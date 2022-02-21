Пензенская область стала одним из регионов, где готовы принять вынужденных переселенцев из Донбасса. В связи с этим для региональных органов управления, системы предупреждения и ликвидации ЧС с 21 февраля действует режим чрезвычайной ситуации. Как заявил губернатор Олег Мельниченко, 22 февраля в регион прибудут 2,1 тыс. беженцев, около 45% из них — дети. Поэтому необходимо оперативно решать вопросы с их размещением и организацией всестороннего помощи.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Неравнодушные пензенцы начали сбор гуманитарной помощи для представителей братского народа. В первую очередь это детские вещи, игрушки и школьные принадлежности, предметы ухода за малышами и пожилыми людьми. Также посильную помощь готовы оказать волонтеры, общественные организации, бизнес.

Pnzreg.ru Олег Мельниченко

Однако в России не все воодушевлены предстоящим приездом жителей Луганской и Донецкой народных республик. Мнения жителей разделились. Свои комментарии о предпринимаемых действиях властей граждане оставляют в соцсетях.

«Нельзя бросать своих людей! Храни боже ни в чем не повинных людей», — написала в сообществе «ВКонтакте» Нина С.

«Не дай бог никому оказаться на войне, дети и женщины ни в чём не виноваты, мужчины тоже, сил всем пострадавшим и покинувшим свой дом, добра всем», — поддержал Анатолий Ф.

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«Если будут работать как и все, то конечно не бросать же. Какая разница, откуда люди едут, все мы просто люди», — считает Андрей П.

«Смотрю на малышей, которые с мамами бегут от войны. Слёз не удержать», — добавила Лина К.

«Были у нас беженцы, некоторые остались жить в деревне, хозяйства завели. До сих пор вижу и общаюсь, а те, кому подавай особняк и льготы —уехали в Киев», — написал Ринат Т.

«Здорово, новые дамы едут», — радуется Т.

«Главное, чтобы реально помогли людям, а не для СМИ делали вид… Реальную помощь каждому беженцу, особенно финансирование, а то привыкли на чужом горе зарабатывать», — добавил Антип У.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

«Согласен, людям надо помочь», — уверяет Сергей М.

«Всё правильно! Беженцам нужно помогать, тем более там женщины, дети и старики. Кто им поможет, если не мы?» — спрашивает Павел А.

Но нашлись и те, кому предоставляемая помощь беженцам пришлась не по душе.

«Пензенская область всех принимает. Всё им, а сами…», — написал Андрей Д.

«Я конечно всё понимаю, ситуация сложная. Когда везёте их сюда, на коронавирус тесты не берёте, а потом война утихнет, опять придёт вирус и всё закроют», — беспокоится Наташа Ф.

«Что ж я родился ненужным властям россиянином, а не кем угодно иным? Размещать где будут и по какой цене за сутки? Откуда деньги? Вместо ремонта школ, садов, больниц? Я не против принять беженцев, но на взаимовыгодных условиях — в деревнях много брошенных домов и куча невостребованных вакансий», — отозвался Алексей К.

«Теперь бизнесменов трясти начнут, чтобы помощь оказывали, а то налоги-то мало платят», — расстроена Ксюша М.

Кто-то отмечает, что рады бы помочь, да сами бедны.

«Чем помочь? Мы сами нищие, нашим бы кто помог! Посмотрите на цены! Как прожить на 15 тысяч, коммуналку отдашь, купишь лекарства, а на продукты что останется?» — констатирует Ткачук.

«Сейчас разведут показуху, что беженцам помогают, и бросят их. Своим-то жителям не могут помочь», — считает Лариса С.

«Война, конечно, страшно, но беженцам уже выделено много денег, зато мы своим детям собираем средства на лечение. Нас трясут, как груши, за сертификаты о вакцинации и QR-коды, с рабочими местами тоже отвратительно», — пишет Раиль П.

«Понять раздражение местных людей можно, когда население видит минимум поддержки к себе, а тут будут выделять средства для приезжих. Только ведь выделят им или не выделят — на нас не скажется никак. Нам все равно ничего не прибавят», — считает Галеева В.

«Помогать — это замечательно. Помогите заодно и нашим бедным, пожалуйста», — призывает Ира М.

«Люди бегут от войны, от смерти. Разве может нормальный человек не спасти обречённого на гибель? Для этого спасения всего-то достаточного дать кров и пищу хотя бы на первое время. Приезжайте, мы поможем, мы спасём!» — пишет Анна И.

» Товарищи, жители Донбасса — это же не иноземцы заморские, это наши бывшие соотечественники. Когда-то они были гражданами нашей великой страны СССР. Мы — один народ. А своим людям надо помогать», — обращается Наталия М.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

Среди огромного количества отзывов имеется одно душераздирающее сообщение, непосредственно самой беженки с Украины.

«От сумы не зарекаются. Меньше всего я думала, что в 2014 году покину родной город Горловку, которую обожала и обожаю по сей день.Имея там всё, и, живя свою прекрасную жизнь, уехала сюда, на родину родителей мужа, спасая детей и пожилую маму из-под обстрелов. Лишившись всего и оставшись почти в 50 лет бомжами, так как жильё съёмное, перспектив на покупку нет. Я не жалуюсь, Боже упаси! Мы живы! Не все мои земляки могут этим похвастаться. Два часа отделяло от смерти мою маму. В квартиру, где она жила, влупился снаряд, спустя два часа после нашего отъезда. Останься она подольше, шансов выжить у неё не было бы. Я это к чему — не судите всех под одну гребёнку. Мы приехали и работаем с первых дней, получили гражданство, арендуем жильё.Не попросили ни у кого ни копейки, но тем, кто помог в том 2014 году — низкий поклон. Мокшану и его жителям спасибо за одежду, которой не было, за ложки и тарелки. У нас не было ничего! Мы не жили в санаториях, нас никто не содержал. Кто хочет, тот идёт и делает, кто не хочет — ноет и скулит, и клянчит вечно недовольный. Да, я до сих пор скучаю по дому и лучшим городом земли для меня всегда будет истерзанная войной Горловка. И это не значит, что я не люблю Пензенский край! У вас чудесная земля, природа, история! Вы сами её полюбите. Не плюйте под ноги себе, донесите бумажку до урны, не орите матом на всю улицу. Цените то, что имеете свой дом, свою родину, свою землю. Вы и представить не можете, как больно всё это потерять! И какое это богатство! Меня тут спросили, что же вы назад не едете? Верите — каждую ночь во сне еду, а наяву — старшая дочь замуж тут за пензяка вышла, младшая доучивается, свекра похоронили и уже не оставишь их всех без помощи и присмотра. А вы на нас не злитесь. Мы не за хорошей жизнью ехали и не по доброй воле уезжали. Вы уж нас простите, бродяг. Война, от неё никто не застрахован. А землю свою любите, дом свой цените. Так просто всё это потерять оказалось», — ответила на нелицеприятные комментарии Виктория К.

Губернатор Пензенской области обратился к жителям Донбасса в надежде, что мир на этой территории скоро восстановится, и гости смогут без страха вернуться в свои дома.

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