В общественном транспорте Татарии продолжают действовать требования о предъявлении сертификатов вакцинации, без соблюдения которых проезд запрещён. В утренний час пик 19 января в электротранспорте столицы республики выявили 13 пассажиров без ковид-сертификатов. Всего было проверено 219 единиц подвижного состава и 21 вестибюль в метрополитене. Среди нарушителей масочного режима в Казани выявили 58 человек, 18 пассажиров покинули салон транспорта после отказа надеть индивидуальные защитные средства, сообщает МУП «Метроэлектротранс». При этом Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в общественных местах по всей России. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») назвал это решение торжеством справедливости и результатом консенсуса.

Персональный штрих-код

В Госдуме также напомнили, что законопроект не нужен, так как главы регионов и главные санитарные врачи субъектов РФ имеют достаточно полномочий, чтобы вводить в случае необходимости ограничения на фоне пандемии коронавируса, да и ситуация на местах различается.

Вот только жители Татарии недоумевают, почему в республике продолжают наказывать за отсутствие медсертификата. Неоднозначные мнения граждане оставили в соцсетях.

«А мы не в России живём, видимо», — отреагировал пользователь Роман С., публикуя мнение в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте».

"Только в Казани меня чуть не оштрафовали из-за отсутствие маски, только в Казани везде требуют коды», — отметила Марьяна Б.

«А что тогда здесь происходит? Или Татарстан отдельная страна?» — интересуется Марат А.

«Это значит, с нас требовали незаконное. Кто-то понесёт за это наказание?» — спрашивает пользователь под ником «Странник».

"Поздравляю всех со снятием с рассмотрения законопроекта Госдумой! Требуем отменить медсертификаты в Татарстане! Закон не принят, а ограничения действуют! Прекратите этот беспредел!» — требует Elena Z.

«Депутаты пришли к выводу, что нужно вводить меры точечно, а не принимать закон повсеместно», — полагает Стефания М.

Как отметил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»), новых законодательных ограничений на фоне роста заболеваемости COVID-19 вводить не планируется. В Госдуме депутаты, представители ВОЗ, Минздрава и Роспотребнадзора обсуждали в закрытом режиме ситуацию с начинающимся подъемом заболеваемости из-за штамма «Омикрон».

Duma.gov.ru Дмитрий Хубезов

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Эта новость вызвала очередную волну недоверия среди граждан.

«Значит, будет всё наоборот. Коды тоже не хотели вводить, а по итогу ввели», — высказала мнение большинства Надежда М.

Ранее среди поручений президента РФ отмечалось, что законопроект о медсертификатах должен быть доработан до 30 января, при этом необходимо соблюдать права граждан. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что рассмотрение законопроекта о кодах во втором чтении решено отложить из-за неоднозначной ситуации со штаммом «Омикрон». При его принятии в первом чтении готовились к распространению штамма «Дельта», а сейчас возникли новые вызовы.

Kremlin.ru Татьяна Голикова

«В Казани-то в итоге отменят эти коды?» — не понимает Rosyusha K.

«Кто знает, это отдельное государство», — отвечает Хисмат А.

«Как уже говорили, Татарстан выбран в качестве эксперимента. Нашли козла отпущения!» — возмущается Марина Е.

«Отменяйте коды! Уже на федеральном уровне отказались от этих игрищ, а Татарстан всё еще разделяет людей», — заявила Гульназ И.

«Мы живём в России, и закон един, какие ещё QR-коды? Пора просыпаться и научиться слушать и слышать людей! Нет QR-кодам!» — дополнила Марина Г.

«Песок в уши», — считает Антон Н.

По мнению Эльвиры С, «они так долго к этому шли, и вдруг так просто отменят? Это затишье перед бурей».

Тем временем перевозчикам республики до сих пор не компенсировали 100 млн рублей убытка от введения запрета на проезд без QR-кодов в общественном транспорте. Об этом заявил председатель ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков. Он отмечает, что перевозчики знают о принятом решение по выделению субсидий. Транспортники надеются получить компенсацию в ближайшее время. По словам Темлякова, 16,7 млн рублей, обещанные на поощрение работников, задействованных в проверках кодов, также не перечислены.

Жители Татарии злорадствуют и не спешат поддерживать терпящих убытки перевозчиков.

«Вот и очень хорошо! Не нужно было соглашаться на это. С властями не договориться. Не о людях они думают», — написала Майя М.

«Обалдеть, людям не разрешили ездить на транспорте, но чтобы транспортники не потерпели убытки, им компенсируют из налогов тех, кто не ездил, зачем тогда платить налоги?» — возмущается Grei M.

«Обещать — не значит сделать», — считает Aрина Ц.

«Обещанного три года ждут», — написала Арина Л.

«Пусть страдают, как страдал народ», — утверждает Аклима Г.

«Почему перевозчикам должны что-то компенсировать, а мне — нет? Я что, лицом не вышла? Коды мне тоже существенно снизили уровень дохода, точнее, я весь доход обязана налогами отдать. Кому? Зачем? Я бы на эти деньги учёбу детям оплатила!» — отозвалась Любовь М.

«За что боролись, на то и напоролись», — написала Ольга К.

«Татарстан впереди планеты всей! Вот не согласился бы этот Темляков — не ввели бы на транспорте коды. А некоторые кондукторы вели себя так, будто Бога за бороду схватили, власть почувствовали. Хорошо, что их не поощрили. Всем кондукторам, которые не спрашивали код, огромное спасибо. Жаль, что их не поощрили», — добавила Ольга Ш.

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Жители республики продолжают требовать отмены медсертификатов для проезда на общественном транспорте, публикуя это на официальных страницах главы региона Рустама Минниханова в соцсетях. Но только в том, что их мнения кто-то прочитает, уверены немного пользователей.

«Требуем отменить QR-коды в Татарстане! Почему Татарстан против Конституции России? Почему наши депутаты спят? Цены поднимаются на всё. Как жить пенсионерам, участникам ВОВ, инвалидам, многодетным семьям?» — вопрошает Golfaya K. через Instagram.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

Среди массы недовольных реплик нашлись и те, кто не только поддерживает решение властей Татарии, но и требует ужесточения ограничений.

Так, один из пользователей написал: «Никаких послаблений, Рустам Нургалиевич (Минниханов — прим.), эти люди будут просить отменить всё, что для них не то и не так. Когда клиники в течении месяца будут переполнены, а люди будут массово умирать, отвечать будете не он, не она, а лично Вы. Поэтому нужно вводить ужесточения, маски не носят, перчатки не надевают, дозаторами не пользуются, антисептиками не обрабатывают. Расслабились, так сказать, садики, школы — на дистант, часть работников — на удаленку, соцобъекты ограничить в количестве посещающих одновременно людей, в зданиях массового скопления установить санитайзеры, проводить термометрию. Не сделаете сейчас — потом хуже будет, дольше разгребать придётся».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рустам Минниханов

В стране, по данным оперативного штаба, возросли темпы распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». В Татарии также выявлены первые 11 случаев заражения. Федеральные власти рекомендуют перевести сотрудников предприятий и учреждений на дистанционный формат работы. Прислушаются ли власти Татарии к очередному призыву из центра?

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