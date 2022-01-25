Неоднозначную оценку вызвала идея создания Поволжской агломерации с центром в Татарии. Прозвучала она от главы Счетной палаты Алексея Кудрина в рамках стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан», которая состоялась в Казани 21 января. На следующий день после широкого празднования 85-летия первого президента республики, ныне госсоветника Минтимера Шаймиева, чья кругла дата отмечалась в обстоятельствах принятого закона Клишаса-Крашенинникова, которым в том числе отменяется наименование должности «президента» в отношении главы региона.

CEphoto, Uwe Aranas Кукиш

Кудрин, в частности, заявил, что в России необходимо создать несколько крупных агломераций в противовес Москве. Центром Поволжской агломерации может стать Татария. По его мнению, только регион, объединяющий 8−12 млн человек, может стать центром международного уровня. В Поволжье именно Татария может объединить несколько регионов, конкурируя с Москвой. Сейчас же сама по себе республика имеет еще недостаточный вес, несмотря на свою энергичность, эффективность и целеустремленность.

Глава Татарии Рустам Минниханов назвал идею «правильной» и напомнил, что в советское время был даже промышленный кластер на территориях республики и Башкирии, отмечает «Татар-информ». Вместе с тем Минниханов заявил, что сначала надо решить текущие вопросы: «Внутреннюю агломерацию поднять, а потом с кем-то пожениться». При этом ряд телеграм-каналов и отдельные СМИ отмечают, что кроме Башкирии назывались Нижний Новгород, Самара, соседние Ульяновск, Чувашия, Удмуртия.

Минниханов также отметил, что ещё при разработке стратегии-2030 («Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2023 года») было предусмотрено развитие агломераций как главных точек роста развития экономики. Всего в стратегии выделены три агломерации — Казанская, Камская и Альметьевская, где проживает порядка 77% населения, или 3 млн человек.

«Агломерационное развитие сегодня на слуху, и федеральное правительство эту тему продвигает. Но у регионов много вопросов. Мы в рамках комиссии Госсовета РФ, где я отвечаю за строительство и городскую среду, эти вопросы тоже поднимаем. В первую очередь это — правовая база развития агломераций и финансовое обеспечение. Можно назвать территорию агломерацией, но если там не создать инфраструктуру, не дать денег, то ничего не получится», — заявил он и подчеркнул, что инфраструктурные кредиты позволяют решить проблему развития агломераций.

(сс) Рустам Кадыров. president.tatarstan.ru Стратегическая сессия «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан»

Однако возможное объединение не нашло положительного отклика среди пользователей соцсетей.

«В советские времена было переселение из малых деревень в большие, и сколько тогда людей из деревень в города уезжали. Малые деревни исчезли, и эти места заросли бурьяном», — отреагировала Светлана Л., поделившись мнением в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте».

"Давайте ещё эти города напихаем, а другие города будут вымирать? Что у них в голове?» — недоумевает Елена К.

«Поволжский регион должен быть во главе с Нижним Новгородом», — обиделся за столицу Приволжского федерального округа Георгий А.

«Всё шутит… Хочет с кем-то пожениться…» — отреагировала на реплику Минниханова Анна И.

«План враждебный, конкретный шаг к развалу страны», — утверждает Юрий С.

«Татария, несмотря на свою самость, со своими 4 млн населения недотягивает до того, чтобы стать полновесным центром притяжения мирового уровня. Там серьезно считают, что башкиры, чуваши, марийцы или удмурты обрадуются такому объединению? Не говоря уже о Нижнем Новгороде и Самаре», — вопрошает Елена З.

Bugulma Казань

Радости от возможного объединения не испытали и в Башкирии, некоторые местные жители полагают, что они скорее ближе к Уралу, даже климатически, и логичнее было бы объединяться со Свердловской, Оренбургской и Челябинской областями. Также крайне резко выразились пользователи соцсетей по всему Поволжью.

«Дурно пахнет от этого всего, вместо того, чтобы реальными делами, развитием регионов, села, здравоохранением, уровнем и качеством жизни, производством, сохранением и сбережением народов, традициями, культурой, языком, образованием, борьбой с коррупцией, заниматься на земле наших предков», — отозвались жители Ульяновской области

«Создание агломераций — это разрыв России на княжества. Сейчас уже проводят эти опыты, делегируя неконституционные властные полномочия губернаторам. Руки прочь!» — вторит другой пользователь.

«Под волшебным словом «агломерация» слышится раздувание штата чиновников и шелест очередного распила», — написал другой, скрывающий имя, автор.

«Против мы объединения с Татарстаном! Объедините лучше чувашей с татарами, а мы посмотрим на их агломерацию», — пишет аноним.

«В Татарии из 4 млн только 2 млн татар. Прибавь — не дай Бог — одну только Чувашию, и их доля снизится», — отмечает Алексей М.

«Новые границы и растворение Татарстана на горизонте», — написала Калифа.

«Никогда не будет такого, чтобы у регионов в таком объединении были одинаковые возможности», — считает Ира С.

«Почему с центром в Татарстане, а не в Самаре?» — интересуется местный житель.

Пресс-служба Администрации Самарской области Самара

«Шиш вам, а не наши земли! Не отдадим!» — заявила Гульназ И.

«Будем исполнять турецкие мечты?» — спрашивает Шамиль Г.

«Я категорически против объединения с Татарстаном. Татарам что — территории не хватает? Только ещё агломерации и не хватает, в масштабах почти целого Поволжья. Остальное всё у нее уже есть», — добавил С. Ю.

«Татарстан спросили? Вряд ли он согласится. Каждый гребёт под себя, и Москва в первую очередь», — написал еще один аноним.

«Объедините тогда полностью Поволжье с Татарстаном, Сибирь с Севером, Дальний Восток и так далее, и все будет прекрасно, останется только отделиться от Москвы», — иронизирует Олег.

«Татарстану и так слишком много привилегий дали. Это прямой путь к будущему распаду России», — пишет пользователь под ником «Этого допускать нельзя».

«Нет уж, пусть они у себя как жили, так и живут и не пытаются другие территории прибрать», — написал ещё один неизвестный автор.

«Москва боится подъёма регионов, развития их самостоятельности, а особенно в отношении Татарстана. Очень боится!» — утверждает К. Т.

«С какой стати русские земли отдаёте?» — отозвалась Алиса К.

«Татарстану выгодно объединиться с Ульяновской областью. Там авиационная и автомобильная промышленность. Также с Самарской областью, где крупные предприятия, есть месторождения нефти», — добавил Дамир В.

«Татарстан, Башкортостан и Чувашия. Вот лучшая агломерация», — рад Ш.И.

«Опять хотите сделать страну в стране? Как с Москвой? Провинции развивайте! Хватит столицы откармливать!» — высказал мнение С. П.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«Сначала они развалили всё село и вынудили сельчан перебираться в города. Теперь они хотят уничтожить все маленькие и средние города и вынудить их жителей сгрудиться в нескольких миллионниках. А потом что? Поставят вопрос, зачем России такая большая территория? Хороши управленцы», — пишет П.К.

По мнению большинства пользователей соцсетей, подобные призывы и идеи к объединению многонациональных регионов в одну агломерацию — верный путь к гибели страны.

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