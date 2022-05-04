Соцсети облетел видеоролик с выступлением Филиппа Киркорова, отметившего 55-летие на сцене Кремлёвского дворца. Организаторы концерта, да и сам певец, не нашли ничего лучше, как устроить один из номеров с большим поваленным крестом на сцене. Текст песни также вызвал немало вопросов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Филипп Киркоров

Всю сцену занял поваленный на бок огромный святящийся крест, внутри которого находилась «распятая» актриса. Певец во время выступления ходит по кресту, а подтанцовка в чёрных одеждах чертей стоит на коленях перед ним и вскидывает руки вверх, поклоняясь происходящему.

Что происходит? Что это было? Многие зрители не просто не поняли задумку — они против выходки певца. Против и музыкальные критики и священнослужители, журналисты и общественные деятели. Действие на сцене многие сочли за провокацию, либо безвкусицу. Ничего святого вообще не осталось, считают некоторые. На что ещё готов пойти для удовлетворения своих амбиций и потребности в очередном хайпе Киркоров? Сегодня распятие, а завтра… И всё это в то время, когда российские солдаты погибают, сражаясь с неонацизмом, по сути, дьявольщиной. Способен ли такой сценический образ объединить страну во время происходящей специальной военной операции на Украине? Разве не провоцирует Киркоров, заступившийся за Галкина ради сохранения единства общества, на ещё больший раскол? Примечательно, что неоднозначный концерт проходил в пасхальную неделю.

На официальной странице в телеграм-канале Киркорова появился опрос после прошедшего шоу. Порядка 60% голосов остались довольны концертом. При этом негативные высказывания в адрес певца администраторами удаляются. Но понять, о чем идёт речь, всё же можно. Так, на один из удаленных комментариев администратор написал, что «это лишь постановка номера, которую придумали режиссёры». Вряд ли артист в свой юбилейный концерт подходит неразборчиво к предлагаемым номерам и пойдёт на любые задумки режиссёра.

Serge Serebro Филипп Киркоров

«Некоторые не просто пишут отношение к определённому номеру, а плохие эпитеты в адрес артиста», — не унимается модератор.

Ряд комментариев всё же допустили до массового читателя.

«Вы оскорбляете чувства верующих, попирая крест. Это глумление и тяжкий грех», — написала Елена.

«То есть постановкой номера можно оправдать любое непотребство? Так можно далеко зайти», — добавила Вера.

«Мне просто интересно, почему «постановочные номера» совершаются над символикой христианства?» — интересуется Ольга, поддержали которую десятки человек.

На что администратор неустанно повторяет: «Это вопрос к режиссёру шоу».

«Филипп Киркоров не бессловесная овечка, и если бы отказался от такой постановки — её изменили бы», — считает Ольга.

В сознательной провокации с крестом заподозрили артиста и в Русской православной церкви. Так, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал скандальное выступление Филиппа Киркорова с хождением по поваленному кресту.

Иван Андреевский Владимир Легойда

«Что это? Искреннее непонимание простых вещей вкупе с безвкусицей или сознательная провокация? Певцу и его команде правда непонятно, как такой номер будет воспринят теми, для кого крест является важнейшим священным символом? Или это сознательное внесение разделения в наше общество, от чего сам Филипп Киркоров только что предостерёг?» — задается вопросами Легойда.

«Самое страшное, что пел он на кремлёвской сцене. Сердце России», — прокомментировала Наташа М.

«Ну вот и Киркоров снял свою маску, это истинное его лицо. Хватит опошлять нашу культуру! Когда мы позволяем такие оргии на сцене, в это время наши дети думают, что это норма. А это не Норма, это моральное разложение на сцене, да ещё за наши деньги! Это недопустимо!» — отметила Елена Ф.

«Куда смотрят в Министерстве культуры, в Госдуме? Куда приехали?» — спрашивает Надежда М.

«Дьявольское шоу с сатанинскими плясками в пасхальную неделю — это удар по православию и РПЦ, которому доверяет 70% населения России», — уверена Наталия К.

«Бал сатаны продолжается», — убеждена Анна И.

«Не ведает, что творит», — отозвалась Лариса В.

Между номерами Киркоров заступился за уехавших за границу Максима Галкина и Аллу Пугачёву, нападки на которых не стихают.

Киркоров раскритиковал высказывания Маргариты Симоньян в адрес Галкина, предостерегая от раскола общества, в то время как сейчас, по его мнению, очень важно единение. Бывшую супругу и вовсе посмели назвать пожилой женщиной, а Галкина обвинили в нетрадиционной ориентации. Реплики бывшего супруга примадонны вновь стали камнем преткновения. В соцсетях отреагировали на «защиту угнетённых».

Дарья Антонова ИА REGNUM Маргарита Симоньян

«Слуга Сатаны, другого не подберу слова. Кстати, он ведь так и сидит на двух стульях. Своей позиции по поводу спецоперации не высказал, всё ему было некогда. Зато за друга заступился, зато за украинского депутата заступился. Хорошо устроился. Срочно нужно убрать этот номер, тем более он украден с концерта Мадонны. Сплошной плагиат, а ему уж не в первой», — заявила Наталья С.

«Не надо ждать пока они сами с гордостью уедут, надо их гнать из страны метлой позорной», — добавил Сергей К.

«Не знаю, кому написать, наши солдатики сейчас гибнут, спасая мир, а у нас по телевизору всё гламур, сейчас вообще не до них с их склоками и кривляниями!» — возмущена Раиса С.

«На Украине наши сражаются с сатанистами, а тут…», — прокомментировала Людмила Р.

Тем временем Филипп Киркоров готовится к юбилейному туру по России, информация о его эмиграции не соответствует действительности, сообщила представитель артиста Екатерина Успенская.

То есть данный «режиссёрский ход» увидят жители не одного российского города.

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