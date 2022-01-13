В Саратове 13 января прошла повсеместная эвакуация учащихся и сотрудников школ. Причиной стало сообщение о якобы минировании образовательных учреждений. Правоохранители проверяли все школы. Детей отправляли по домам, учащихся вторых смен предупредили об отмене занятий.

Школьники

Волна «минирований» накрыла не только Саратов. Эвакуация детей проходила в нескольких городах России.

Скрин страницы правительства Калужской области «ВКонтакте» Эвакуация в школе

В саратовских СМИ появились первые сообщения об эвакуации, официальные источники не спешили с уведомлением. В связи с этим пользователи соцсетей начали паниковать. Многие просто не хотели в это верить, уверяя, что информация об эвакуации — очередной фейк. Начался обзвон детей, большая часть из которых уверяла, что обучение не прерывалось. Обеспокоенные родители просто не понимали, что происходит. Около 10:30 по местному времени мэрия Саратова опубликовала официальное сообщение о проходящей эвакуации в школах и об отмене учебного процесса.

«Эвакуация происходит постепенно, после того как правоохранительные органы официально уведомляют руководство школ о проводимых мероприятиях», — говорилось в сообщении.

В родительских чатах классные руководители разослали информацию о прекращении уроков из-за длительных мероприятий по обследованию зданий экстренными службами. Родственники бросились забирать детей. Город встал в 10-балльных пробках, непогода также внесла свои коррективы.

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«Почему эвакуируют только школы? Сколько можно врать? Идёт отработка при чрезвычайной ситуации? Минируют только школы и причём по всей России?! У чиновников дети, наверное, уже все за границей», — интересуется Олеся Х.

«Выглядит так, как будто они сам себе звонят и сообщают о минировании», — недоверчив в комментариях Иван М.

«Интересно, почему просто не вычислить, кто звонил? Само собой эвакуировать надо, мало ли», — пишет Аллочка А.

«В школах должна быть охрана. У нас охрана нормальная только у чиновников, а в школах, садах, институтах — нет. Сидит охрана, какое может быть минирование всех школ. Дети сейчас деградируют и так толком не учатся», — вторит Натали Я.

«Кто родитель, тот понимает, что детская безопасность, даже ложный вызов — стресс для родителей. Не дай бог, чтобы на самом деле было так. Потом, после беды будут кричать, куда смотрело правительство. Пусть тренировка — это тоже урок», — считает Таня К.

«Пусть даже и учебная эвакуация прошла, лишний раз потренировались. Дети счастливы прогуляться пораньше с уроков», — поддержала Ирина Н.

«Может, кто-то из детишек к контрольной не был готов?» — иронизирует Николай З.

«Саратовцы, привет из Самары. У нас тоже сегодня все школы «заминировали», — написал Алексей Р.

«Что только правительство не придумает, лишь бы снег не чистить», — считает Роман С.

«Опять фейк. Как же достали. Только срыв образовательного процесса, лишь бы все на «дистант» ушли», — утверждает Irinashmel.

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«Отрабатывают массовую эвакуацию на школах?» — вопрошает Екатерина К.

«Детей отправили домой. Старый Новый год решили детям устроить. И погода располагает», — полагает Елена Э.

«Детей экстренно эвакуируют, выпускают на холод. Кто-то одеться не успевает, одевается впопыхах, а потом заболеют», — возмущается Дана В.

«Во вторую смену моему ребёнку сказали не приходить», — написала Natka2986.

«Только позвонили из школы и сказали забирать детей срочно», — пишет Alsu.

«Действительно, идёт эвакуация, сначала в центре, потом остальные школы», — отозвалась Vlasovetslidiia.

«Пока читала новости, и нашу 76-ю школу эвакуировали», — написала Katerrina.

«Нам сказали, что у нас воду отключили, и отпустили», — удивлена Varyaluchok.

«Если кто-то и учится, то это всё на ответственности директора. Эвакуация была для всех школ», — пишет A.Pogosyan.

«72-я школа не учится. Сказали, что прорвало трубу», — уверяет Olga Z.

«77-ю распустили, даже переобуться детям не дали», — написала Lapina J.

«Реально эвакуируют. Сейчас дочь пришла из школы раньше положенного в сменной обуви, даже не успела переобуться — всех эвакуировали», — добавила Анна.

«Волна минирований? Значит, кому-то это нужно. Наверное, пугают всех, чтобы потом ввести в школах всякую цифровую лабуду, типа проход по считыванию лица или отпечатков пальцев. Цифровой концлагерь», — выразил мнение Арам.

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«Почему частные школы не эвакуировали?» — спрашивает Polinnks.

«Сначала торговые комплексы, теперь школы. Неужели до сих пор при такой технике не могут запеленговать, вычислить, откуда исходит звонок», — не понимает Анна М.

«Звонила классному руководителю сына. Она сказала, что это учебная эвакуация. Если бы было все серьезно, то приехали бы скорая помощь, полиция, МЧС и кинологи», — добавила V.

«Интересно, к чему это всё? И так не учились сколько времени, так ещё и эвакуируют. Кому-то это выгодно?» — пытается разузнать пользователь под ником Elektrik.

«Всё делают, чтобы дети не учились», — предполагает dziuban.

«Надо отметить, что все школы с эвакуациями успешно справляются», — резюмировала Антонина К.

Следственные органы Саратовской области по факту сообщения о возможном готовящемся взрыве образовательных учреждений проводят доследственную проверку.

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