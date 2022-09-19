Вернувшаяся в Россию Алла Пугачёва, Читайте также: открывающая дверь ногой заявлением, что наведёт порядок в головах, снова наделала много шума после признания её официального супруга Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) иностранным агентом. Певица сообщила, что обратилась в Министерство юстиции РФ с просьбой о зачислении и её в ряды иноагентов.

Виктор Михайлович Васнецов. Сирин. 1896 (фрагмент)

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов, ибо я солидарна со своим мужем…» — говорится в обращении певицы, выступившей против СВО, имеющей «иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».

Громкое заявление тут же растиражировали. Одна часть до сих пор считает Пугачёву «народной любимицей», хоть и не видела «легенду» поющей на сцене с десяток лет, другие потешаются над самопровозглашённым статусом «примадонны» и представительницы «глубинного народа», перемещающейся на роллс-ройсах и живущей в замках. Третьи предлагают уважать преклонный возраст певицы и удовлетворить её просьбу, полагая, что время «Пугалкиных» безвозвратно ушло — в прямом и переносном смысле. Большая часть уверена, что Пугачёва должна быть благодарна стране, которая дала ей столько возможностей, званий и наград, что Пугачёва без России — никто, да и в России уже тоже. «Много шума из ничего» — делают вывод пользователи соцсетей.

«Стыдно, Алла Борисовна. Россия и Советский Союз всё вам дали», — заявил Андрей.

«Была народной, была любимой, но всё в прошлом. Растеряла всё на жизненной дороге», — констатирует Ольга.

«Адекватные люди Россию изгоем не назовут. У нашей страны сейчас тяжёлое время, для вас — иллюзорные цели», — пишет Людмила.

«Чего ж они восемь лет молчали? Когда люди в Донбассе гибли и сейчас продолжают гибнуть! Да, жалко наших ребят молодых, погибают, но, я думаю, не за иллюзорные цели!» — считает Галина.

«О россиянах они переживают? За достаток свой переживают. Влияние Пугачёвой уже ничего не стоит», — добавила Марина.

«Такие патриоты, как Пугачева и Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), своей моральной поддержкой помогают нацистам бомбить мирные города! Приезжайте в Донбасс, в Белгородскую область. На себе ощутите ваш идиотский «патриотизм», — дополнила Светлана.

«Неподкупные патриоты Пугалкины первым же самолётом уехали в Израиль! Они думают, у людей память короткая, как у рыбок? Скатертью дорога! Ваше время давно закончилось», — заявил Сергей И.

Кто-то оценил супружеские обязанности в семье, посчитав заявление певицы «поступком».

«Каково! Поступок! Просто образец супружеского согласия и обязанностей в неравном банке», — отмечает Наталья К.

«Ну, прямо жена декабриста! Декабристка — за мужем! В Израиль!» — иронизирует Екатерина И.

«Муж и жена — одна сатана. Надеюсь, эту ее просьбу исполнят. Если она считает, что у российской армии, воюющей с нацистами, «иллюзорные цели», то она не зря попросилась принять её в иноагенты. Она и есть иноагент», — написала Александра.

«Уезжайте, Алла, вам тут уже не рады. И не плюйте опять в колодец, из которого вы так много пили кристально чистой воды», — высказалась Виктория Д.

Kremlin.ru Президент Дмитрий Медведев вручил Пугачевой орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

«Глупая акция! Галкину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) это уже не поможет», — считает Ольга М.

«СССР и Россия дали вашей семье всенародное признание, славу, успех, звания и награды, и вот вы чем отплатили. «Я — шут, я — Арлекин, я — просто смех», — процитировала одну из песен Людмила П.

Наталья Т. предложила Пугачёвой «отказаться от звания народной. Какая вы народная, если против народа?»

«Надо удовлетворить просьбу пожилой женщины», — написала Марина Ч.

«Старость надо уважать! Хочет в агенты — да пожалуйста», — вторит Ольга В.

«Кто есть Пугачёва и её эгоистические заявления на фоне наших солдат, воющих с нацистским режимом, идущих рядом со смертью? Кто такая Пугачёва на фоне рядовых жителей Донбасса, которых восемь!!! лет убивают… Много шума из ничего», — делает вывод Анна И.

На слова Пугачёвой отреагировал рэпер Тимати.

«Думаю, что поливать помоями свою «любимую» страну и хихикать над ее политическими решениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейский залах — это настоящее достоинство и патриотизм! Быть излюбленной властью и всю жизнь получать госнаграды, практически собрать «полного кавалера ордена» и споткнуться на получении последней степени. Здесь, скорее, правда, о которой не знает читатель. Зато читатель хорошо помнит, что «иноагент» полжизни проработал на федеральном первом канале и именно по этой причине его узнала вся «любимая страна», — написал в микроблоге Тимати, пожелав удачи певице.

На высказывания исполнительницы обратили внимание и в Госдуме. Так, вице-спикер нижней палаты парламента Пётр Толстой («Единая Россия») считает, что она утратила связь с реальностью и поддержки среди порядочных русских людей Пугачёвой не найти.

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О поддержке подобных поступков со стороны «патриотов страны» заявил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»). Он выразил готовность расширить законодательство об иноагентах. Все, кто не согласен с Путиным, попросятся вслед за Пугачёвой в иноагенты, тенденция станет «элегантной формой протеста».

«Так и отлично! Тот случай, когда ФСБ пусть займётся иными важными делами, а агенты сами придут!» — добавил Морозов.

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Актриса Мария Шукшина назвала высказывания Пугачёвой «одним из либеральных приёмов: принять жертвенную позу, при этом осознавая свою безнаказанность, поскольку певица уверена, что не пострадает ни при каких обстоятельствах».

«Нашим воинам её жалость не нужна. Они гораздо выше её и морально, и духовно», — написала Шукшина в своём телеграм-канале.