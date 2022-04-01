После длительного молчания российская оперная певица народная артистка РФ Анна Нетребко решила осудить специальную военную операцию России на Украине и вернуться на сцену. На мировую сцену, европейскую прежде всего.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Анна Нетребко на сцене Государственного Кремлевского дворца

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Громогласное заявление Нетребко сделала на своей странице в соцсетях. Она указала на то, что не является членом какой-либо партии и не ассоциирована с российскими политиками. Свои прошлые заявления Нетребко называет «неправильно интерпретированными». И президента России Владимира Путина она встречала лишь несколько раз в жизни, и никакой финансовой поддержки от российского правительства не получала, и налоги она платит в Австрии. При этом родину свою — Россию — любит и ищет только мира для всех и единения.

После объявленного отпуска Нетребко намеревается возобновить свою деятельность. В конце мая, изначально в Европе, уточнила певица.

Да уж, вот тебе и талантливая оперная дива, показавшая себя во всей красе в самый трудный момент для страны, перешагнувшая через все моральные принципы, продавшая и предавшая свою Родину — основной лейтмотив многочисленных высказываний в Сети.

Вот только «покаяния» Нетребко западным площадкам пока недостаточно. Они не спешат пересматривать ранее разорванный с ней контракт.

«Прочитав заявление Анны, мы не готовы изменить нашу позицию. Если Анна продемонстрирует, что она действительно и полностью дистанцировалась от Путина в долгосрочной перспективе, я буду готов к разговору», — заявил директор Метрополитен-оперы Питер Гельб.

Вот ведь как получается — свой среди чужих, чужой среди своих.

Пользователи соцсетей в шоке от предательства талантливой певицы. Многие интересуются, кто следующий? Кого еще прогнут западные санкции. Кто еще «переобуется» по зову кошелька и лизоблюдства?

«Для начала лишить звания народной, никакая она после этого не народная, раз пошла против этого самого народа. Ну, а потом игнорировать все выступления в России. Она свой выбор сделала, ей с ним жить», — пишет Людмила Г.

Kremlin.ru Владимир Путин и Анна Нетребко

«Вот вообще не удивлён. Не очаровывайтесь — не разочаруетесь», — добавил Михаил А.

«Позор», — выразил мнение большинства пользователей Артем В.

«Глупо. Будет чужая среди своих и среди чужих. Виляния хвостом никто не любит. Если Европа считает это победой, мы желаем вам побольше такого благонадёжного населения. Нам не жалко», — поддержала Галина К.

«Бог ей судья! Голос — это хорошо, а как с совестью?» — интересуется Р. М.

«Ещё недавно был её фанатом, но Бог ей судья, предателей никто не ценит и не любит. Думаю, что скоро её карьера завершится в каком-нибудь захолустном заведении», — добавил S. N.

«Восхищает поведение всей Европы. Демократия так и прёт. Ставить людей перед выбором, но обязательно, чтобы выбор был в их сторону. Это так демократично», — отозвалась Любовь Л.

«Мне лично очень нравится, что все двуличные смываются в Европу и США. Представляете, сколько там их соберётся со всего света? Главное, что у нас воздух станет чище. Только вот потом не надо их приглашать. Ну разве что помочь копать картошку для голодающих в той же Европе и Америке. Заодно споют и спляшут для нас—колхозников, с импровизированной сцены из прицепа в поле. Но только не в Большом театре и не на Кремлёвской сцене. Уж очень смрадный от них душок идёт. На воздухе, на воздухе», — прокомментировал Олег Я.

«Такая Нетребко нам не треба», — пишет Евгения А.

«Налоговый резидент Австрии… бррр. В устах оперной певицы как карканье вороны», — пишет Анна И.

«Ненадолго хватило, привыкли сладко есть и мягко спать, а лишения тяжело перенести», — считает Елена Е.

«У нас есть много талантливых певиц! Россия очень богата талантами, не расстраивайтесь! А раз человек гражданин Австрии, то и пусть интересы этой страны отстаивает. Ничего нового и удивительного. Где гражданство, там и Родина», — констатирует Ольга К.

«Оголодала? Пришлось осудить», — написал Олег Р.

«Бедная патриотка Нетребко. После месяца жизни в России быстро поменяла свою позицию. Наверное, решила в магазин за сахаром сходить и ошалела. Поняла, что ей светят только выступления в Большом театре и на Донбассе, а отдых — в Анапе на Чёрном море», — иронизирует Вадик.

«Как всё-таки это время раскрывает человека. Ещё одна подлая душа, человек без чести», — сожалеет Людмила Ф.

Simon Wedege Petersen Анна Нетребко

«Какое жалкое, вынужденное заявление. Зачем-то партии приплела. Вот как дружба со злом оборачивается», — отреагировала Галина.

«Сейчас все срывают свои маски и становятся теми, кем они являются на самом деле, но это их выбор», — пишет Алла С.

«А я считаю, что деятелей культуры не должны ставить перед выбором. Культура должна быть вне политики. Музыканты, оперные певцы — это люди Мира», — наперекор собеседникам сказал Ваня В.

«Люблю Родину, но из-за рубежа. Нет, это не любовь к своей стране. Это любовь к деньгам. Жаль», — сожалеет О. К.

«Эх, Нюра-Нюра! Бумажки — это ещё не главное в жизни!» — высказалась Светлана С.

«Жадность к деньгам превысила любовь к Родине. Упала в моих глазах ниже плинтуса. Я понимаю, если сразу бы выступила, а то месяц молчала, вдруг прозрение запоздалое», — добавила Лидия З.

«Максакова, Нетребко… Кто следующий?» — спрашивает Диана Д.

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