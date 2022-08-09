«Чего возбудились? Перекройте газ!» — Сеть о «привилегии» ездить в Европу
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что пора прекращать туризм из России, а «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». Каллас считает, что граждан РФ нужно этой привилегии лишить.
«Воздушное сообщение с Россией закрыто. Это значит, что пока страны Шенгена выдают визы, соседи России несут на себе всю тяжесть. Пора покончить с туризмом из России», — настаивает она.
В соцсетях обсуждают заявление эстонского премьера.
«Ну это же неприкрытый фашизм», — считает Нелля.
«Европа — это привилегия? Вы серьёзно?» — недоумевает пользователь Б.
«Привилегия? То есть есть страны первого сорта и второго? Кто после этого нацист?» — добавил Олег И.
«Ну может, для Эстонии Европа — привилегия, а для России — нет», — считает Юля.
«Вообще-то свободное перемещение — это право человека и достижение цивилизации», — пишет Нина С.
«С каких пор свободное перемещение по миру стало привилегией?! Это право любого и каждого гражданина, прописанное в миллионах международных документов и конституциях большинства стран», — дополнил пользователь Р. О.
«Отапливать дома газом, а не дровами и углем — привилегия, а не право. Ездить туда, где все дешевле — тоже привилегия, а не право, закрывайте все пути оттуда, кроме программы переселения», — предлагает Вадим.
«В чём смысл ограничивать свои страны в доходах от российских туристов?» — спрашивает Артем.
«Эта привилегия щедро и давно оплачена кровью советской армии», — добавила Юлия.
«Ещё одно подтверждение того, что западные страны воспринимают себя как привилегированные по отношению к другим странам. Пора покончить кормить Европу, в том числе за счет туризма», — призывает Олег.
«Чем меньше вошка, тем больше хочет укусить», — пишет Е. О.
Екатерина и вовсе предлагает «ввести пошлину для европейцев на въезд».
«Большинству россиян плевать на поездки в Европу», — считает Василий.
«Читая высказывания официальных лиц прибалтийских государств, у меня складывается ощущение, что они очень хотят вернуться в состав России», — прокомментировал M. G.
«Вот она, настоящая демократия!» — добавил S.
«Российский газ — привилегия, а не право европейцев», — уверена Магда.
«В жизни больше не поеду ни в одну прибалтийскую страну, никогда!» — заявила Луиза.
«Я уверен, мы вскоре воспользуемся этой привилегией, как сделали наши деды и прадеды в 1945 году», — написал Юрий Р.
«Да кому нужно ездить к вам в загнивающую Европу? Поистине, когда Бог хочет наказать кого-то, лишает разума», — отреагировала Ольга Ж.
«Да нам и не нужна такая Европа», — выразил мнение Константин М.
«Тогда и шпротам закрыть туризм в Россию. Всё должно быть зеркально», — предлагает Дмитрий Ш.
«Чего все так возбудились? Можно подумать, тут все каждый месяц в Европу мотаются», — удивлён Т.
«Да, специальная военная операция обнажила лица всех, сорвала маски. Это безусловный антирусский нацизм и фашизм в чистейшем виде. Что и требовалось доказать. Перекройте им газ, пусть помёрзнут и придут в чувство», — пишет Алекс В.
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал предложение Каллас. По его мнению, «эстонская тётка» выдала очередную «нацистскую хрень» в адрес граждан России.
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