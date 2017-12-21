Реконструкцию действующего аэропорта Иркутска планируется завершить к концу 2019 года, заявил на пресс-конференции губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он отметил, что по итогам прошлого года иркутский аэропорт занял первое место среди аэропортов страны по динамике роста пассажиропотока, а в этом году темп прироста еще больше. Специалисты прогнозируют, что при сохранении имеющейся тенденции через несколько лет аэропорт не будет справляться с пассажиропотоком. Подготовительная работа для реконструкции уже начата, идет проектирование, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Gleb Osokin Международный аэропорт «Иркутск»

«Основной смысл реконструкции существующего аэропорта — это строительство нового терминала, — цитирует Левченко пресс-служба областного правительства. — Он будет смежный: международный и внутренний, с современными системами безопасности, обслуживания пассажиров и багажа. Для нового терминала потребуется реконструкция подъездных путей по улице Ширямова. По тем проектам, которые проектировщики сделали, на все работы потребуется около 8 млрд рублей».

ФГУП НИИ ГА «Аэропроект» Модель аэропорта «Иркутск-Новый»

Параллельно идет работа по подготовке к строительству нового аэропорта. Конкурс по строительству нового аэропорта планируют объявить до конца года. Губернатор отметил, что в конкурсе будет не один, а несколько победителей, при этом 25% средств вложит государство. На эти деньги будет построена взлетно-посадочная полоса.

«У нас есть четыре инвестора, которые готовы принимать участие в проекте, — утверждает Левченко. — Для правительства Иркутской области это первая настолько масштабная стройка. Нужно, чтобы не было претензий федеральной антимонопольной службы и всех контролирующих органов».

При этом, как отмечает «Коммерсантъ», власти региона де-факто сдвигают сроки строительства нового аэропорта на 2022 год, а ввод его в эксплуатацию намечен на 2025—2026 годы. Судя по заявлениям чиновников, отмечает издание, до сих пор даже не решено, нужно будет строить новый аэропорт на месте действующего или на другой площадке.

Модернизация иркутского авиаузла, формат участия инвесторов и их выбор обсуждаются с 2014 года, когда старый аэропорт был передан от Росимущества области. Сначала проект включал реконструкцию аэропорта и строительство нового, затем в него вошла модернизация еще десяти малых аэропортов. Об интересе к проекту заявляли «Аэропорты регионов» (входят в «Ренову» Виктора Вексельберга) и «Базэл» Олега Дерипаски. Но основным претендентом регион указывал «Новапорт» Романа Троценко, что вызывало недовольство ФАС и «Базэла». В феврале сообщалось, что инвестора все же определят на конкурсе. В мае Левченко заявил, что обсуждается вариант консорциума инвесторов, а в июне он уточнил: к строительству нового аэропорта планируется привлечь трех инвесторов, каждый из которых, как и регион, получит по 25%.

Vasiliy Tatarinov Зал вылета терминала аэропорта «Иркутск»

Иркутские чиновники уверяют, что новый аэропорт построят на месте старого, перенос его на 60 км потребовал бы не менее 50 млрд рублей бюджетных средств.

Летом текущего года судьбой иркутского аэропорта заинтересовалась ФАС, которая инициировала расследование в связи с созданием акционерного общества «ИркутскАэроинвест». В заявлении депутата Госдумы Николая Николаева, которое и стало поводом для расследования, были высказаны опасения, что учреждение компании может быть связано с намерениями областного правительства без конкурса передать иркутский аэропорт частной структуре.

«Есть основания полагать, что создание АО «ИркутскАэроинвест» нацелено на обход конкурентного законодательства, связанный с передачей имущественного комплекса международного аэропорта группе компаний «Новапорт», — комментировал тогда ситуацию порталу «Твой Иркутск» руководитель областного УФАС Александр Кулиш. — Ответы, которые мы получили от органов власти, свидетельствуют о том, что никаких действий никто не совершает. Непонятно тогда, зачем создано акционерное общество, которое имеет те же виды деятельности, что у иркутского аэропорта, и руководители которого также являются руководителями аэропорта».

Anton Bannikov Вид на аэропорт «Иркутск» с высоты

АО «ИркутскАэроинвест» с уставным капиталом 100 тысяч рублей было учреждено 2 марта этого года. По 50% в уставном капитале АО принадлежат Корпорации развития Иркутской области и АО «Новапорт Иркутск», учрежденному, в свою очередь, в июле 2016 года ООО «Инфраструктурная корпорация АЕОН» Романа Троценко.

По словам губернатора Сергея Левченко, «ИркутскАэроинвест» займется подготовкой конкурса по выбору инвесторов для строительства нового аэропорта в Иркутске, однако не всем это объяснение кажется правдоподобным.

Отметим, что иркутский аэропорт — один из немногих крупных аэропортов, расположенных фактически в черте города. Аэродром начал работу в 1925 году, в 1954 году получил статус международного. На данный момент располагает одной взлетно-посадочной полосой, пропускная способность аэровокзала внутренних линий — 800 пассажиров в час, международных — 400 пассажиров. В 2016 году пассажиропоток составил 1,7 млн человек.

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За всю историю существования здесь произошло 11 авиапроисшествий, в которых погибли 583 человека. В двух последних происшествиях, которые произошли в 2001 и 2006 годах, погибли 269 человек. Как писали СМИ, одной из причин частых аварий является то обстоятельство, что аэродром фактически находится в черте города, и это мешает аэронавигации. Впрочем, не все эксперты разделяют эту точку зрения, хотя и согласны с тем, что иркутский аэропорт является рекордсменом по числу трагических случаев.