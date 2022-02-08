В России с 6 февраля 2022 года отменили изоляцию для граждан, которые контактировали с заболевшими COVID-19. До этого времени нарушители привлекались к административной ответственности за нарушение 14-дневной самоизоляции. Затем карантин сократили до семи дней, теперь он и вовсе неактуален.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИЗОляция

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Также из мер по борьбе с COVID-19 Роспотребнадзором исключено ношение перчаток, остаются использование антисептиков, защитных масок и социальная дистанция.

Переболевшим гражданам закрывают больничные без отрицательного теста, при лечении более семи дней. При этом пациентам, заболевшим до 6 февраля, предстоит находится на карантине всё те же 14 дней.

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По мнению главы Роспотребнадзора России Анны Поповой, из-за особенностей эпидемического процесса при «Омикроне» специальные действия по ограничению контактных лиц просто теряют смысл.

Дарья Драй ИА REGNUM Анна Попова

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Нововведения коснулись и больничных. Теперь для оформления листка нетрудоспособности достаточно позвонить по единому номеру «122» и рассказать о симптоматике заболевания. Больничный будет оформлен дистанционно при лёгком течение болезни на семь дней, либо на 14 дней — при осложнённом заболевании. К пациенту с подозрением на коронавирус приедут на дом не только с ПЦР-тестом, но и с экспресс-тестом. При наличии положительного результата пациент считается больным COVID-19. Однако результаты купленных самостоятельно экспресс-тестов не учитываются.

Посещать поликлиники, которые сейчас и так просто захлебываются от огромного потока пациентов, для закрытия больничного листа больше не потребуется, так как закрытый листок временной нетрудоспособности будет направлен работодателю автоматически.

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Пользователи социальных сетей вспоминают, что далеко не все противоэпидемические меры работали в принципе, кто-то отметил несуразность нормы о разграничении граждан, которые пока еще должны соблюдать карантин, поскольку заразились до 6 февраля, а кто-то удивляется жестким решениям, которые непонятно во имя чего проводились в течение почти двух лет пандемии, кто-то вспомнил, что эффективность тестов сразу называлась в районе 70%, но именно на основании ПЦР-исследования присваивался статус зараженного коронавирусом или здорового.

«А к чему тогда был весь этот балаган и цирк в предыдущие два года?» — недоумевает Артем Т. (Казань).

«И чего тогда этот ковид-орви делает в 66 постановлении об особо опасных заболеваниях? Чтоб все продолжали ненужную вакцину колоть?» — спрашивает Ольга А.

«Значит, в общем-то, жить можно», — рада Галина Л.

«Тех, кто пятого февраля контактировал с ковид-больным — на две недели в карантин, а если шестого, то карантин уже не требуется. Очень интересно», — размышляет пользователь Оксана Т (Пенза).

«А что, надо было перчатки носить?» — пошутил Андрей К. (Нижний Новгород).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус. Перчатки

«Кто заболел именно до шестого числа — заразные, а кто после, то просто мимо проходил? Странные разграничения по числам, ещё бы дни недели указывали тогда», — прокомментировала Дарья В.

«Перчатки убрали, слава всевышнему, а то смотрю, все в перчатках ходили, устали. А если без смеха, медицинскую маску считаю хорошей защитой, но многие носят её на улице, что в корне неверно», — добавил Дмитрий С.

«Смех, да и только, полный маразм, они уже сами не знают, что делать, заигрались», — утверждает Евгений Е.

«У них семь пятниц на неделе», — считает Алексей Г.

«Похоже, всё это тестообразование фикция. Знакомой со всеми имеющимися симптомами ковида и клиникой, как у меня с позитивным тестом, в Москве тест пришел отрицательный», — удивляется Екатерина В. (Чебоксары).

«Так тесты и сразу были сомнительные — процентов 30 ложные. Помните, как Илон Маск сдал четыре теста — два отрицательных, два положительных с разницей в несколько минут», — согласилась Елена З.

«А главное, к медпомощи это не имеет никакого отношения! По диагнозу и лечению — окей гугл», — отметила Наталья К. (Нижний Новгород).

«Уж не свет ли в конце искомого», — предполагает Илья М.

«Кажется, уже не надо. Кассу собрали, дальше притворяться будет не круто», — отреагировал Алексей П. (Казань)

«Смысл в изоляции, когда это уже больше похоже на грипп, а они всё ковид-ковид. При гриппе не было никакой изоляции для контактных. Заболели — сидите дома. Тесты брали только детям и только в инфекционных больницах», — дополнила Екатерина И.

«Получается, что QR-коды и прививки теперь ни к чему?» — спрашивает Елена С. (Казань).

«Просто поняли, что если на самоизоляцию отправлять коммерсов, то недополучают в бюджет, а если бюджетников, тот тут зарплаты надо платить в полном объёме за то, что люди дома сидят. Вот и пошли по абсурдному сценарию. Болезнь страшна и опасна, но работать надо. Ну помрет тысяча другая — ничего страшного, мигрантов завезут. Это и было понятно изначально, что эта неожиданная забота о гражданах страны не более чем сказка», — объясняет отмену действующих ранее правил Сергей И. (Нижний Новгород).

«Прогресс XXI века. Научились отменять то, чего не было. Прорыв», — пишет Наталья Н.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус в России

«Перчатки и так только десять человек в Пензе носили», — иронизирует Михаил Б.

Жители многих регионов скептически отнеслись к новым правилам, введенным федеральным центром, которые, по идее, должны были бы сильно облегчить жизнь тем, кто сейчас сталкивается с заражением коронавирусом, поскольку на местах ситуация будет меняться в зависимости от региональных реалий. Практически нигде пока еще не отлажена система закрытия больничного дистанционным способом, даже в тех областях, где об этом официально заявили власти. Но лечение по телефону давно уже практикуется во многих регионах.

«Слава российской медицине! Победили хворь заморскую! Ковида нет? Семьями все болеют, врача по пять дней не дождаться. На десять больных со схожими симптомами — один положительный результат, что говорит о неэффективности тест-систем и занижении статистики в разы», — считает Дмитрий В. (Саратов).

«Бессмыслица какая-то. Омикрон легче? Ладно. А любой случай типируют? Ну, чтобы понять, где омикрон, а где дельта еще, а где риновирус простой. Или как? Или куда? Или все уже внушили себе, что только омикрон остался?» — призывает задуматься Alex Gd.

«Интересно, к кому это приезжают врачи, да ещё и с тестом? Нам с температурой 38 предложили самим идти в поликлинику и сдать тест», — написала Екатерина Т. (Саратов).

«Ага, звонили по номеру «122». Трубку не берут. И в поликлиниках вдруг отключились телефоны. Остаётся ходить и распространять вирусы», — согласилась Юлия М.

«В пятницу должны были к нам приехать взять мазок у мужа, так и не приехали… и больничный лист не закрывается, и на работу выйти не может. В регистратуре говорили, что ждите, приедут. Весь день прождал. И ребенок также, в школу без справки не прийти», — пожаловалась Настя С. (Барнаул).

«Почему больничные листы столько времени не появляются в госуслугах и в ФСС? Муж на больничном с 31 января и до сих пор нет информации о том, что открыт больничный (ни на госуслугах, ни в личном кабинете ФСС). Должны переживать, открыт ли вообще больничный, это безобразие», — возмущается kondrateva8150 (Нижний Новгород).

«Мне из Роспотребнадзора звонили, сказали, чтобы дома сидела. Экспресс-тест показал положительный результат, потом ПЦР-тест взяли. Я как раз нос промыла, горло прополоскала. Сказали, что ничего страшного. Тест пришёл отрицательный», — уверяет Алина Р. (Пенза).

«Сдала повторный тест на девятый день болезни — положительный. По новому постановлению — иди на работу, разноси заразу. Тест бы не взяли», — отметила Юлия П.

«Отец мужа был с ковидом, так месяц тесты положительные были без проявлений как таковых», — поделилась Анастасия З.

«Сделано это тупо только для того, чтобы от ответственности откосить за кошмар, творящийся в поликлиниках по городу. Сейчас они смело будут смешивать всех — и больных, и выздоравливающих», — догадался Василий Т. (Нижний Новгород).

«То есть теперь контактные могут спокойно ходить и заражать, повторные тесты не нужны? Значит, ковид не страшен? Тогда и маски отмените, или за что тогда штрафовать? Отмените ограничения. Ковид побеждён? В Саратове рекорды по заболевшим, а вы всё отменяете», — пишет Кристина П.

«Вызвали врача во вторник, два дня жду, ни звонка, ни врача. А по симптомам ковид», — констатирует пользователь pavelgen_smirnoff (Нижний Новгород).

«То страдают и доводят людей до паники, то уже всё и не так страшно и проходит очень быстро. Переобуваемся прямо на ходу», — заявил S.V.

«Полный провал системы здравоохранения. Поликлиники превратились в чиновничьи учреждения, выполняющие бумажную работу! Все, кого знаю, а их немало, лечились сами, не надеясь на врачей. Страшно за тех, у кого серьезные заболевания», — сделала вывод Татьяна А. (Нижний Новгород).

«Чудны дела твои, Господи. На всех людей никогда не угодить. Одним нужно закрыть срочно школы, другим — всё открыть. Всегда будут те, кто против. Поэтому и должна быть сильная власть, чтобы принимать ответственность за людей и все важные решения, взвешивая детали и последствия, основываясь на базе фактов», — подытожила Лиза Г.

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