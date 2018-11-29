Михаил Нейжмаков
Последние публикации
Партийная система России: риски трансформации и факторы устойчивости
1. Парламентская оппозиция и непарламентские игроки: преимущество «старых» партий Проблемы для «старых» оппозиционных партий проявляются в периоды роста политической активности и протестных настроений: традиционные оппозиционеры «не поспевают» за ними. Тем не менее сегодняшняя ситуация на...
29 ноября 2018
Политическая борьба за Хакасию
Главу Хакасии Виктора Зимина, проигравшего коммунисту на губернаторских выборах в республике 9 сентября, подвёл не только антирейтинг сам по себе, но и более активная мобилизация протестного электората. Возможно, здесь свою роль сыграло совмещение выборов главы республики с кампаниями в Верховный...
12 сентября 2018
Праймериз «Единой России»: принцип ковчега
Пока в «Единой России» подводятся окончательные итоги праймериз, за отдельными эпизодами этой кампании можно увидеть значимые перемены в стратегии «единороссов». Читайте также: Потерявший семью при пожаре в Кемерово победил на праймериз «Единой России» Во-первых, довольно обсуждаемым стало участие...
5 июня 2018
«Единая Россия»: федеральные инструменты для локальной повестки
В «Единой России» явно учитывают, где находится один из главных источников рисков и важный ресурс, который повлияет на политическую среду в ближайшие годы. На конференции «Направление 2026», прошедшей накануне под эгидой этой партии, были подняты знаковые темы, на которые не все наблюдатели...
23 мая 2018
Президентская кампания в регионах: особенности явки и результаты
Федеральные тренды Обновление и расширение путинского большинства, а также новые факторы перезагрузки партийной системы — таковы первые итоги завершившейся президентской кампании в России. Прежде всего опровергнуты ожидания рекордно низкой явки, долгое время циркулировавшие в медиа и экспертном...
20 марта 2018
Фрагментированная гонка: новый тренд президентской кампании
За ключевыми информационными поводами, связанными со съездом «Единой России» (включая выступление президента), скрывается куда менее заметный аспект, на который стоит обратить внимание. Данная партия попала в самый интересный тренд нынешней президентской гонки, который многие пока не заметили. Это...
24 декабря 2017
Оппозиционные губернаторы: позиционирование и политический курс
Сегодня в России работают три губернатора, представляющие системные оппозиционные партии. Это выходцы из КПРФ Вадим Потомский (Орловская область) и Сергей Левченко (Иркутская область), а также представитель ЛДПР Алексей Островский (Смоленская область). При всех различиях между их регионами многие...
25 августа 2017
Выборы областных и городских парламентов: ставки элит и вызовы для партий
Выборы регионального и муниципального уровня остаются одним из важных маркеров социально-политической ситуации в регионах. Начало нынешних предвыборных кампаний характеризуется несколькими ключевыми тенденциями: повышением влияния федеральных структур «Единой России» на региональные и местные...
2 августа 2017
Праймериз «Единой России» — 2017
1. Губернаторские праймериз: политический смысл, формирование команд губернаторов, программа региональной власти Праймериз на губернаторских выборах предполагают выдвижение кандидатов членами регионального политсовета или президиума Генсовета партии. Каждый из участников предварительного...
30 мая 2017
Реновация: Можно ли «взломать» московскую политику?
Могут ли протесты против реновации изменить политический ландшафт Москвы? Не просто повлиять на рейтинги партий или итоги муниципальных выборов в сентябре, а произвести сдвиги «тектонических плит» в столичной политике? Нюансов в этом вопросе куда больше, чем кажется. Скажем, старые партии здесь...
16 мая 2017
Новые губернаторы и старые элиты
Новые назначения в губернаторском корпусе в предвыборный год, скорее всего, довольно незначительно повлияют на ход президентской кампании. Как показывает опыт, уровень популярности губернатора слабо влияет на результаты действующего президента на выборах, а федеральная повестка в рамках этой гонки...
26 апреля 2017
Жёсткий сценарий Кремля: «закрытый клуб» элит в республиках переформатируют
Жесткий сценарий отставок глав Удмуртии и Марий Эл (не просто отстранение, но арест, в случае с Леонидом Маркеловым — после небольшой паузы) — еще один показатель, что Центр настроен на серьезное кадровое обновление в руководстве этих регионов и определенное переформатирование местных элит...
13 апреля 2017
«Ослабленные» губернаторы уязвимы
Есть губернаторы, ослабление позиций которых давно обсуждается в федеральной прессе. Все эти фамилии давно на слуху. Но можно вспомнить и глав регионов, где в последнее время происходили скандалы, на фоне самых обсуждаемых федеральных новостей отошедшие на второй план. Например, в Хакасии после...
13 февраля 2017
Губернаторские выборы-2017 и региональные элиты: новые вызовы и конфликты
Среди регионов, в которых в 2017 году пройдут кампании по выборам губернаторов, немало затронутых давними внутриэлитными конфликтами. Эти кампании начинаются на фоне новых тенденций в региональной политике. Новые вызовы и новая тактика Ряд новых вызовов заставляет региональные элиты корректировать...
31 января 2017
Эволюция команды Сергея Собянина и московская предвыборная повестка
Мэрия Москвы при Сергее Собянине показала, что может вполне эффективно управлять электоральными процессами в столице. Однако смена стратегических приоритетов развития города (в том числе особое внимание к инфраструктурным проектам) создает для городских властей дополнительные риски накануне...
18 января 2017
Кириенко в сослагательном наклонении
Выбор преемника Вячеслава Володина в Администрации президента затянулся. Стиль Путина — неожиданные решения. За время его президентства очень многие слухи о грядущих назначениях так и не стали реальностью. И все же одну кандидатуру на пост нового первого замглавы АП называют чаще других. Как повел...
4 октября 2016
Родео на протесте: выборы-2016 в округах
Проехал по протестным точкам — получил гарантированный прирост голосов. Так думают кандидаты-оптимисты, баллотирующиеся по одномандатным округам. На деле все куда сложнее. Прошедшие выборы это еще раз показали и дали пищу для размышлений тем, кто собирается участвовать в предвыборных кампаниях в...
28 сентября 2016
Выборы-2016: «старые» и «новые» «коммунисты» проиграли собственными силами
Выборы в Госдуму ещё раз показали, что результаты «Коммунистов России» (КПКР) не стоит объяснять только ошибками избирателей, перепутавших эту партию с КПРФ. Но насколько «новая» компартия опасна для «старой»? По итогам недавних думских выборов можно выделить целый пласт регионов, где поддержка...
23 сентября 2016
«Справедливая Россия» в выборах-2016: батл при низкой явке
«Что нам мешало, то нам поможет». Такой девиз вполне мог бы украшать герб «Справедливой России». День выборов принес ей серьёзные потери. Но ряд обстоятельств, некогда считавшихся неблагоприятными для «эсеров», в итоге сработали на её прохождение в парламент. Когда думские выборы перенесли с...
21 сентября 2016
Барьер в 5% оказался недостижим для «Яблока» и «Родины»
По данным соцопросов и по оценкам большинства экспертов ближе всего к пятипроцентному барьеру из непарламентских партий должно было подойти «Яблоко». Это согласуется с данными экзит-полла ВЦИОМ, среди участников которого эта партия получила поддержку 3,5%. Судя по тому же экзит-поллу, партия могла...
19 сентября 2016