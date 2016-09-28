Проехал по протестным точкам — получил гарантированный прирост голосов. Так думают кандидаты-оптимисты, баллотирующиеся по одномандатным округам. На деле все куда сложнее. Прошедшие выборы это еще раз показали и дали пищу для размышлений тем, кто собирается участвовать в предвыборных кампаниях в будущем.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборное родео

Есть в природе кандидаты-скептики, которые считают, что встречи с протестными группами округа (выступающими против действия или бездействия властей в градостроительной, социальной, экологической сфере) — попытка избирательного штаба чем-то занять политика и отвлечь его от действительно важных вещей. Но чаще претенденты на депутатские мандаты настроены, напротив, предельно оптимистично. Выступил на митинге за возобновление работы или, наоборот, закрытие условного «Чапельного завода» — получил голоса в свою «копилку». Здесь, однако, появляются серьезные нюансы.

На первый взгляд, чем известнее проблема, тем больше очков кандидат приобретает, обратившись к этой теме. На деле к известным протестным точкам, скорее всего, проявит внимание большинство оппозиционных кандидатов, идущих по данному округу (а подчас и провластные). В этом общем хоре голоса отдельных кандидатов просто утонут.

Преимущество будут иметь политики, которые первыми подняли данную проблему сами или, по крайней мере, опираются на структуры, давно работавшие с этой протестной точкой. Скажем, даже в поле зрения федеральных СМИ попадала история парка «Торфянка» в Лосиноостровском районе Москвы. Напомним, что заметная часть жителей ближайших домов были не согласны со строительством храма в этом парке. Впрочем, в районе проходили и акции в поддержку строительства. Активнее всего в кампанию против реализации проекта в зеленой зоне включились КПРФ и «Яблоко», за строительство храма — ЛДПР.

В итоге вот какую картину можно было наблюдать в данном микрорайоне на прошедших думских выборах. В целом по Бабушкинскому округу №196 уверенно лидировал представитель «Единой России» Иван Тетерин. Он получил 58 902 голоса против 20 997 у кандидата от «Яблока» Сергея Митрохина и 20 448 у выдвиженца КПРФ Александра Потапова. Соответственно, в целом по округу единоросс опережал своих ближайших преследователей примерно в 2,8 и 2,9 раза. А вот на территории избирательного участка № 633, включающего дома, не так далеко расположенные от «Торфянки», разрыв между лидером гонки и ведущими оппозиционными кандидатами оказался куда меньше: коммуниста он опередил лишь в 1,4 раза, а «яблочника» — примерно в 1,5 раза (264 против 189 и 181 голоса соответственно). На эти результаты наверняка влияли и другие моменты, но и фактор «Торфянки» не стоит сбрасывать со счетов.

Впрочем, надо помнить, что медийная известность проблемы еще не означает, что она повлияет на итоги выборов дальше того микрорайона, где локализуется. Уже в границах Лосиноостровского района, где располагается «Торфянка», влияние проблемы на результат почти не ощущалось. Отрыв Тетерина от соперников по данному району в целом оказался почти таким же, как по округу: Митрохина он опередил более чем в 3 раза, а Потапова — в 2,7 раза.

В этом смысле больше плодов кандидату или партии приносит протестная кампания, охватывающая муниципальное образование целиком. Для аналогии можно вспомнить парламентские выборы 2011 года по Чувашии. Тогда дополнительные голоса «Справедливой России» в Новочебоксарске принесла тема протеста против открытия полигона ТБО в этом городе. Понятно, что тогда выборы в Госдуму проходили только по пропорциональной системе, но подобный подход работает и для кандидатов-одномандатников. Впрочем, найти такую крупную протестную тему удается далеко не всегда. Скажем, нынешняя кампания кандидата этой партии Анатолия Аксакова, выдвигавшегося в Госдуму от включавшего Новочебоксарск Канашского округа, была уже куда меньше привязана к конкретным протестным точкам.

Зато тема протеста против организации свалок, хотя и в меньших масштабах, была поднята справороссами на выборах по Псковской области. Баллотировавшийся в парламент от этой партии по Псковскому округу №148 Олег Брячак активно включился в кампанию против строительства полигона ТБО в Карамышевской волости Псковского района. Кстати, по данному району кандидат эсеров, в целом по округу занявший третье место, вышел на второе.

Важно помнить, что чем дольше обсуждается какая-либо проблема, тем больше она «затирается» в глазах избирателя и ввергает в апатию активных участников протеста, в итоге давая меньшую поддержку поднявшему эту тему кандидату. Скажем, руководитель КПРФ в столице Валерий Рашкин, баллотировавшийся в Госдуму по Люблинскому округу, плотно работал с местными протестными группами. В самом районе Люблино при его активном участии проходили акции за закрытие рынка «Садовод», проблема которого давно волновала многих жителей этой части города. Тем не менее разрыв по данному району между этим кандидатом и лидером гонки, единороссом Петром Толстым оказался даже чуть больше, чем по округу в целом.

Наконец, кандидатам стоит помнить, что участники протестных групп часто не самый простой контингент для работы. Удачнее всего с ними взаимодействуют либо партии и общественные организации с широкой сетью, поддерживающей устойчивый контакт с протестной средой на местах, либо политтехнологи, имеющие такой опыт (встретить, которых, впрочем, можно куда реже). Вспомните сами — когда у вас на работе, в вузе или, например, в многоквартирном доме нарушались чьи-то права, кто скорее начинал протестовать — самые «белые и пушистые» или наиболее «ершистые» члены коллектива?