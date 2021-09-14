В Омске 12 сентября произошло серьёзное ДТП с участием автомобиля такси. Фотографии с места аварии разлетелись по группам в соцсетях. Судя по фото, это машина вездесущего «Яндекс.Такси».

55.мвд.рф «Яндекс.Такси». ДТП 12.09.2021. г.Омск

По данным прокуратуры Омской области, днём 12 сентября водитель такси, двигаясь по улице Кирова на автомобиле «Фольксваген Поло», не справился с управлением. Машина выехала на левую сторону дороги, где врезалась в препятствие, пешеходное ограждение, а затем сбила трёх пешеходов, которые находились на тротуаре. Пострадавшие получили многочисленные телесные повреждения, им потребовалась помощь медиков.

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Резонансное ДТП с такси в Омске обсуждают в соцсетях.

«Опять нарики за рулём, передо мной дня два назад один исполнял на «Яндексе», сами жить не хотят, да ещё и других лишить жизни хотят», — комментирует подписчица паблика «Инцидент Омск» Гульмира Х.

«Я была там, водитель невменяемый», — пишет Марина П. А Владислав Г. подчёркивает, что водитель просто мог быть в «шоковом состоянии».

55.мвд.рф ДТП с такси в Омске

"Понятно, чтобы водителю отдать аренду за авто за сутки 1900−2100 р. + топливо 1500 р. и себе ещё, надо работать. Но зачем так носиться? Когда уже эти слабоумные арендодатели поймут, что пока вы будете ломить такой ценник, так и будут убивать ваши авто. Водителей даже не можете отбирать, набираете всякое дерьмо», — возмущён Brain O.

«По «Яндекс-навигатору» ехал», — иронизирует Александр А.

«Или подрезал кто-нибудь, как вариант», — предположил Тоха Ю.

«Пешеходов жаль, на ровном месте так пострадать. Скорость была немаленькая», — отметил Дмитрий Г.

55.мвд.рф ДТП с такси в Омске

«Яндекс» опять … Даунов берут спецом на работу», — рассуждает Максим Г.

«Даунам и нарикам, наверное, можно меньше платить. Вот их и берут на работу…» — подытожил обсуждение Сергей Я.

Между тем, как сообщили в областном УГИБДД УМВД России, в ходе проверки было установлено, что водитель находился за рулём с признаками опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался…