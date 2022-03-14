Татария стала первым российским регионом, где официально заявили об отмене обязательной вакцинации от COVID-19. Соответствующий документ о признании утратившим силу постановления главного государственного санитарного врача по РТ от 11.10.2021 г. №7 «О проведении обязательной вакцинации против COVID-19 отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в республике Татарстан» подписала 14 марта руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Денис Абрамов ИА REGNUM Обязательная вакцинация 60+

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Уровень коллективного иммунитета среди населения, подлежащего обязательной вакцинации против COVID-19, по состоянию на 10 марта превысил 80%, отмечается в документе.

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Tatarstan.ru Марина Патяшина

В соцсетях жители Татарии высказываются о решении местных властей.

«Комедия закончилась?» — спрашивает Ильшат Х.

«Ковид куда-то пропал?» — вторит Амаль З.

«Наверное, с окончанием традиционного ежегодного сезона ОРВИ он вернётся, как обычно, к октябрю», — предположила Варвара Л.

«А теперь все, кому нужна ревакцинация, раскрывайте кошелёк, халява кончилась», — убеждена Анжела А.

«Маски ещё отмените!» — призывает Василий З.

«Всё по плану», — пишет Лиана Т.

«Ой, цирк!» — восклицает Андрей К.

«Наигрались, видимо», — добавила Ольга К.

«Чему радоваться, что народ станет чаще болеть? Скорее, власть решила поддержать фармацевтический рынок. Народ будет больше болеть — будут за свой счет больше покупать, больше пенсионеров умрёт — не надо будет выплачивать пенсии», — прокомментировал Игорь Т.

«Отменили вакцинацию для жителей старше 60 лет, решили сэкономить, наверное, а остальные радуются такой экономии на вакцинах и пенсиях (умрёт от ковида — платить пенсию не надо будет)», — поддержал аноним.

«Ну, наконец-то, добрые новости в этом потоке черноты и желчи!» — радуется Евгений П.

«Наконец-то, хоть в этом вопросе перестанут кошмарить людей и работодателей», — считает Варвара Л.

«COVID-19, видимо, тоже ввёл санкции против нас. Отозвал свои штаммы и покинул Россию», — повторила известную шутку Алсу Х.

«COVID-19 вышел из чата», — констатировал Руслан Д.

«Как быстро исчезает ковид», — добавила Сабинка М.

«Ну и славно», — поддержала Елена А.

«Хорошо-то как! Под шумок всё отменили», — ликует Анна П.

«Ну что, всех с днём победы над коронавирусом!» — написала Наташа О.

«Потому что уже не актуально. Пандемия в наши дни не интересна», — дополнил Денис С.

«Пришлось делать этот укол, так как нужно было ездить к старенькой маме. С этого времени проблемы у меня со здоровьем начались», — поделилась Фира Ш.

«Мир наигрался в коронавирус икоронавирусное безумие, теперь другую игру придумали», — высказалась Мадина М.

«Дождались. Вот этого я и ожидал», — подытожил Арман А.

Обязательная вакцинация в Татарии действовала с 11 октября 2021 года для жителей республики в возрасте от 60 лет и старше, сотрудников образовательных, социальных и медицинских учреждений, работников сфер энергетики, транспортных, промышленных, строительных и сельскохозяйственных организаций, государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников правоохранительных органов.

Вакцинации от COVID-19 подлежали и работники бань, парикмахерских, спортучреждений, сотрудники почты, банков, такси, салонов сотовой связи, организаций ЖКХ, объектов бытовых услуг, общественного питания, торговли. Обязательная иммунизация действовала в отношении сотрудников библиотек, музеев, досуговых и развлекательных центров, кино, концертных и выставочных залов, детских лагерей, сферы туризма, работников СМИ, ветклиник, аптек, гостиниц, автосервисов, студентов, проходящих производственную практику за пределами вузов и сузов.

Mindortrans.tatarstan.ru Вакцинация сотрудников аэропорта. Казань

От руководителей предприятий требовалось обеспечить вакцинацию 80% сотрудников в установленные Роспотребнадзором сроки. Гражданам с противопоказаниями пришлось их документально подтверждать. Для населения старше 60 лет проводили вакцинацию на дому.

В Татарии за это время непривитых жителей отстраняли от работы. Власти республики, единственные в России, ввели требование о предъявлении QR-кода о вакцинации в общественном транспорт. Как и практически по всей России, цифровой сертификат требовали в учреждениях торговли и общепита, из-за коронавируса меняли формат утренников и праздников, граждане пытались отстаивать свои права в Верховном суде, кого-то штрафовали за нарушение самоизоляции. Потери и убытки несли предприятия, учреждения культуры. Общественному транспорту и вовсе не компенсировали обещанные 100 млн убытков от введения запрета на проезд без QR-кодов. Также своевременно не перевели гарантированные 16,7 млн рублей на поощрение задействованных в проверках кодов работников.

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Пока большинство регионов осмелились лишь отменить систему QR-кодов, но о тотальной отмене всех ковидных ограничений заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. А мэр Москвы Сергей Собянин — фронтмен борьбы с коронавирусом и введения различного рода ограничений, с которого брали пример власти практически всех субъектов РФ — заявил об отмене масочного режима первым в России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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