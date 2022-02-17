На Олимпиаде в Пекине 17 февраля подвели итоги турнира по фигурному катанию среди женщин. В числе основных претендентов на золотую медаль была уроженка Казани Камила Валиева. Также Россию представляли Анна Щербакова и Александра Трусова, сумевшие завоевать золотую и серебряную медали соответственно.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

Luu Российская фигуристка Камила Валиева

15-летняя девочка, о которой столько времени не утихают разговоры, вновь не оставила никого равнодушным после выступления с произвольной программой. Юная спортсменка под шквалом негатива и натиска собралась и выступила так, как не смог бы даже взрослый фигурист на её месте. Она показала не лучшее своё катание. Допустив несколько ошибок, Валиева заняла лишь четвертое место, при этом лидируя после короткой программы. Всю досаду от неудачного проката девушка эмоционально смогла выразить лишь в конце выступления, дав волю слезам. Весь мир поддерживает юную талантливую фигуристку.

Жители Татарии подбадривают землячку и уверены, что у неё впереди прекрасное будущее. Большая часть пользователей соцсетей считает, что девочку просто таким образом выбили из борьбы за золотую олимпийскую медаль. Кто-то поражен выступлением двух других россиянок, оставшихся в тени Валиевой, но сумевших завоевать олимпийские медали.

«Валиева сегодня не ахти. Жалко Камилу», — написала в сообществе «ВКонтакте» «ВКазани поймут» Лилия М.

«Сломали ребёнка, очень жалко, нет слов», — добавила Саима И.

«Камила, для нас ты лучшая!» — поддержал Наиль М.

«Все три девчонки молодцы!» — вторит Люция С.

«Значит, не пришёл ещё её звёздный час. Все ещё впереди у Камилы! Ты лучшая!» — поделился мнением в сообществе «ВКонтакте» «Казань onlain» Артем В.

«Детям там вообще не место», — добавила Ляйсан Н.

«Все будет хорошо, время залечит все раны!» — уверяет Екатерина А.

«Во-первых, она уже олимпийская чемпионка в командных соревнованиях. Во-вторых, политические игры не имеют ничего общего со спортом. И никто её не сломал, ей 15 лет! Большинство из вас в этом возрасте под маминой юбкой были. Щербаковой и Трусовой большая благодарность, что подстраховали в такой тяжёлый момент и забрали самые важные медали», — написал аноним.

(сс) David W. Carmichael Александра Трусова

«И всем плевать, что чемпионкой стала другая россиянка. Победил сильнейший. Там отставание на много баллов», — прокомментировал Мартин И.

«После такой травли и давления четвёртое место отличный результат. Ей больше обидно, скорее всего, из-за ошибок, которые явно на нервной почве получились», — дополнил Азат С.

«С Камилой поступили совершенно по-уродски, а за остальных девочек я рад», — отозвался Алмаз И.

«Запретить детей на таких соревнованиях, а причастных посадить лет на 15, ибо нечего мучить детей. Приравнять к эксплуатации несовершеннолетних» — заявила Ляйсан Н.

«Всё равно большая молодец, гордость Татарстана и России», — считает Айдар Л.

«Чьи-то хитрые козни всё равно сделали свое дело. Очень обидно за Камилу», — расстроена Олеся П.

«Смотрела со слезами. Уничтожили и сломали нашу спортсменку! Морально её уничтожили! Чувствовалась неуверенность Камилы. Поздравляю Аню Щербакову с первым местом!» — пишет Евгения Р.

Luu Анна Щербакова

«Для меня она первая!» — поддерживает Радик В.

«Она просто хотела, чтобы наградили как положено победителя. Если бы Камила попала на пьедестал, то награждения бы не было. У неё уже есть золотая медаль. Она молодчина!» — утверждает Раиль П.

«Получается, победила всё равно россиянка? Так почему у всех трагедия? Разве золотая медалистка не заслужила эту победу?» — спрашивает Валерия Т.

«Знаете, я предлагаю отлить золотую медаль для Камилочки от России! Она заслужила!» — инициировала Анна Ш.

«Камила, не расстраивайся, привезёшь золото со следующей Олимпиады. Станешь ещё красивее, ещё искуснее и банально взрослее. И тогда тебя уже ничего не остановит», — написал в YouTube в комментариях под видео с выступления спортсменки Евгений П.

«Как жаль. Всё-таки затравили девчонку, добились своего. А девочка — бриллиант! Такого талантища я раньше не видел. Ничего, Камила, что не убивает, делает нас сильнее! Я восхищён твоими неповторимыми пластикой и техникой исполнения, не унывать, только вперёд! Ты олимпийская чемпионка! Впереди много побед, ты должна блистать и радовать нас!» — нашёл слова поддержки Алекс С.

«Камилочка, желаю поскорее забыть этот негатив и идти дальше вперёд, несмотря на эти невзгоды. Люблю, обнимаю, к сердцу прижимаю, умничка!» — написала Катя Д.

«Похоже, это игра в поддавки. Поставили условие, чтобы Валиева не прошла, тогда золото дадут. Камилу сдали, вот это да! Она пока молоденькая, послала бы их всех и заняла бы первое место, а потом уехала подальше. Учить кататься детей в странах, где так народ не унижают! Вышла бы замуж за приличного человека и жила бы, как сыр в масле. Беги, Камила! С таким талантом тебя возьмут везде!» — призывает Елена М.

«Слила программу специально, чтобы наши две медали взяли и награждение было. Игра теней!» — уверена Мария М.

«Эта Олимпиада недостойна Камилы!» — отреагировал некий SVS.

«Камила, солнышко наше! Все поняли, что по сценарию. С каким лицом ты выехала в начале программы. Всё было сказано за тебя. И четвёртое место только для того, чтобы состоялась церемония награждения. Тоже понятно для многих. Падения и неудачный прокат были уже по сценарию. Большинство тоже поняли, награждение состоялось. У нас золото! Вот только на душе грязно и противно. Всё так, будто для этого награждения Камилу добили и растоптали окончательно», — высказала мнение большинства Светлана О.

Нашлись и те, кто не исключает возможности наличия допинга в пробах Валиевой.

Айрат Х.: «Почему все так уверены, что допинга реально не было? Или по географическому признаку просто готовы всё простить? Просто представьте вариант, что допинг есть. Кто кого травил тогда и как должны были вести себя организаторы? Перебарщиваете уже с патриотизмом».

«Четвёртое место тоже результат! Олимпийский комитет возьмите во внимание, здесь нет места эмоциям. Пусть ребёнок учится в школе и готовится спокойно к ЕГЭ», — предложил пользователь под ником «Сват».

Кто-то и вовсе верит в приметы и отмечает, что костюм спортсменки не принёс ей удачи.

«Девочка достойна медали, но зачем они ей на шею змею посадили? Конечно, суеверие, однако без неё костюмчик ничего не потерял бы», — уверена Ольга Ф.

В адрес чиновников, устроивших такой прессинг на Валиеву, сыплются проклятия. В основном считают, что девочка покажет свои силу и характер ещё не на одном соревновании.

«Камилла, прости убогих. Карму себе и своим детям испортили. Столько ненависти на них направлено. Не вздумай сдаваться», — считает Светлана М.

«Хочу поздравить наших девчонок с заслуженными победами. По мне, это история не про награды и первые места. Хотелось бы увидеть финал, где Камила побеждает все обстоятельства, всю эту грязь и погань, и несмотря ни на что, берёт своё заслуженное по праву, но сказки не произошло.Как человек, близкий к спорту, скажу, что спорт — это не про медали и достижения, а про жизнь. Это достаточно агрессивная среда, если хочешь взять своё, как, собственно, и многое другое в этой жизни, нужно быть прежде всего победителем в этой самой жизни,побеждая свои заморочки, страхи, сомнения и многие другие обстоятельства и квесты, которая подкидывает судьба. Каток, ринг и прочее — это всего лишь финальный отрезок, на него нужно выходить уже победителем над всем тем, что происходило с тобой до, иначе… Впрочем, всё это мелочи на самом деле, жизнь продолжается, и она прекрасна, катком она не заканчивается. А пока это данность, а для неё бесценный опыт, и если она сможет перемолоть всё это, то станет совсем недосягаемой, и неважно, будет ли у неё ещё Олимпиада или нет. Надеюсь, она катается прежде всего из любви к этому искусству, а не из-за цели быть всегда во всём первой. Желаю только добра и удачи тебе!» — резюмировал Денис Л.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова по итогу проката короткой и произвольной программ набрала 255,95 балла, вице-чемпиона Александра Трусова — 251,73 балла, представительница Японии Каори Сакамото стала бронзовым призёром турнира, набрав 233,13 балла.

Каори Сакамото. (сс) David W. Carmichael

Камила Валиева после короткой программы имела 82,16 балла, её произвольную программу оценили в 141,93 балла. С общим результатом в 224,09 девушка заняла лишь четвёртое место.

В столице Татарии в поддержку уроженки Казани появились рекламные щиты, на которых размещена фотография землячки со словами: «Камила, мы с тобой!».

Глава республики Рустам Минниханов на своей странице в Instagram написал: «Камила, ты для нас уже чемпионка! Верим и гордимся!».

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Примет ли участие Камила Валиева в чемпионате мира (21−27 марта), зависит от хода расследования дела о положительной допинг-пробе.

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25 декабря 2021 года Валиева во время чемпионата России в Санкт-Петербурге сдала допинг-пробу, которая была отправлена в лабораторию в Стокгольме. Об обнаружении запрещённого вещества в микродозе стало известно только 8 февраля, сразу после того, как фигуристы из России выиграли золото Олимпиады в командных соревнованиях.

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