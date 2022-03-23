Россия перейдёт на расчёты в рублях за поставки газа в недружественные страны. Об этом 23 марта заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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По словам президента, некоторыми западными странами приняты нелегитимные решения по заморозке российских активов. Тем самым подведена черта под надёжностью валют «коллективного Запада». В связи с этим очевидно, что поставлять российские товары в Европу и в Соединённые Штаты Америки, а также получать оплату в долларах, евро, других валютах не имеет уже никакого смысла.

«Принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнём с этого, с нашего природного газа — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, на российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчётах всех скомпрометировавших себя валют», — сказал Владимир Путин.

Россия при этом продолжит поставлять природный газ в соответствии с контрактными объёмами и по зафиксированным ценам. Президент подчеркнул, что в отличие от некоторых коллег Россия дорожит своей деловой репутацией надёжного партнёра и поставщика.

Правительству необходимо подготовить соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты. Банку России совместно с правительством предстоит определить порядок совершения таких операций в недельный срок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

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Соцсети отреагировали молниеносно, в целом поддерживая решение президента.

«Давно пора», — считает Ильфат Г.

«Лучше брать золотом», — предлагает Сергей М.

«Наши ресурсы должны продаваться за рубли», — поддержал Виталий Ш.

«Наконец-то», — вторит Антон Н.

«Это явно должно укрепить рубль», — добавил S. N.

«Правильно, пусть сначала у нас рубли купят», — одобряет Дмитрий В.

«Советский рубль — красивый и надёжный. Расти, «рублик» российский», — отозвалась Татьяна С.

«Целесообразнее будет, чтобы они платили за газ рублями. Европе и прочим их придётся где-то взять, поэтому рубль начнёт крепнуть, расти», — думает Петр П.

«Так держать! Ждём следующего ответа с нашей стороны», — дополнил Спартак Г.

«Козыри ещё впереди», — откликнулся С. У.

«Да, это решение назрело. Сами нас заставили, получите-распишитесь. Полностью поддерживаю», — парировал Андрей П.

«Так им! Знай наших!» — пишет Татьяна З.

«Вау, не зря день прожил!» — обрадован Евгений З.

«Давно надо было это сделать, а не доллары копить!» — поддержал Лев Ш.

«Немцы платёжку за коммуналку открывают, а там в рублях», — иронизирует Светозар Я.

«Путин принял верное решение», — подытожила Татьяна Н.

Мнения других пользователей разнятся с предыдущими.

«С учётом того, что евро постоянно растёт, наверное, лучше рассчитываться в этой валюте», — считает Павел Е.

«Про внешний долг так же говорили, а что в итоге», — печалится Арина Р.

«Я считаю в юани нужно переводить», — предложила Виктория Б.

«По курсу доллара или евро? » — не понимает концепции Ульяна Г.

«Для населения это не будет играть положительной роли, так как ущерб от санкций в итоге превысит плюсы такого решения в разы», — пишет Андрей Т.

Но главный вопрос, который интересует граждан России, — как это отразится на простых людях.

«Как это отразится на простом народе? Цены сразу ниже станут?» — интересуется Рамиля К.

«Я-то думаю, почему Чубайс так резко выехал из России. Ему исход ясен», — высказался Сергей Т.

«Из всего этого я знаю лишь одно, что цены у нас точно вырастут, а зарплаты нет», — отреагировала Вера М.

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