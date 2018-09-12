Главу Хакасии Виктора Зимина, проигравшего коммунисту на губернаторских выборах в республике 9 сентября, подвёл не только антирейтинг сам по себе, но и более активная мобилизация протестного электората.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Зимин

Возможно, здесь свою роль сыграло совмещение выборов главы республики с кампаниями в Верховный Совет и муниципальные органы власти (в том числе, как известно, шла борьба за посты мэров Абакана и Саяногорска, места в Совете депутатов столицы региона). То есть даже ту часть протестных избирателей, кто не верил в результативность голосования на выборах главы региона, могли привлечь другие одновременно проводившиеся предвыборные кампании.

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Стоит заметить, что по абсолютному количеству голосов результат Виктора Зимина (51 771) близок к уровню поддержки Надежды Максимовой, в 2016 году баллотировавшейся в Госдуму по Хакасскому округу №35 от «Единой России» и в итоге победившей (52 583). Зато лидер нынешней гонки, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов получил заметно больше, чем выдвигавшийся два года назад от республики в Госдуму от той же партии Александр Семёнов (71 553 против 49 093 голосов соответственно).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Вопреки известному стереотипу, если глава региона не побеждает в первом туре, это далеко не предопределяет его поражение во втором. В конце 2004 года глава Курганской области Олег Богомолов (получивший в первом туре лишь около 35% голосов) победил основного оппонента Евгения Собакина. А Владимир Платов в Тверской области в январе 2000 года опередил своего соперника Владимира Баюнова, хотя в первом туре получил всего около 32,5%. Иногда победа действующего главы региона была обусловлена внутриэлитными соглашениями, в рамках которых его основной конкурент просто де-факто сворачивал агитационную работу. Так было, как все помнят, на президентских выборах 2003 года в Башкирии, когда подобная позиция Сергея Веремеенко, связанная с федеральными договоренностями, позволила Муртазе Рахимову победить во втором туре.

Однако в нашем случае команде Виктора Зимина будет трудно переломить негативную для них тенденцию и опередить соперников. Есть часто применяемые в подобных случаях агитационные приёмы, к которым де-факто уже обращаются люди, поддерживающие действующего главу республики. Например, заставить избирателя опасаться, что в случае победы оппозиционного кандидата тот не сработается с Центром. Обратим внимание, что мэр Абакана Николай Булакин уже заявил: проекты, которые «требуют дальнейшей проработки в самых верхах… давайте говорить прямо: сейчас эти проекты подвисли… Конечно, нас очень тревожит, как будут решаться эти вопросы дальше».

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Но практика показывает, что такие аргументы могут работать в ходе муниципальных кампаний, а вот на выборах регионального уровня и выше их эффективность серьёзно снижается. Часть политконсультантов в таких случаях призывают действовать по принципу штаба Бориса Ельцина в 1996 году и пробудить в жителях опасения перед «красной угрозой». Однако попытки напугать избирателя «возвращением в коммунистическое прошлое» уже в начале 2000-х годов работали со скрипом. Вспомним, например, как на выборах губернатора Нижегородской области летом 2001 года демонстрировались ролики обо всех отрицательных сторонах советской действительности в «городе Горький» в случае победы кандидата от КПРФ. Но глава региона Иван Скляров все же с большим отрывом проиграл Геннадию Ходыреву, на тот момент представлявшему эту партию.

Foma Агитация за Ельцина на станции метро «Преображенская площадь» в июне 1996 года

В принципе, чтобы хотя бы просто увеличить свой результат ко второму туру, Виктору Зимину сейчас придётся максимально мобилизовывать сторонников в тех социальных группах и на тех территориях, где у них наблюдается наименьший антирейтинг. Нередко действующие главы регионов (и, если брать мировой опыт, государств и правительств) заметно наращивают рейтинг, если демонстрируют эффективную работу по ликвидации последствий стихийных бедствий. Возможно, какой-то эффект принесут ссылки на молодой возраст Валентина Коновалова (ему, как известно, только 30 лет) и тот факт, что он не является управленцем-хозяйственником. Избиратель в регионах при выборах в исполнительную власть, как правило, обращает на это больше внимания. Впрочем, вольно или невольно, некоторые элементы предвыборной тактики Валентина Коновалова работают, по крайней мере, на частичную нейтрализацию подобных атак. Так, в предвыборных мероприятиях в поддержку этого кандидата участвовали люди, которые с таким хозяйственным опытом ассоциируются (например, бывший председатель правительства республики Евгений Смирнов и посетивший регион Павел Грудинин).

В целом же, стоит повториться, борьба за серьёзное наращивание поддержки во втором туре будет для Виктора Зимина очень сложной задачей.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций

Михаил Нейжмаков

Справка ИА REGNUM :

Виктор Зимин руководит Хакасией с 2009 года. В 2013 году он выиграл выборы главы республики, получив 63,41% голосов избирателей. Второе место тогда занял кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы шестого созыва Виктор Соболев (9,94%).

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На выборах 9 сентября 2018 года Виктор Зимин получил 32,42% голосов, проиграв 30-летнему кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,81%). Так как ни Зимин, ни Коновалов не получили 50 процентов плюс один голос, 23 сентября должен состояться второй тур выборов. На его проведение республика потратит 20 млн рублей.