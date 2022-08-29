В соцсетях продолжает разворачиваться скандал с певицей Манижей, которая должна выступить на фестивале казачьей песни «Александровская крепость», запланированном в сентябре в городе Усть-Лабинск Краснодарского края. Как заверили организаторы (фонд олигарха Олега Дерипаски «Вольное дело»), певица специально для фестиваля споёт традиционную песню кубанского казачества, совсем не похожую на ту, что люди привыкли слышать по радио. Однако предстоящее выступление в первую очередь не оценило Кубанское казачество, которое решительно осудило приглашение Манижи и пригрозило не участвовать в фестивале из-за негативного отношения певицы к специальной военной операции России на территории б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Манижа

«Если данный факт подтвердится, казаки Кубанского казачьего войска не будут принимать участия в организации и проведении мероприятий фестиваля. Более того, мы решительно осуждаем даже возможность приглашения исполнителей, которые выступают против решений президента Российской Федерации и абсолютного большинства жителей нашей страны», — говорится в сообщении на официальной странице Кубанского казачьего войска «ВКонтакте».

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Пользователи соцсетей обсуждают возможное участие певицы на фестивале.

«Кто такая Манижа и как казаков променяли на неё? Да кто она такая…» — изумлены Николай и Галина В.

«Вот это будет выступление, вот это будут овации стоя!» — иронизирует Александр М.

«Для чего она там нужна? Кто она для казачества? И после её слов о России», — отреагировал пользователь S.

«Кто вообще ей разрешает петь песни Кубанского казачества. У нас в крае есть прекрасные коллективы Кубанского казачьего хора, казачья вольница филармонии имени Понаморенко и другие, а не вот это безголосое. Отдайте деньги, что собираетесь заплатить ей, нашим ребятам, которые участвуют в спецоперации», — предлагает Наталья.

Kuban kkx Кубанский казачий хор. 2016

«Забавно, что на казачьем фестивале мнение казаков никому не интересно», — добавила Елена К.

«А что, местных казачек не осталось? Спеть некому?» — спрашивает аноним.

Некоторые пользователи соцсетей отмечают, что певица позорит Россию, и предлагают повсеместно провести «чистку» предателей.

«Это избранница Киркорова, она позорит Россию!» — заявил Бронислав С.

«Не нужна нам эта нечисть», — высказалась Александра.

«Таких друзей иметь — и врагов не надо», — вторит Владимир.

«Она (Манижа) «прославила» нашу страну на евровидении и до сих пор не поняла, что она неприятна нам. К ней только один вопрос о том, не собирается ли она выехать за границу и там брататься с геями? И воздух чище бы стал у нас», — добавил Николай Д.

«А Пугачёва вернулась! И плевать им на народ, на наши протесты. И эту Манижу кто-то продвигает. Чистку предателей надо сделать во власти, на ТВ, радио… Тогда и показывать их не будут. Жалко наших солдат. Одни воюют, другие предают», — дополнила Элени С.

Другие пользователи удивляются тому, как певцы умудряются зарабатывать в России, выступая при этом против СВО и страны.

«Маниже мало одного скандала с гейровидением и песней о русской женщине, теперь создала другой — с казаками, все глубже внедряясь в Русский мир. Как это возможно: выступать против специальной военной операции, а значит и против большинства народа России и в том числе участвующих в спецоперации казаков, и выступать на одной сцене с ними? Почему это возможно?» — недоумевает Анна И.

«У этих предателей ни стыда, ни совести. Деньги-то зарабатывают в России», — написала Лариса.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Больше золота

«Конечно, уезжать не хотят, но все эти «несогласные» могли бы помолчать, а то благами страны пользоваться согласны и против России выступать — пожалуйста», — дополнил Алекс.

«Надо запретить проживание, а тем более выступление всех предателей и врагов России», — пишет Люда.

«Гнать за такие слова! В такое время поддерживать страну надо. А её после этих слов ещё и приглашают», — удивлена Юлия.

Многие видят выход в бойкоте предстоящего концерта певицы, если он всё-таки состоится.

Светлана считает, что «каждый гражданин может проголосовать ногами и кошельком — остаться дома и сделать всё, чтобы выступление Манижи не состоялось, ведь получилось это в Петербурге в июне этого года, когда патриотическая общественность развернула кампанию против участия певицы в фестивале поп-культуры «Стереолето».

«Остаётся только жителям города, поддерживающим наших воинов и президента, не идти на её концерт, иначе это предательство по отношению к погибшим землякам и всем солдатам», — заключила Татьяна.

К осени в Россию потянулись «отпускники», по разным причинам покинувшие страну с начала спецоперации России на территории б. УССР. Впереди зима, счета на Западе влетят в копеечку, да и за границей они не «звёзды» и никому нужны. Кто-то утверждает, что ездил на лечение, а кто-то в отпуск. Ну да, хлебосольная Россия всех примет, всех обогреет. Только вот нужны ли такие «деятели» стране?

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