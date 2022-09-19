Наталья Павлова
Автор
Родилась в Йошкар-Оле. Окончила в 2001 году Московский университет потребительской кооперации. В журналистику пришла, поработав на муниципальной службе, в делопроизводстве, бухгалтерии.
Последние публикации
«Удовлетворить!» — соцсети о желании Пугачёвой стать иноагентом
Вернувшаяся в Россию Алла Пугачёва, Читайте также: открывающая дверь ногой заявлением, что наведёт порядок в головах, снова наделала много шума после признания её официального супруга Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) иностранным агентом. Певица сообщила, что...
19 сентября 2022
«Да кто она такая…» — Сеть о скандальной Маниже и казачьем фестивале
В соцсетях продолжает разворачиваться скандал с певицей Манижей, которая должна выступить на фестивале казачьей песни «Александровская крепость», запланированном в сентябре в городе Усть-Лабинск Краснодарского края. Как заверили организаторы (фонд олигарха Олега Дерипаски «Вольное дело»), певица...
29 августа 2022
«Чего возбудились? Перекройте газ!» — Сеть о «привилегии» ездить в Европу
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что пора прекращать туризм из России, а «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». Каллас считает, что граждан РФ нужно этой привилегии лишить. «Воздушное сообщение с Россией закрыто. Это значит, что пока страны Шенгена выдают визы, соседи...
9 августа 2022
«Первый шут пошёл… Следующий!» — соцсети об отставке британского премьера
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 июля объявил о сложении своих полномочий. Этому предшествовали массовые отставки членов сформированного им правительства. Эпатажный премьер правил почти три года, и всё это время «клоуна» Джонсона сопровождали скандалы. Первые массовые скандалы...
8 июля 2022
«На фронт бы эти деньги!» — Сеть о девелопере Киркорове на ПМЭФ
О строительстве сети торговых центров в России громогласно заявил 15 июня народный артист РФ, по совместительству один из учредителей ООО «Строительные решения», Филипп Киркоров, блистая за неимением концертов на полях XXV Петербургского международного экономического форума. Новоявленный девелопер...
16 июня 2022
«Русские солдаты гибнут, а бал сатаны продолжается» — сети о шоу Киркорова
Соцсети облетел видеоролик с выступлением Филиппа Киркорова, отметившего 55-летие на сцене Кремлёвского дворца. Организаторы концерта, да и сам певец, не нашли ничего лучше, как устроить один из номеров с большим поваленным крестом на сцене. Текст песни также вызвал немало вопросов. Всю сцену занял...
4 мая 2022
«Не выдержали правды Z» — сети об отмене концерта «Би-2» в Омске
Скандал в Омске с группой «Би-2»: анонсированный с марта планирующийся 28 апреля концерт был отменен за несколько минут до выступления. В качестве причины отмены шоу в телеграм-канале музыкантов сообщалось, что группе «не дали провести концерт» «С огромным разочарованием сообщаем, что наш концерт в...
29 апреля 2022
«Слёзы. Она и есть Родина-мать!» — сети о «бабушке с Красным Знаменем»
Сеть облетело видео, как пожилая жительница украинского села вышла встречать с Красным Знаменем военных, полагая, что это российские солдаты-освободители. Она сказала, что очень ждали их, молились за народ и за Путина. Солдаты решили «отблагодарить» сельчанку за долгое ожидание и предложили ей...
8 апреля 2022
«Эх, Нюра-Нюра» — соцсети о «покаянии» Нетребко
После длительного молчания российская оперная певица народная артистка РФ Анна Нетребко решила осудить специальную военную операцию России на Украине и вернуться на сцену. На мировую сцену, европейскую прежде всего. Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная...
1 апреля 2022
«Козыри ещё впереди» — соцсети об оплате газа для Запада рублями
Россия перейдёт на расчёты в рублях за поставки газа в недружественные страны. Об этом 23 марта заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция» По словам президента...
23 марта 2022
«Дождались» — сети об отмене обязательной вакцинации в Татарии
Татария стала первым российским регионом, где официально заявили об отмене обязательной вакцинации от COVID-19. Соответствующий документ о признании утратившим силу постановления главного государственного санитарного врача по РТ от 11.10.2021 г. №7 «О проведении обязательной вакцинации против...
15 марта 2022
«Здоровее будем!» — сети об очередных санкциях против России
850 ресторанов компании McDonald's, расположенные на территории России, временно приостанавливают свою работу. «Мы приняли решение временно закрыть все наши рестораны в России и приостановить все операции на рынке», — говорится в сообщении на официальном сайте сети. Следите за развитием событий в...
9 марта 2022
«Всё, Барсик, разбирай чемодан» — сети о санкциях против России
Апофеозом санкционного «беспредела» стало сообщение от «Международной федерации кошек», которая присоединилась к санкциям против России. Сообщалось, что с 1 марта до 31 мая российским владельцам котов и кошек запрещено участие в международных выставках. «С 1 марта 2022 года ни одна кошка...
4 марта 2022
«Нельзя бросать своих людей!» — соцсети о беженцах из Донбасса
Пензенская область стала одним из регионов, где готовы принять вынужденных переселенцев из Донбасса. В связи с этим для региональных органов управления, системы предупреждения и ликвидации ЧС с 21 февраля действует режим чрезвычайной ситуации. Как заявил губернатор Олег Мельниченко, 22 февраля в...
21 февраля 2022
«Камила, мы с тобой!» — жители Татарии предлагают золотую медаль от России
На Олимпиаде в Пекине 17 февраля подвели итоги турнира по фигурному катанию среди женщин. В числе основных претендентов на золотую медаль была уроженка Казани Камила Валиева. Также Россию представляли Анна Щербакова и Александра Трусова, сумевшие завоевать золотую и серебряную медали соответственно...
18 февраля 2022
«Победили хворь заморскую! Ковида нет?» — сети об отмене COVID-ограничений
В России с 6 февраля 2022 года отменили изоляцию для граждан, которые контактировали с заболевшими COVID-19. До этого времени нарушители привлекались к административной ответственности за нарушение 14-дневной самоизоляции. Затем карантин сократили до семи дней, теперь он и вовсе неактуален. Следите...
8 февраля 2022
«Теперь нас будут лечить фармацевты», — сети о медпомощи в Татарии
Европейские страны начинают признавать COVID-19 эндемичным заболеванием и постепенно отменяют введённые ранее ограничения. Например, власти Швейцарии считают, что COVID-19 становится эндемичным заболеванием и отменили часть ограничений с 3 февраля, в Швеции большинство рекомендаций и ограничений...
3 февраля 2022
«Он хочет пожениться... А другие будут вымирать?» — сети об агломерации
Неоднозначную оценку вызвала идея создания Поволжской агломерации с центром в Татарии. Прозвучала она от главы Счетной палаты Алексея Кудрина в рамках стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан», которая состоялась в Казани 21...
25 января 2022
«Это затишье перед бурей», — сети об отмене законопроекта о медсертификатах
В общественном транспорте Татарии продолжают действовать требования о предъявлении сертификатов вакцинации, без соблюдения которых проезд запрещён. В утренний час пик 19 января в электротранспорте столицы республики выявили 13 пассажиров без ковид-сертификатов. Всего было проверено 219 единиц...
19 января 2022
«Угроза? Фейк? Тренировка?» — соцсети об эвакуации школ в Саратове
В Саратове 13 января прошла повсеместная эвакуация учащихся и сотрудников школ. Причиной стало сообщение о якобы минировании образовательных учреждений. Правоохранители проверяли все школы. Детей отправляли по домам, учащихся вторых смен предупредили об отмене занятий. Волна «минирований» накрыла...
13 января 2022