В Бурятии состоялось заседание рабочей группы по развитию пассажирских перевозок водным транспортом и туризма в акватории Байкала. По итогам заседания руководитель Росморречфлота Виктор Олерский заявил, что развитие флота на Байкале является перспективным направлением, и есть необходимость создания необходимой инфраструктуры. Эксперты считают, что идея развивать пассажирский флот на Байкале логична и позволит соблюсти паритет между вопросами сохранения экологии и развития местного сообщества и мелкого бизнеса.

Kirsten Buerger Озеро Байкал. Шаман скала

На состоявшемся на этой неделе заседании межведомственной рабочей группы по развитию пассажирских перевозок водным транспортом и туризма в акватории Байкала, которое провел руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Виктор Олерский, правительство Бурятии предложило комплекс мероприятий по развитию пассажирских перевозок в акватории озера Байкал. В частности, для увеличения туристической привлекательности региона власти заявили о необходимости запуска водных маршрутов, связывающих населенные пункты северного и восточного побережья озера Байкал с западным побережьем.

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Виктор Олерский в свою очередь заявил, что для этих целей Министерство транспорта готово выделить средства на проведение дноуглубительных работ в акватории Байкала, на модернизацию причалов, а также построить экологическое судно.

«Предусмотренные мероприятия развития инфраструктуры на причальных сооружениях, развитие флота в первую очередь дадут хороший толчок в развитии всего туристического сегмента на Байкале. Сегодня нет качественного флота и, соответственно, туроператоры не могут предложить туристу качественную услугу. Мы сегодня выделили три группы флота, которые существуют и которые перспективны. Это тур одного дня, который предлагается на судах типа «Ярославец», пассажирские перевозки на судах типа «Баргузин» и третья группа — пассажирские суда вместимостью до 200 пассажиров», — отметил Олерский.

Он также сообщил, что за счет федеральных средств в размере 150 млн рублей будет реконструирован земснаряд — судно технического флота, предназначенное для проведения дноуглубительных работ. Кроме того, по итогам заседания принято решение о строительстве экологического судна-бункеровщика, способного заправлять топливом водные суда, принимать с судов нефтесодержащие и твердо-бытовые отходы.

«Судно необходимо для комплексной переработки отходов, как жидких, так и сухих. Стоимость судна составит порядка 500 млн рублей, оно будет базироваться на бурятской стороне, в Турке, где присутствие флота максимальное. Строиться оно будет за счет средств федерального бюджета», — отметил руководитель Росморречфлота.

Исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов, комментируя итоги заседания, подчеркнул, что для республики достигнуты значительные договоренности. «Министерство транспорта РФ и Росморречфлот хочу поблагодарить за конкретную работу и результат. Во-первых, поддержано предложение по проведению дноуглубительных работ в Турке и в акватории порта. Второе — поддержано подключение к данным работам дополнительных причалов, в том числе и на Селенге от Улан-Удэ до Омулевки по предложению туроператоров», — подчеркнул чиновник.

По мнению экономиста Станислава Савельева, попытки властей урегулировать ситуацию с перевозками туристов на Байкале должны быть встречены с одобрением.

«В ситуации, когда образуется стихийный интерес бизнеса к объекту, нужно регулирующее воздействие, чтобы бороздили воды, скажем так, цивилизованно, — сказал Савельев в интервью ИА REGNUM. — Это и повысит безопасность перевозок, и позволит регулировать антропогенную, экологическую нагрузку, соблюсти паритет между вопросами защиты этого уникального озера и развития местного сообщества, мелкого бизнеса».

«Идея развивать пассажирский флот на Байкале логична и давно напрашивается. Тем более у органов государственной власти есть естественное желание рационально использовать вложения, которые уже сделаны в турзону на бурятском берегу Байкала, — говорит эксперт в сфере туризма Галина Солонина. — Сейчас порт в Турке — образец неэффективных вложений: миллиарды бюджетных рублей ушли на строительство отличного, современного и абсолютно невостребованного порта. Сейчас он пустует. Заявления чиновников о том, что там присутствует много судов, — либо от незнания, либо от желания создать информационный фон, способствующий приходу этих судов. Из-за невостребованности порта там теперь требуется проводить дноуглубительные работы, поскольку образовались подводные мели. Сейчас, видимо, речь идет о том, чтобы повысить привлекательность порта в Турке. Это правильный подход, раз уж деньги все равно вложены».

darstu Озеро Байкал

Галина Солонина убеждена, что туры по Байкалу должны включать оба побережья — и иркутское, и бурятское.

«Как показывает практика, это востребовано. Туристов не волнует, где какой субъект Федерации, им нужен Байкал как единый уникальный по разнообразию природный объект, — подчеркнула она. — Не думаю, что речь идет о вытеснении малого флота в пользу крупных компаний-перевозчиков. Напротив, если организованных маршрутов будет больше, что могут себе позволить только крупные компании, «излишки» спроса выплеснутся в малый частный бизнес, который может формировать индивидуальные программы».

«Единственно, жаль, что Иркутская область в этих программах развития представлена только бизнесом, но не властью», — добавила Галина Солонина.

Добавим, что Байкал является одним из символов России и считается привлекательным объектом для отечественных и иностранных туристов. В то же время общую статистику посещения озера найти сложно — Иркутская область и Бурятия ведут статистику только применительно к своему региону. По некоторым данным, в год озеро посещают до 200−300 тыс. туристов.

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В прошлом году президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию акцентировал внимание на необходимости сбережения уникальных природных символов России, таких как Волга, Байкал и Телецкое озеро на Алтае.