В Кемеровской области группа депутатов областного совета инициировала внесение поправок в устав региона, которые расширяют перечень оснований для отставки губернатора. Кроме того, инициаторы законопроекта предлагают обязать главу региона отчитываться не только о доходах, что давно кажется само собой разумеющимся, но и о расходах. По мнению экспертов, данная законодательная инициатива свидетельствует о нарастании политической напряженности в регионе в преддверии неизбежной в скором времени смены власти в Кузбассе. Спикер облсовета называет подобные предположения «инсинуациями» и «дезинформацией».

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Как пишет «Тайга.инфо», скандальный законопроект внесли члены комитета по вопросам государственного устройства Александр Смолин, Андрей Эйрих, Петр Яцухно и другие члены фракции «Единая Россия». Поправки поддержал и спикер облсовета Алексей Синицын, которого Тулеев раскритиковал после возвращения с затянувшегося больничного.

«Я очень обижен на Синицына, по-подлому поступили Зеленин, Лопатина. Что ж вы молчите-то? На шефа грязь льется, и вы знаете, что я этого не заслужил. Ну выступи, в том же интернете, скажи. Идут слухи, живой — не живой, ну выступи, скажи. Так нельзя!» — заявил во всеуслышание Тулеев в конце августа на совещании, вернувшись с больничного, на котором он находился с мая.

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Кстати, норма, обязывающая глав регионов отчитываться о своих расходах и тратах супругов, появилась в федеральном законодательстве в 2012 году, а при этом в Устав Кемеровской области такие изменения до сих пор не внесены. Кроме того, поправки депутатов расширяют возможные причины увольнения главы Кузбасса. Парламентарии предложили считать основанием для утраты доверия президента РФ счета в иностранных банках, хранение ценностей и денег за рубежом, а также «владение и пользование иностранными финансовыми инструментами в период, когда лицо являлось зарегистрированным кандидатом на должность». В действующей редакции сказано, что губернатора можно уволить за коррупцию и неурегулированный конфликт интересов. Сейчас поправки в устав проходят антикоррупционную экспертизу, после чего законопроект вынесут на сессию парламента.

Появление этого законопроекта вызвало волну публикаций о том, что между областным советом и губернатором возник конфликт.

«Это немудрено, — говорит политолог Анатолий Савостин. — Представить такую «депутатскую самодеятельность» и что-то подобное раньше, в период многолетнего всесилия Тулеева, невозможно. Эта «самодеятельность», безусловно, свидетельствует об усилении политической напряженности в регионе, о том, что Тулеев потихоньку теряет свой аппаратный и политический вес. В скором времени власть в регионе сменится, и основные игроки начали делать свои ходы. Конечно, в связи с возникшим резонансом облсовет рано или поздно попытается дезавуировать свою инициативу, заявить о недоразумении и обвинить в нем журналистов».

Добавим, что примерно так и произошло — на официальном сайте Совета народных депутатов Кемеровской области появилось обращение спикера Алексея Синицына, в котором чиновник упрекает «отдельные средства массовой информации», которые «спекулятивно вбрасывают различные материалы, содержащие недостоверную информацию относительно органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц».

«Основной мишенью таких инсинуаций является губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, — говорится в обращении. — В целях дезинформации населения области вышло несколько материалов о якобы имеющемся конфликте между губернатором Кемеровской области и председателем Совета народных депутатов Кемеровской области. В качестве доказательства имеющегося конфликта авторы указали на внесение изменений в Устав Кемеровской области, установивших, по их мнению, ограничения для губернатора при осуществлении им своей деятельности».

Government.ru Аман Гумирович Тулеев

На самом деле, утверждает Синицын, все изменения в устав, которые действительно обсуждались в ходе заседания рабочей группы, «являются приведением областного законодательства в соответствие с федеральным».

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«Кроме того, хочу заявить, что относился, отношусь и буду относиться к Аману Гумировичу с огромным уважением. Считаю его мудрейшим политиком с колоссальным опытом управления. Более того, я пришел в политику как член его команды и остаюсь им и как председатель Совета народных депутатов Кемеровской области, и как секретарь Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия». Вне зависимости от внешних факторов и желания отдельных людей между нами нет конфликта. Исполнительная и законодательная ветви власти по-прежнему действуют сообща на благо кузбассовцев», — заявил спикер.

Добавим, что политологи и эксперты и вправду переоценили значение этого законопроекта. Скорее всего, Синицын прав, и никакого подспудного смысла, кроме приведения устава в соответствии с федеральным законодательством, поправки не имеют. Однако возникновение этой гипертрофированной реакции на рядовой в общем-то законопроект в любом случае свидетельствует о нарастании напряженности в элитах, которые будут задействованы в смене власти в Кемеровской области.

«Для жителей региона смена власти в любом случае станет драматическим процессом, ведь у населения Кузбасса за последние десятилетия сформировались устойчивые патерналистские настроения, — считает шеф-редактор ИА REGNUM по Сибири Дмитрий Кобзев. — В этой ситуации минимизировать степень «расстройства социального самочувствия» — одна из основных задач ответственных политиков. История же с не совсем своевременными поправками в устав показывает, что таких в высших органах власти Кузбасса не так уж и много».