Dmitriy Stepanov В городском парке Кызыла, Тува

«Это моя армия, это мой народ. И командир Сергей Шойгу — наш. И я очень хочу, чтобы мои исторические корни сохранились. Хочу, чтобы мои сыновья гордились своим историческим названием — урянхаец! Никто не знает, откуда и когда мы взяли название Тува, Тыва, и что оно означает. Ничего не имею против него, но Урянхай — роднее», — утверждает Иргит.

«Я много раз писал об этом и предлагал нашим властям вернуть Туве, как это сделали якуты, ее историческое самоназвание. Увы, поддержки мое предложение не нашло. Любая идея должна созреть, чтобы стать достоянием широких масс, многозначительно поучал меня один высокопоставленный чиновник. Несколько лет тому назад глава республики Шолбан Кара-оол предложил возродить название Уранхай. Но то ли не поняли его, то ли название «Тыва» сильно укоренилось в общественном сознании, так или иначе, тогда и его не услышали. Но, может быть, сейчас эта идея созрела, и пора, наконец, вернуть республике ее истинное название, а нам — подлинное имя?».

Dmitriy Stepanov Национальная борьба хуреш

Отметим, что Иргит, как и сказано выше, не первый раз предлагает переименовать регион и народ. «Название Тува, данное Уранхайской земле революционерами-реформаторами и большевистскими агитаторами в период создания «красной» республики в центре Азии, прижилось в среде местного населения и отсекло коренной этнос — уранхайских татар — от их славного прошлого и вождей, оставивших человечеству великое наследие… Названия «Тува» и «тувинцы» появились от названия реки Туба в Красноярском крае. По берегам этой реки жили коренные жители этих мест — «тубинцы», как-то маады, сагайи, чооду, кыргыс, делег, койбалы, эвенки. Обобщенно их называли «хаазами», а позже — «хакасами», и они произошли от древних жителей реки Улу-Гем азов и чиков. В 1762 году русские томские казаки вероломно напали на стойбища сибирских «черневых татар», то бишь хакасов, чтобы захватить их плодородные земли».

«Хакасы несколько лет сопротивлялись агрессорам, но силы были неравны и, чтобы спастись от истребления, побежденные «хакасы» бежали за Саяны к своим родственникам уранхайцам, — утверждает Игорь Иргит в публикации, датированной 2014 годом. — Позже русские казаки стали называть всех уранхайцев тубинцами, требовали у маньчжурского губернатора Цзян-Цзюя возвращения «черных минусинских татар» снова под власть русского царя. Но в 1756 году маньчжурские военные власти, истребившие полтора миллиона уранхайцев, отказали русским казакам в возвращении оставшихся в живых хакасов…».

Dmitriy Stepanov Стоянка охотника

Идея переименования региона вызвала в самой Туве далеко неоднозначную реакцию. «Недавно премьер Тувы на стадионе «Хуреш» заявил о желании в очередной раз переименовать республику в «Урянхай», — писала газета «Риск». — Что-то потянуло его во времена китайского владычества… Зачем напоминать тувинцам, что они в Урянхае китайской империи были рабами? Тинмей полжизни положил на то, чтобы утвердить мнение о 60 разбойниках, замученных китайскими чиновниками, как о настоящих тувинцах-богатырях, головы которых варварски были насажены на столбы вдоль дороги, ведущей в Пекин. А ведь он совсем не одинок. И тут премьер Кара-оол пытается вернуть память о китайском владычестве в Туве, вспоминая давно забытое рабское «Урянхай». Впрочем, не исключено, что в данном контексте Китай тут и ни при чем. Просто Кара-оолу хочется как-то увековечить свое имя в истории Тувы, но он не знает, как. Сумел же Ооржак поменять Туву на Тыву! Время прошло, все привыкли, хотя смысла в этом не было никакого. Теперь пришел черед Кара-оола… Ему, видать, и невдомек, что след свой в истории можно оставить и другим способом — благоустроить города и села, проложить хорошие дороги, поднять экономику, сплотить население. Впрочем, на всё это нужны ум, воля, трудоспособность и желание работать для людей, чего Кара-оолу так не хватает. А название республики поменять на китайское — это как два пальца об асфальт».

Dmitriy Stepanov Портрет

Казалось бы, обсудили вопрос в 2014 году, и забыли. Однако зачем его возобновлять сейчас, в 2017-м? Политолог и этнограф Борис Мышлявцев говорит, что у него «игры с переименованием субъекта Федерации вызывают полное недоумение».

«Дело тут не в том даже, что у кого-то возникло желание вернуть китайское название территории, — говорит он. — Дело в том, что ни один тувинец себя урянхайцем не называет. Тува — историческое название с глубокими корнями. Тувинцы по праву гордятся созданием Тувинской Народной Республики в 1921 году. Особенно удивляет, что пару лет назад все эти идеи озвучивал глава республики Кара-оол. То есть предложение Иргита — это не маргинальное течение, а, вероятно, какая-то системная акция. Спецслужбам есть повод приглядеться к этим странным идеям».

Он добавил, что на данный момент Туву официально называют Урянхаем только в документах частично признанной Республики Китай (Тайвань).

«Все эти инициативы кажутся вроде бы безобидными, — добавляет политолог Анатолий Савостин. — Однако вокруг таких «безобидных инициатив» начинают группироваться определенные силы, настроенные на получение большей независимости в рамках государства. Не исключают, что вслед за переименованием в Урянхай пойдет речь о необходимости перейти на латиницу и так далее».

«Тува, насколько я могу судить, — совершенно устраивающее всех название, это наименование согласия. Переименование же внесет раскол в общество», — считает эксперт. Более того, продолжает он, в Монголии есть силы, считающие несправедливым передачу части своих северных земель в 1932 году Народной Республике Тува, и претендующие на их возвращение. Часть китайских националистов также причисляет Туву к пресловутым временно утраченным территориям.

«Игры с переименованием и «восстановлением исторической справедливости» могут «подстегнуть» эти силы. Большой роли они в своих странах не играют, но лишняя напряженность, даже на уровне «народной дипломатии», сейчас ни к чему», — резюмировал Савостин.

Справка

Тува — регион на юге Сибири, граничит с Монголией. Население — около 320 тыс. человек. Большую часть составляют тувинцы — 82%. Доля русских составляет 16%.

Вошла в состав СССР в 1944 году. С XIII века входила в состав Монгольской империи, Джунгарского ханства, Маньчжурской империи. С 1914 года под названием Урянхайский край стала протекторатом Российской империи, а после 1917 года была провозглашена Народной Республикой Тува (НРТ), получив суверенитет. Была признана СССР и Монголией, однако Китай и большинство стран НРТ не признавали, считая ее частью Китая.