«Яндекс» опять!» — в Сети обсуждают резонансное ДТП с такси в Омске
В Омске 12 сентября произошло серьёзное ДТП с участием автомобиля такси. Фотографии с места аварии разлетелись по группам в соцсетях. Судя по фото, это машина вездесущего «Яндекс.Такси».
По данным прокуратуры Омской области, днём 12 сентября водитель такси, двигаясь по улице Кирова на автомобиле «Фольксваген Поло», не справился с управлением. Машина выехала на левую сторону дороги, где врезалась в препятствие, пешеходное ограждение, а затем сбила трёх пешеходов, которые находились на тротуаре. Пострадавшие получили многочисленные телесные повреждения, им потребовалась помощь медиков.
Читайте также: Серьёзным ДТП с такси в Омске заинтересовалась прокуратура
Резонансное ДТП с такси в Омске обсуждают в соцсетях.
«Опять нарики за рулём, передо мной дня два назад один исполнял на «Яндексе», сами жить не хотят, да ещё и других лишить жизни хотят», — комментирует подписчица паблика «Инцидент Омск» Гульмира Х.
«Я была там, водитель невменяемый», — пишет Марина П. А Владислав Г. подчёркивает, что водитель просто мог быть в «шоковом состоянии».
"Понятно, чтобы водителю отдать аренду за авто за сутки 1900−2100 р. + топливо 1500 р. и себе ещё, надо работать. Но зачем так носиться? Когда уже эти слабоумные арендодатели поймут, что пока вы будете ломить такой ценник, так и будут убивать ваши авто. Водителей даже не можете отбирать, набираете всякое дерьмо», — возмущён Brain O.
«По «Яндекс-навигатору» ехал», — иронизирует Александр А.
«Или подрезал кто-нибудь, как вариант», — предположил Тоха Ю.
«Пешеходов жаль, на ровном месте так пострадать. Скорость была немаленькая», — отметил Дмитрий Г.
«Яндекс» опять … Даунов берут спецом на работу», — рассуждает Максим Г.
«Даунам и нарикам, наверное, можно меньше платить. Вот их и берут на работу…» — подытожил обсуждение Сергей Я.
Между тем, как сообщили в областном УГИБДД УМВД России, в ходе проверки было установлено, что водитель находился за рулём с признаками опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался…